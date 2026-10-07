"Des propos racistes" prêtés à Emmanuel Macron : une députée proche d'Attal s'offusque d'une scène rapportée par un média d'extrême droite

Si l'on en croit le journal d'extrême-droite, Emmanuel Macron aurait eu des propos moqueurs à l'endroit de Prisca Thévenot, porte-parole de Gabriel Attal.

La campagne de Gabriel Attal est manifestement suivie avec attention à l'Elysée. S'il ne fait guère de doutes qu'Emmanuel Macron suit de près les bisbilles entre ses deux anciens Premiers ministres - qui se disputent le leadership du bloc central -, il ne laisse jusque-là rien paraître de ses préférences entre Gabriel Attal et Edouard Philippe. Mais la moindre rumeur sur ce que peut bien penser le chef de l'Etat sur cette bataille de précampagne présidentielle est scrutée avec attention.

La dernière en date a semble-t-il ému une députée centriste, proche de Gabriel Attal. Violette Spillebout, députée Renaissance du Nord, s'est indignée sur ses réseaux sociaux ce mercredi 7 octobre de propos prêtés à Emmanuel Macron dans L'Infiltré, nouveau journal d'extrême-droite qui a déjà fait parler de lui en prétendant avoir débusqué une taupe au RN.

"Je découvre cet article qui rapporte des propos racistes prêtés au Président de la République, à l'encontre de notre collègue Prisca Thévenot", a-t-elle commenté sur X, article à la clé. "Je n'imagine pas que de tels mots puissent avoir été tenus réellement. Il faut qu'il y ait un démenti rapide. Ne jamais laisser passer le racisme, l'antisémitisme, la discrimination", a-t-elle ajouté.

Mais quels propos ont été prêtés à Emmanuel Macron ? Selon le journal, qui cite un "témoin" ayant vu le chef de l'Etat concentré sur sa télévision, ce dernier aurait qualifié Prisca Thévenot, en pleine interview, de "Paki". Notons que Violette Spillebout ne semble pas accorder beaucoup de crédit à cette rumeur, mais attend toutefois une clarification. De quoi donner du crédit au nouveau "scoop" censé ébranler le pouvoir ?

L'Infiltré a été lancé il y a quelques semaines, par des journalistes du média d'extrême droite identitaire Frontières, dont il est une forme d'annexe. Frontières a plusieurs fois été critiqué par des associations, d'autres médias ou personnalités politiques pour manquements à la déontologie journalistique. La Fondation Jean Jaurès, think tank de centre-gauche, considérait en mars que ce média avait un projet "antilibéral et antidémocratique".