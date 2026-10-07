Discours de Sébastien Lecornu du 7 octobre : des annonces sur les lycées mais pas uniquement

"Les crises se succèdent", estime Sébastien Lecornu qui souhaite aborder ce soir dans un premier temps la mobilisation des lycéens. Le Premier ministre insiste d'emblée sur le fait que "les forces de l'ordre n'ont pas pour instruction d'affronter les lycéens". Sébastien Lecornu reconnaît toutefois que "la colère des jeunes ne vient pas de nulle part".

Alors que le Premier ministre, Sébastien Lecornu, doit prendre la parole dans quelques minutes, les représentants des lycéens et des étudiants demandent ce mercredi soir à être reçus à Matignon. "Nous avons des propositions chiffrées que nous allons présenter et c’est pour ça que nous demandons dès la semaine prochaine un rendez-vous avec monsieur le Premier ministre Sébastien Lecornu", a indiqué le président de l'Union syndicale lycéenne, Ryad Rani, au sortir d'une réunion chez le ministre de l'Enseignement supérieur et alors qu'une nouvelle journée de mobilisation est prévue demain, jeudi 8 octobre.

18:00 - Trois sujets abordés par Lecornu en plus des lycées

La mobilisation lycéenne et les réponses gouvernementales occuperont une part importante de l'allocution de Sébastien Lecornu ce mercredi soir, mais le Premier ministre abordera aussi d'autres sujets tout aussi brûlants. Les prix du carburant, qui ont connu une nouvelle hausse en septembre, sont également sources d'inquiétudes et de mécontentement auprès des Français. Deux semaines après les explications données par Emmanuel Macron sur TF1 et France 2 sur le sujet, Sébastien Lecornu pourrait faire un nouveau point de situation.

Autres thèmes qui devraient figurer dans l'allocution du Premier ministre : "la situation financière du pays" avec l'examen du budget 2027 qui a débuté ce mercredi en commission avant une arrivée dans l'hémicycle prévue le 13 octobre et la crise agricole. Sébastien Lecornu pourrait expliquer l'orientation du budget qui prévoit des coupes dans les dépenses et a déjà fait réagir les oppositions et insister sur la nécessité de voter un budget avant le 1er janvier. Quant à la crise agricole, elle "inquiète beaucoup" le chef du gouvernement selon Politico. Il chercherait à faire coexister un plan de relance pour l'agriculture, annoncé début septembre mais finalement dévoilé après la Toussaint