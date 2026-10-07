Présidentielle 2027 : les lycéens très durs avec les candidats à l'Elysée, les 3 infos à connaître aujourd'hui

En attendant le résultat de la présidentielle... Notre chronique de campagne du mercredi 7 octobre 2026.

L'élection présidentielle 2027 a lieu dans 193 jours. Découvrez quotidiennement les trois infos à connaitre sur les candidats, les sondages et les résultats dans notre chronique de campagne.

Le plan d'économies de Marine Le Pen critiqué de toutes parts

Mardi, Marine Le Pen a dévoilé hier sa "trajectoire financière" pour l'élection présidentielle 2027 : 140 milliards d'euros d'économies nettes d'ici 2032, une réduction du déficit sous les 3% dès 2030 et une "règle d'or" budgétaire inscrite dans la Constitution. Le projet a aussitôt déclenché un feu croisé de critiques. Sur X, Jean-Luc Mélenchon a dénoncé une règle qui, selon lui, "condamnera la France à faire des coupes budgétaires et de la récession pendant 120 ans", promettant "un peu plus de lycées délabrés, de professeurs absents [et] d'urgences saturées". Sur X, Édouard Philippe a jugé que le projet de la candidate RN "ne tient pas la route", tandis que le ministre de l'Économie Roland Lescure a raillé, une copie où "on rêverait en couleurs et on raserait gratis". Autant de prises de position qui annoncent un débat budgétaire tendu, à quelques mois du résultat du premier tour de la présidentielle.

Les lycéens ne font pas confiance aux candidats à la présidentielle

Au lendemain d'une mobilisation lycéenne massive (entre 266 000 et 450 000 manifestants selon les chiffres), Sébastien Lecornu s'exprime ce mercredi soir depuis Matignon. Le Premier ministre doit évoquer les blocages dans les lycées, mais aussi la flambée des prix du carburant - le gazole dépassant 2,30 euros le litre -, la crise agricole et le budget 2027 en discussion à l'Assemblée. Sur X, il a assuré que "la parole lycéenne est précieuse et doit être entendue", vantant le succès de la plateforme Agora, où 30 000 contributions anonymes avaient été recensées en 24 heures avant que le ministre de l'Éducation Édouard Geffray n'annonce, devant l'Assemblée nationale, un total actualisé de 35 000. Un sondage Ipsos/BVA souligne par ailleurs que 64% des jeunes ne font pas confiance aux candidats à la présidentielle 2027 pour comprendre leurs difficultés, même si 80 % d'entre eux assurent vouloir voter.

La primaire sociale-démocrate dépasse les attentes des organisateurs

La primaire de l'espace social-démocrate a recueilli 140 282 inscriptions, bien au-delà des attentes des organisateurs. Le Parti socialiste comptabilise 37 017 sympathisants inscrits et 31 030 militants à jour de cotisation, contre 28 456 inscriptions pour Place publique, le parti de Raphaël Glucksmann. Selon TF1info, le président de la commission d'organisation, Patrick Mennucci, y voit "la garantie de l'unité autour du vainqueur de cette désignation". Mais le scrutin reste marqué par les divisions internes, notamment sur la ligne à tenir vis-à-vis de LFI. Invité de LCI, Fabien Roussel, lui-même candidat pour le PCF, a plaidé pour un large rassemblement à gauche, espérant qu'une addition de candidats réunissant "40% d'électeurs et d'électrices" permette d'obtenir un résultat qualificatif pour le second tour de la présidentielle.