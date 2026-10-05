Présidentielle 2027 : Phillipe se heurte à un sondage qui fait mal, les 3 infos à connaître aujourd'hui

En attendant le résultat de la présidentielle... Notre chronique de campagne du lundi 5 octobre 2026.

L'élection présidentielle 2027 a lieu dans 195 jours. Découvrez quotidiennement les trois infos à connaitre sur les candidats, les sondages et les résultats dans notre chronique de campagne.

Le débat de la primaire vire à la foire d'empoigne

Dernier round avant le premier tour des 9 et 10 octobre : les cinq candidats à la primaire de la gauche se sont écharpés dimanche soir sur BFMTV, sur fond de polémique après la diffusion d'une vidéo où Raphaël Glucksmann accusait Ségolène Royal d'avoir fait "la danse du ventre à Emmanuel Macron". Face à elle, il a fini par lâcher : "Je suis vraiment désolé si ces propos ont été perçus comme étant sexistes." Sur l'Ukraine, l'échange a aussi été vif entre Jérôme Guedj et Ségolène Royal, qui défendait la négociation avec Vladimir Poutine : "On ne sait pas ! Si on n'essaie pas !", a-t-elle lancé, avant de dénoncer un discours qualifié de "sirupeux" et "naïf" par son rival. Ce lundi 5 octobre est le dernier jour pour s'inscrire sur Choisir2027.fr afin de participer à ce scrutin interne, moyennant 15 euros, qui doit désigner un candidat pour l'élection présidentielle 2027.

Les lycées sous tension, l'Education se glisse dans la campagne

Le ministre de l'Education nationale Edouard Geffray s'est rendu lundi pour la première fois depuis le début du mouvement dans un lycée, à Guyancourt dans les Yvelines, pour échanger avec des élèves à la veille d'une nouvelle journée d'action soutenue par la CGT. Il a défendu le droit de manifester, qu'il juge être "une liberté qui se respecte et qui se protège", tout en appelant à la reprise progressive des cours mercredi. Le ministre de l'Enseignement supérieur Philippe Baptiste a de son côté dit "craindre" un "embrasement national", pointant la responsabilité de "LFI" selon lui, tandis que la Ligue des Droits de l'Homme a dénoncé une "dérive globale par rapport à l'Etat de droit" dans les interventions policières. Bruno Retailleau, candidat à la présidentielle, a saisi l'occasion pour proposer d'abaisser la majorité pénale à 15 ans, dénonçant un "déferlement de violence".

Les retraites, un boulet pour Edouard Philippe ?

La proposition d'Edouard Philippe de repousser l'âge de départ à la retraite à 65 ans avec 45 années de cotisation, tout en ménageant une sortie anticipée pour un tiers des Français, se heurte à une opinion publique très hostile : un sondage révèle que la majorité des personnes interrogées rejettent un nouvel allongement de la durée de cotisation. L'étude Odoxa pour Challenges montre que 28% seulement des Français l'envisageraient, par ailleurs, comme "la meilleure ou la moins mauvaise des solutions pour garantir l'avenir du système. Le sondage (très dur avec l'ensemble des candidats à la présidentielle) montre aussi que seulement 12% des Français sont d'accord avec Edouard Philippe sur le sujet des retraites. Sur ce dossier explosif, le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou a précisé sur LCI que l'exécutif table sur les travaux de la conférence travail-emploi-retraites, jugeant que certains éléments du document "pourraient compléter la proposition d'Edouard Philippe". Par ailleurs, le gouvernement a confirmé vouloir prélever 2,1 milliards d'euros sur l'excédent de l'Unédic en 2027, une décision qui alimente les tensions sur fond de budget 2027 déjà contesté, dont le résultat des arbitrages parlementaires reste très incertain.