Présidentielle 2027 : ça chauffe entre Faure et Glucksmann, les 3 infos à connaître aujourd'hui

En attendant le résultat de la présidentielle... Notre chronique de campagne du jeudi 8 octobre 2026.

L'élection présidentielle 2027 a lieu dans 192 jours. Découvrez quotidiennement les trois infos à connaitre sur les candidats, les sondages et les résultats dans notre chronique de campagne.

Carburants : Lecornu promet une baisse rapide à la pompe

Alors que les prix à la pompe pèsent sur le budget des ménages, le Premier ministre Sébastien Lecornu a affirmé vouloir "assurer une baisse rapide et concrète du prix des carburants à la pompe". Il a annoncé la mise à disposition de 10 millions de barils de gazole issus des stocks stratégiques nationaux, vendus "au prix de revient" aux distributeurs qu'il recevra prochainement à Matignon. Cette opération, prévue pour durer trois mois, doit permettre une diminution de 12 à 18 centimes par litre de gazole, l'essence n'étant pas concernée. Le Premier ministre a aussi demandé à EDF de "mobiliser au maximum ses capacités de production" pour éviter toute hausse du prix de l'électricité cet hiver. Si le Rassemblement national, qui réclamait ce déblocage, s'en félicite, la gauche juge la mesure insuffisante et réclame un blocage pur et simple des prix, sur un thème devenu central dans la présidentielle 2027.

Primaire à gauche : Faure et Glucksmann s'affrontent avant le vote

À la veille du premier tour de la primaire sociale-démocrate, qui réunit dès aujourd'hui plus de 140 000 inscrits sur la plateforme "Choisir 2027" pour départager cinq candidats à l'élection présidentielle 2027, le ton est monté entre Olivier Faure et Raphaël Glucksmann. Sur franceinfo, le premier secrétaire du PS a jugé que la candidature de son rival relevait d'une "option au fond centriste", par opposition à "une option de gauche", et a averti qu'une victoire du cofondateur de Place publique signerait "l'effacement du PS" dans l'élection. Raphaël Glucksmann a rejeté toute accusation de "hold-up" sur France 2, rappelant avoir déjà conduit deux fois la liste socialiste aux élections européennes et martelant : "Je serai le candidat du Parti socialiste comme je l'ai déjà été". Si aucun des cinq prétendants, parmi lesquels Jérôme Guedj, Emmanuel Maurel et Ségolène Royal, ne recueille la majorité absolue, le résultat se jouera lors d'un second tour organisé les 16 et 17 octobre.

Mélenchon muscle sa campagne face à Philippe

Jean-Luc Mélenchon multiplie les initiatives pour peser dans la campagne. La France insoumise a confirmé un meeting au Havre le 5 décembre, fief d'Édouard Philippe, pour "défier" l'ancien Premier ministre : "Dans cette campagne, nos adversaires sont la macronie et l'extrême droite", a expliqué à l'AFP le coordinateur national du mouvement, Manuel Bompard. Le candidat insoumis a par ailleurs revendiqué jeudi avoir dépassé les 400 000 soutiens citoyens en ligne, même s'il lui reste à réunir les 500 signatures d'élus nécessaires pour officialiser sa candidature. Cette offensive intervient alors qu'un sondage Cluster17 pour Le Point, publié ce jeudi, le crédite d'un retour sur le podium des "personnalités les plus appréciées", pendant que Jordan Bardella recule de cinq points et Marine Le Pen de quatre, une chute particulièrement marquée dans l'électorat de droite.