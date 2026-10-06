Nouveau missile nucléaire français : mais c'est quoi au juste, le M51-3 ?

Le président Emmanuel Macron a assisté ce mardi au tout premier tir du nouveau missile balistique M51-3. Mais de quoi s'agit-il ?

Parallèlement à la grève et au blocage des lycées, ce mardi 6 octobre était un grand jour pour la puissance militaire qu'est la France. Depuis le pont de la frégate multi-missions Auvergne, le président de la République, Emmanuel Macron, a assisté au tout premier tir du nouveau missile balistique M51-3. Un missile tiré depuis le sous-marin nucléaire lanceur d'engins prénommé Le Vigilant.

"Très peu de nations disposent d'un tel savoir-faire", s'est réjoui sur X Emmanuel Macron, qui a félicité "tous les acteurs de cette réussite exceptionnelle", citant ainsi DGA, CEA, Ariane Group, Naval Group et la Marine nationale. "Votre professionnalisme, votre rigueur et votre maîtrise technique sont la fierté de la France", a assuré le chef de l'État qui a qualifié ce "succès technique" de "nouvelle démonstration de la crédibilité de notre dissuasion, dont la pérennité est assurée". Et Emmanuel Macron d'insister : "Notre dissuasion nucléaire nous protège et continuera à nous protéger. Vive la République et vive la France."

À bord de la frégate multi-missions Auvergne, j'ai assisté au premier tir du nouveau missile balistique M51.3 depuis le sous-marin nucléaire lanceur d'engins Le Vigilant. Très peu de nations disposent d'un tel savoir-faire. Félicitations à tous les acteurs de cette réussite exceptionnelle : DGA, CEA, Ariane Group, Naval Group et Marine nationale. Votre professionnalisme, votre rigueur et votre maîtrise technique sont la fierté de la France. Ce succès technique est une nouvelle démonstration de la crédibilité de notre dissuasion, dont la pérennité est assurée. Pour être libre, il faut être craint. Et pour être craint, il faut être puissant. Pour protéger les Français dans la durée face aux menaces, j'ai engagé dès 2017 le renouvellement de nos moyens pour les décennies à venir. En dix ans, le budget de nos armées aura doublé. Nos futurs sous-marins stratégiques sont actuellement en chantier. Le programme de missiles stratégiques hypersoniques et manuvrants, qui équiperont notre composante aérienne de dissuasion, a été lancé cette année. Notre dissuasion nucléaire nous protège et continuera à nous protéger. Vive la République et vive la France. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) October 6, 2026

La troisième version du missile M51

Le M51-3 est la troisième version du missile M51. Développé depuis 2014, le M51-3 est officiellement entré en service opérationnel le 24 octobre 2025. Il fait partie des missiles balistiques intercontinentaux, à savoir des missiles d'une portée supérieure à 5 500 km. Selon les experts, le M51-3 aurait la capacité de parcourir pas moins de 10 000 km avec plusieurs charges. D'après le site du maître d'œuvre industriel du missile en question, ArianeGroup, le M51 serait un missile lancé par un sous-marin en immersion qui pourrait atteindre une altitude supérieure à 2 000 km, avant de revenir dans l'atmosphère à plus de 20 000 km/h.

Se déplaçant à plus de 1 000 km/h, le M51-3 serait capable de toucher plusieurs cibles qui se trouvent pourtant à une certaine distance les unes des autres au sol. Ainsi, grâce à l'espacement des 10 têtes nucléaires qu'il peut transporter, le M51-3 pourrait couvrir une superficie de plus de 13 000 km². À noter que le M51-3 est doté de la dernière version de tête nucléaire océanique en date, à savoir TINO-2. Dans la stratégie militaire française, le M51-3 est aujourd'hui considéré comme "l'ultime recours" en cas de riposte. Et pour cause, il peut embarquer jusqu'à 70 fois la charge qui avait rasé en 1945 Hiroshima. De quoi vraiment crédibiliser la dissuasion française, comme s'en est félicité Emmanuel Macron.