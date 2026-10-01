Débat de la primaire du PS : une deuxième rencontre lourde d'enjeux pour les candidats

Les cinq candidats à la primaire du PS s'affrontent lors d'un deuxième débat ce jeudi 1er octobre sur France 2 et France Inter. Une des dernières occasions de convaincre les électeurs.

Nouvelle étape pour la primaire du PS : les candidats se confrontent à l'occasion d'un deuxième débat ce jeudi 1er octobre. Le rendez-vous est donné à partir de 20h40 sur France 2 et France Inter pour deux heures de débat. Les cinq personnalités en lice ont accepté de se prêter à l'exercice qui s'annonce légèrement différent du premier débat avec un format plus "classique" de l'aveu du groupe France Télévisions.

Pas de public cette fois, mais les cinq candidats à la primaire du PS - Raphaël Glucksmann, Olivier Faure, Ségolène Royal, Jérôme Guedj et Emmanuel Maurel - réunis sur un plateau. La rencontre sera animée et arbitrée par non pas un, mais deux journalistes rodés aux interviews politiques : Caroline Roux pour France 2 et Benjamin Duhamel pour France Inter. Le groupe audiovisuel s'attend à des échanges possiblement musclés entre les candidats et les deux hôtes "savent qu'ils devront rappeler, par moments, en direct, deux candidats qui parlent l'un sur l'autre, si le débat devient inaudible", a fait savoir Neila Latrous, cheffe du service politique de France Télévisions, auprès de 20 Minutes.

Le débat entre les candidats de la primaire pourrait être houleux comme lors de la première confrontation pendant laquelle le ton était monté entre Ségolène Royal et d'autres prétendants : avec Raphaël Glucksmann sur le sujet de la stratégie a adopté face à la Russie ou avec Jérôme Guedj sur le conflit israélo-palestinien. Les autres candidats n'étaient pas en reste, notamment Raphaël Glucksmann et Olivier Faure qui s'opposaient dans un combat de chefs de parti.

Un débat de la primaire du PS sans clash ou buzz, pari tenu ?

Les candidats à la primaire du PS seront interrogés sur divers thèmes de campagne et sujets d'actualité sélectionnés par les équipes de France Télévisions. Le groupe n'a pas communiqué sur le programme du débat qui a été "discuté jusqu'au jour du débat", comme l'annonçait Neila Latrous fin septembre. Des discussions ont cependant eu lieu à ce sujet entre le média et les candidats : "On a entamé les discussions sur ce sujet lorsque la liste définitive des candidats a été connue [le 16 septembre, ndlr]. En amont, il y a eu des échanges informels, avec les équipes des candidats. On observe aussi des thématiques qui émergent à travers les prises de parole des uns et des autres", expliquait la journaliste à 20 Minutes.

Les échanges du débat pourraient tourner autour des enjeux de campagne an lien avec l'actualité que ce soit l'international avec les conflits en cours, l'économie avec la hausse des prix des carburants, la dette ou encore les questions budgétaires avec la présentation de la copie du gouvernement survenue ce jeudi matin. Quels que soient les sujets abordés, France Télévisions souhaite proposer des débats constructifs sur le fonds. "On ne va pas sur la stratégie de créer du clash ou du buzz. On préfère aller sur la confrontation d'idées", a assuré Neila Latrous.

Si le programme du débat a été établi en amont, l'ordre de passage des candidats sera déterminé par le hasard pour assurer un traitement égale. "Il y a un tirage au sort afin de déterminer qui parle en premier et qui parle en dernier", a rappelé Neila Latrous. Une autre loterie permettra de choisir la place des candidats sur le plateau. Si l'ordre de passage des candidats sera respecté, ce sera aussi le cas du temps de parole qui "sera mesuré avec un chronomètre, pour garantir les conditions d'une égalité de traitement entre tous".

100 000 participants à la primaire du PS ?

Une semaine après le premier débat de la primaire du PS, cette nouvelle confrontation est l'occasion pour les candidats de se démarquer davantage, de gagner ou de renforcer l'adhésion des électeurs à leur candidature pour tenter de s'imposer le jour du scrutin. Le débat est aussi un moyen de donner de la visibilité à la primaire du PS et de pousser les électeurs de gauche à participer. Le précédent rendez-vous avait entraîné une augmentation du nombre d'inscription à la primaire du PS avait assuré le président de la commission d'organisation du scrutin, Patrick Mennucci. Selon le PS, le seuil de 90 000 inscrits à la primaire devrait être dépassé et l'objectif en coulisses est d'atteindre les 100 000 participants.