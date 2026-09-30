Robert Ménard contraint à la démission de la mairie de Béziers et condamné à une peine de prison ? Les enjeux du procès du mariage refusé

Réélu largement à Béziers en mars, Robert Ménard est jugé ce mercredi 30 septembre à Montpellier pour avoir refusé de célébrer le mariage d'une Française et d'un ressortissant algérien visé par une OQTF.

Trois ans après avoir refusé de célébrer un mariage à l'hôtel de ville de Béziers, Robert Ménard doit cette fois s'expliquer devant les juges. Le maire comparaît ce mercredi 30 septembre, à 13h30, devant le tribunal correctionnel de Montpellier. Il est poursuivi à la suite de son refus, le 7 juillet 2023, de célébrer l'union d'Eva M., Française, et de Mustapha B., ressortissant algérien alors en situation irrégulière et visé par une obligation de quitter le territoire français.

L'affaire pourrait avoir des conséquences bien au-delà d'une amende. Robert Ménard encourt jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Une peine d'inéligibilité peut également être prononcée pour ce type d'infraction. Il ne s'agit toutefois que de peines encourues : le tribunal peut relaxer le maire, ou, en cas de condamnation, prononcer des sanctions très inférieures à ces maximums.

La question est particulièrement sensible pour l'élu, réélu maire de Béziers dès le premier tour des municipales de mars 2026 avec 65,60% des suffrages exprimés. Une condamnation ne signifierait pas automatiquement son départ de la mairie. En revanche, si une peine d'inéligibilité était prononcée et devenait effective, elle lui ferait perdre son mandat. Le Conseil d'État a déjà établi qu'un préfet doit déclarer un conseiller municipal démissionnaire d'office lorsqu'une peine d'inéligibilité est définitive ou lorsque le juge en ordonne l'exécution provisoire.

Prison, inéligibilité : ce que Robert Ménard risque réellement

Au centre du procès se trouve une décision prise par Robert Ménard le 7 juillet 2023. Le maire avait expliqué soupçonner un "mariage blanc" et avait refusé d'unir le couple. Pourtant, le parquet de Béziers avait autorisé la célébration du mariage après l'examen des auditions des deux futurs époux. Mustapha B., a ensuite été expulsé vers l'Algérie quelques jours plus tard.

Le droit applicable au moment des faits ne permettait pas à un maire de refuser un mariage au seul motif que l'un des futurs époux était en situation irrégulière ou sous OQTF. Lorsqu'un officier d'état civil soupçonne une absence réelle de consentement, il dispose en revanche d'une procédure lui permettant de saisir le procureur. Dans cette affaire, le parquet avait donné son feu vert à l'union.

C'est ce refus qui expose Robert Ménard aux dispositions de l'article 432-7 du Code pénal. Celui-ci prévoit cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende lorsqu'une personne dépositaire de l'autorité publique commet une discrimination consistant à refuser "le bénéfice d'un droit accordé par la loi". Rappelons que Robert Ménard reste présumé innocent tant qu'une éventuelle condamnation n'est pas définitive.

Si le tribunal prononçait une peine d'inéligibilité sans exécution provisoire, les voies de recours pourraient en différer les effets. En revanche, une inéligibilité assortie de l'exécution provisoire pourrait conduire le préfet à déclarer démissionnaire d'office de son mandat municipal l'actuel maire de Béziers.

Emmanuel Macron jugeait la situation "ubuesque", Bruno Retailleau attendu au procès

L'affaire a depuis longtemps dépassé le cadre propre du tribunal de Montpellier. Robert Ménard avait directement interrogé Emmanuel Macron sur le sujet lors d'une émission spéciale diffusée sur TF1 le 13 mai 2025. Le président de la République avait alors parlé d'un "débat de bon sens" sur une modification de la loi. Il avait d'ailleurs qualifié la situation d'"ubuesque".

La position présidentielle est singulière dans le contexte du procès : Emmanuel Macron ne s'est pas prononcé sur la culpabilité de Robert Ménard, qui relève de la justice, mais il avait estimé nécessaire de faire évoluer le droit. Une proposition visant à renforcer les possibilités d'intervention des maires face aux mariages impliquant des personnes en situation irrégulière a d'ailleurs été débattue au Parlement.

Robert Ménard avait donc souhaité faire venir le chef de l'État comme témoin à Montpellier. Emmanuel Macron ne devrait cependant pas se déplacer. En revanche, Bruno Retailleau, ancien ministre de l'Intérieur, a été cité comme témoin et son entourage a confirmé sa présence à l'AFP. David Lisnard, président de l'Association des maires de France, et le sénateur Stéphane Demilly ont également été cités sans pour autant confirmer leur présence.

Bruno Retailleau avait lui-même défendu une modification législative sur les mariages impliquant des étrangers en situation irrégulière. Sa présence ne préjuge évidemment pas de la décision du tribunal : les juges doivent déterminer si Robert Ménard a enfreint le droit au moment des faits en juillet 2023, et non se prononcer sur l'opportunité politique de modifier la législation.

Le couple au cœur du dossier s'est, lui, finalement marié en Algérie durant l'été 2026. Robert Ménard avait auparavant refusé, en février 2025, la procédure de comparution sur reconnaissance préalable qui lui avait été proposée. Ce refus avait entraîné son renvoi devant le tribunal correctionnel.