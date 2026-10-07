Discours de Sébastien Lecornu du 7 octobre : des annonces sur les lycées mais pas uniquement
Le Premier ministre fait une allocution à Matignon ce mercredi 7 octobre pour apporter des réponses à la mobilisation lycéenne, mais aussi à d'autres crises.
- Le discours de Sébastien Lecornu ce mercredi 7 octobre a commencé à 18h50. Concernant la forme, il s'agit d'une "allocution depuis Matignon". Elle se tient au lendemain d'une réunion convoquée par Emmanuel Macron à l'Elysée en présence du Premier ministre, mais aussi des ministres de l'Intérieur et de l'Education.
- Sébastien Lecornu s'est vu reprocher son retrait face à la mobilisation lycéenne qui bouscule le pays depuis presque trois semaines. Un appel à un "acte IV" est lancé pour la journée du jeudi 8 octobre. En coulisses, son absence en première ligne a fait grincer les dents de plusieurs macronistes selon Politico et la réponse, très sécuritaire, apportée aux blocages et manifestations a été critiquée par le chef de l'Etat lui-même.
- Sans surprise, Sébastien Lecornu aborde en premier lieu la mobilisation des lycéens et assure que les policiers n'ont pas pour consigne de s'en prendre aux élèves violemment.
18:55 - "Les forces de l'ordre n'ont pas pour instruction d'affronter les lycéens"
"Les crises se succèdent", estime Sébastien Lecornu qui souhaite aborder ce soir dans un premier temps la mobilisation des lycéens. Le Premier ministre insiste d'emblée sur le fait que "les forces de l'ordre n'ont pas pour instruction d'affronter les lycéens". Sébastien Lecornu reconnaît toutefois que "la colère des jeunes ne vient pas de nulle part".
18:32 - La prise de parole de Sébastien Lecornu plutôt prévue à 18h45
Selon TF1, le Premier ministre va plutôt s'exprimer à partir de 18h45 ce mercredi soir. Franceinfo avait initialement annoncé 18h30. Aucune heure n'a officiellement été annoncée par Matignon.
18:30 - Sébastien Lecornu s'apprête à s'exprimer
Le Premier ministre doit prendre la parole de manière imminente. Des annonces concernant le mouvement des lycéens sont attendues. Mais Sébastien Lecornu pourrait aussi prendre la parole pour évoquer d'autres sujets.
18:29 - Prise de parole imminente du Premier ministre
Sébastien Lecornu doit prendre la parole d'ici quelques minutes, voire secondes. Des annonces sont attendues concernant la mobilisation des lycées. Mais le Premier ministre pourrait également faire d'autres annonces.
18:20 - Les lycéens et étudiants demandent à être reçus par Sébastien Lecornu
Alors que le Premier ministre, Sébastien Lecornu, doit prendre la parole dans quelques minutes, les représentants des lycéens et des étudiants demandent ce mercredi soir à être reçus à Matignon. "Nous avons des propositions chiffrées que nous allons présenter et c’est pour ça que nous demandons dès la semaine prochaine un rendez-vous avec monsieur le Premier ministre Sébastien Lecornu", a indiqué le président de l'Union syndicale lycéenne, Ryad Rani, au sortir d'une réunion chez le ministre de l'Enseignement supérieur et alors qu'une nouvelle journée de mobilisation est prévue demain, jeudi 8 octobre.
18:00 - Trois sujets abordés par Lecornu en plus des lycées
La mobilisation lycéenne et les réponses gouvernementales occuperont une part importante de l'allocution de Sébastien Lecornu ce mercredi soir, mais le Premier ministre abordera aussi d'autres sujets tout aussi brûlants. Les prix du carburant, qui ont connu une nouvelle hausse en septembre, sont également sources d'inquiétudes et de mécontentement auprès des Français. Deux semaines après les explications données par Emmanuel Macron sur TF1 et France 2 sur le sujet, Sébastien Lecornu pourrait faire un nouveau point de situation.
Autres thèmes qui devraient figurer dans l'allocution du Premier ministre : "la situation financière du pays" avec l'examen du budget 2027 qui a débuté ce mercredi en commission avant une arrivée dans l'hémicycle prévue le 13 octobre et la crise agricole. Sébastien Lecornu pourrait expliquer l'orientation du budget qui prévoit des coupes dans les dépenses et a déjà fait réagir les oppositions et insister sur la nécessité de voter un budget avant le 1er janvier. Quant à la crise agricole, elle "inquiète beaucoup" le chef du gouvernement selon Politico. Il chercherait à faire coexister un plan de relance pour l'agriculture, annoncé début septembre mais finalement dévoilé après la Toussaint
17:55 - Sébastien Lecornu prend la parole à 18h30
Selon France Télévisions, l'allocution se fera depuis Matignon à 18h30. Cette prise de parole survient au lendemain d'une réunion à l'Elysée : Emmanuel Macron a fait un point mardi soir avec plusieurs ministres. Sébastien Lecornu, Laurent Nuñez, ministre de l'Intérieur, et Edouard Geffray, ministre de l'Education nationale, ont notamment participé. Le Premier ministre avait pour sa part pris la parole plus tôt dans la journée devant les députés.
Sébastien Lecornu prend la parole ce mercredi 7 octobre et devrait aborder différents sujets brûlants. Lycées, prix du carburant... Le Premier ministre va tenter d'apporter des réponses aux inquiétudes des Français.