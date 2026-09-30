Présidentielle 2027 : Macron s'en prend à Mélenchon et LFI, les 3 infos à connaître aujourd'hui

En attendant le résultat de la présidentielle... Notre chronique de campagne du mercredi 30 septembre 2026.

L'élection présidentielle 2027 a lieu dans 200 jours. Découvrez quotidiennement les trois infos à connaitre sur les candidats, les sondages et les résultats dans notre chronique de campagne.

Retraites : Philippe, Attal et Glucksmann s'affrontent

Le débat sur les retraites va sans doute devenir central à sept mois du premier tour de l'élection présidentielle 2027. Le candidat Horizons Édouard Philippe a dévoilé mardi son projet : un allongement progressif de l'âge légal de départ à 65 ans et de la durée de cotisation à 45 annuités, tout en assurant qu'"un Français sur trois pourra partir avant 65 ans, entre 60 et 64 ans". Une proposition fustigée par son rival Renaissance Gabriel Attal, qui y voit "exactement la proposition qu'a faite Emmanuel Macron en 2022 dans sa campagne présidentielle" et refuse de se contenter de "mesures de soins palliatifs" pour un système à bout de souffle. Lui préfère miser sur la durée de cotisation plutôt que sur l'âge légal, avec "une vraie décote si vous partez tôt, une vraie surcote si vous partez tard". Du côté de la primaire socialiste, Raphaël Glucksmann juge la réforme d'Édouard Philippe "injuste" et "inacceptable", plaidant pour un retour à 62 ans assorti d'un système de décote.

L'affaire Bardella commenté par Macron

L'affaire Bardella continue de dominer la campagne. Deux jours après les révélations de Mediapart lui attribuant des écrits antisémites datant de sa jeunesse militante, le président du Rassemblement national, dont Marine Le Pen reste la favorite de plusieurs sondages pour l'élection présidentielle, dénonce toujours "les prémices d'une guerre totale" contre son parti et a porté plainte en diffamation. Marine Le Pen lui a exprimé "sa confiance absolue". Depuis Madrid, Emmanuel Macron a rompu le silence sur le sujet, jugeant les propos rapportés "gravissimes et insupportables" et appelant, sans le nommer, les responsables du RN à "clarifier" la situation. De son côté, Mediapart assure disposer d'autres éléments : "la suite de nos révélations arrive", a promis le co-responsable des enquêtes Fabrice Arfi, qui affirme être "sûr à 200 %" des informations publiées.

Macron s'en prend à Mélenchon sur la crise des lycées

Sur le terrain social, Emmanuel Macron a aussi réagi mercredi aux blocages qui touchent des centaines de lycées depuis plusieurs jours. Le chef de l'État dit "entendre les angoisses et les colères" de la jeunesse mais martèle qu'"aucun de ces débats ou de ces craintes ne légitime la violence", visant sans les nommer des responsables politiques venus, selon lui, "exciter les élèves" devant les établissements. Cette sortie n'a pas manqué de faire réagir Jean-Luc Mélenchon, pour qui "le gouvernement doit cesser de chercher à pourrir la situation". Cette séquence intervient alors que la cote de popularité du président s'effondre : selon les résultats du dernier sondage Odoxa-Mascaret, seuls 18 % des Français jugent qu'il est un bon président, son plus bas niveau historique, un chiffre qui pèse sur la dernière ligne droite avant la présidentielle 2027.