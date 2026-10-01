Présidentielle 2027 : Bardella veut faire payer Mélenchon, les 3 infos à connaître aujourd'hui

En attendant le résultat de la présidentielle... Notre chronique de campagne du jeudi 1 octobre 2026.

L'élection présidentielle 2027 a lieu dans 199 jours. Découvrez quotidiennement les trois infos à connaitre sur les candidats, les sondages et les résultats dans notre chronique de campagne.

Un budget 2027 qui tend déjà les débats

Le gouvernement de Sébastien Lecornu a dévoilé jeudi son projet de budget pour 2027, avec un effort de 43 milliards d'euros de mesures nouvelles, visant à ramener le déficit public à 5% du PIB. Parmi les mesures : gel des augmentations des APL et des allocations familiales, instauration de frais d'inscription en BTS et classe prépa, ou encore mise à contribution des retraités à hauteur de 5,5 milliards d'euros. Mais le Haut Conseil des finances publiques juge "très peu vraisemblable" l'objectif de repasser sous 3% de déficit en 2029. Du côté du Parti socialiste, la députée Estelle Mercier regrette que "dans ce budget, il n'y a aucune main tendue, il n'y a absolument rien qui nous permette d'aller chercher un compromis". Face à l'absence de majorité à l'Assemblée, la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon a prévenu que "personne ne fera l'économie d'un compromis budgétaire dans les semaines à venir". Ce bras de fer budgétaire s'annonce tendu avant l'élection présidentielle 2027.

Marine Le Pen toujours en tête des sondages, le RN accélère sur les parrainages

Selon un sondage Ifop Fiducial pour LCI et Le Figaro, Marine Le Pen recueillerait entre 31 et 36% des intentions de vote au premier tour de la présidentielle 2027. Edouard Philippe se qualifierait pour le second tour dans tous les cas de figure testés, tandis que Jean-Luc Mélenchon ne serait qu'à égalité avec Gabriel Attal, à 15% chacun, si ce dernier était le candidat unique du bloc central. Sur le terrain des parrainages, le Rassemblement national avance vite : la candidate dispose déjà "d'environ 400 parrainages" de maires, a assuré sur RTL la sénatrice Edwige Diaz, présidente du groupe RN au Sénat, précisant vouloir "une petite marge de sécurité" pour "obtenir ces promesses de parrainage rapidement". Ce résultat conforte la stratégie du RN, qui doit désormais transformer ces intentions de vote en voix réelles le jour du scrutin.

Bardella charge Mélenchon sur la crise des lycées

La mobilisation lycéenne continue de peser sur la campagne. Mercredi, 356 établissements scolaires ont connu des blocages, 625 personnes ont été interpellées et 32 élèves ou membres du personnel éducatif ont été blessés, portant à 119 le total des blessés depuis le début du mouvement, selon le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez, qui évoque "une montée de la violence". Face à cette situation, Sébastien Lecornu a demandé à ses ministres d'annuler leurs déplacements prévus cette semaine et au début de la semaine prochaine, afin de laisser les préfets se concentrer sur la gestion de la crise. Plusieurs candidats à la présidentielle s'emparent du sujet : Bruno Retailleau (LR) y voit une "répétition générale" en cas de victoire du Rassemblement national en 2027, quand Jordan Bardella accuse LFI d'"inciter au chaos" et propose que le parti participe au paiement des dégâts.