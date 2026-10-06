Rima Hassan a-t-elle piétiné les drapeaux d'Israël et de l'UE au Parlement européen ?

Rima Hassan est mise en cause après un incident survenu lundi 5 octobre lors d'une exposition consacrée aux victimes du 7 octobre au Parlement européen.

Deux drapeaux au sol et des versions qui divergent. Lundi 5 octobre, au Parlement européen à Strasbourg, plusieurs élus ont accusé Rima Hassan d'avoir renversé les drapeaux israéliens et européens installés dans le cadre d'une exposition consacrée aux victimes de l'attaque du 7 octobre 2023. François-Xavier Bellamy, eurodéputé LR, a été l'un des premiers à mettre publiquement en cause l'élue LFI.

Rima Hassan reconnaît avoir volontairement retiré le drapeau israélien de son support, mais donne une autre version pour celui de l'Union européenne. Son équipe affirme auprès de l'AFP que les deux drapeaux étaient installés sur le même pied et que le drapeau européen est tombé accidentellement lorsque le premier a été retiré. Elle assure qu'"aucun drapeau n'a été piétiné ni détérioré". L'eurodéputée présente son geste comme une protestation contre la politique menée par le gouvernement israélien à Gaza et affirme qu'elle ne visait ni les victimes ni leur mémoire.

Le Parlement européen ne reprend pour l'instant à son compte aucune des deux versions. Une porte-parole a confirmé que l'incident avait été constaté et qu'il faisait "actuellement l'objet d'une analyse". La présidente de l'institution, Roberta Metsola, a déclaré ce mardi 6 octobre prendre l'affaire "extrêmement au sérieux".

Drapeaux retirés par Rima Hassan : ce qui est établi et ce qui reste contesté

Le retrait volontaire du drapeau israélien n'est donc plus contesté par Rima Hassan elle-même. En revanche, les accusations les plus graves formulées depuis lundi soir ne sont pas établies à ce stade.

Plusieurs élus, dont Céline Imart et Nathalie Loiseau, ont accusé Rima Hassan d'avoir piétiné les drapeaux. Son équipe le dément formellement. Selon Le Parisien, l'incident a été enregistré par les caméras du Parlement européen, mais ces images n'ont pas vocation à être rendues publiques. Elles peuvent en revanche être examinées par les services de l'institution pour reconstituer précisément la scène.

L'incident est particulièrement sensible du fait de son contexte. L'exposition avait été installée à proximité de l'hémicycle pour commémorer les victimes de l'attaque menée par le Hamas en Israël le 7 octobre 2023. C'est donc à l'institution européenne de déterminer désormais la nature exacte du comportement de Rima Hassan et s'il constitue une violation de ses règles internes.

Des sanctions du Parlement européen pour Rima Hassan ?

Une sanction n'est pas encore envisagée ce mardi. Le règlement intérieur du Parlement européen prévoit d'abord que le député concerné puisse présenter ses observations, par écrit ou lors d'une audition, avant une décision motivée de la présidente.

Si une violation grave des règles de conduite était retenue, plusieurs sanctions seraient possibles. Le Parlement peut prononcer un blâme, interdire temporairement à un député de représenter l'institution, lui retirer son indemnité journalière pendant deux à soixante jours, ou le suspendre de certaines activités parlementaires pendant une durée pouvant atteindre soixante jours de réunion. Son droit de vote en séance plénière doit toutefois être préservé. Dans certains cas, la présidente peut aussi proposer la suspension ou le retrait de fonctions exercées au sein du Parlement.

Le député, s'il est mis en cause, dispose de deux semaines pour saisir le Bureau du Parlement européen, ce qui suspend l'application de la mesure pendant l'examen du recours. La prochaine étape est donc institutionnelle : les services du Parlement doivent achever leur analyse et Rima Hassan doit pouvoir être entendue. À ce stade, l'accusation selon laquelle elle aurait piétiné ou détérioré les drapeaux reste contestée.