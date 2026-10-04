Primaire PS-Place publique : alliance avec LFI, Gaza, salaires... Ce qu'il faut attendre de l'ultime débat

Ce dimanche 4 octobre, les cinq candidats de la primaire socialiste s'affrontent à 20h45 sur BFMTV pour un ultime débat. Alliance avec LFI, Gaza, Ukraine et pouvoir d'achat : tour d'horizon des fractures.

Les cinq candidats à la primaire du Parti socialiste et de Place publique s'affrontent ce dimanche 4 octobre sur BFMTV pour un ultime débat avant le scrutin des 9 et 10 octobre. La confrontation, qui aura lieu à 20h45, mettra en lumière les profondes divergences politiques entre les différentes figures de la gauche sociale-démocrate qui se rêvent candidats à la présidentielle, à savoir Raphaël Glucksmann, Olivier Faure, Jérôme Guedj, Ségolène Royal et Emmanuel Maurel.

La question d'une alliance future avec La France insoumise en vue des prochaines échéances électorales, législatives incluses, constitue un des principaux points de friction entre les candidats. D'un côté, Raphaël Glucksmann rejette fermement tout accord futur avec le mouvement de Jean-Luc Mélenchon, estimant qu'il effraie une large part de l'électorat modéré. De l'autre, Olivier Faure, qui fut l'un des architectes de la Nupes puis du Nouveau Front populaire, défend l'impératif absolu d'un rassemblement pour faire barrage à l'extrême droite, s'attirant de vives critiques de ses rivaux.

La politique internationale au centre du débat

Les enjeux géopolitiques internationaux fracturent tout autant les prétendants à la présidence, à commencer par le conflit israélo-palestinien et l'utilisation du terme "génocide" pour qualifier les opérations militaires israéliennes à Gaza. Si Olivier Faure et Ségolène Royal assument ce mot fort pour exiger l'arrêt immédiat des hostilités, Raphaël Glucksmann et Jérôme Guedj rejettent catégoriquement la formulation. Parallèlement, l'attitude de Ségolène Royal face à la guerre en Ukraine et son plaidoyer persistant en faveur de négociations avec un Kremlin toujours plus meurtrier et fermé à la discussion provoquent de vigoureuses passes d'armes.

Enfin, les propositions économiques polarisent les échanges autour de propositions concrètes sur le pouvoir d'achat des classes moyennes et populaires. Raphaël Glucksmann défend ainsi une revalorisation du salaire net permise par la baisse de la contribution sociale généralisée (CSG), adossée à une taxation accrue des plus hauts patrimoines et héritages. Une mesure immédiatement qualifiée d'imprudente par ses opposants, qui redoutent une fragilisation durable du financement de la Sécurité sociale.