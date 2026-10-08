La maladie d'Édouard Philippe a évolué : revenu "d'entre les chauves", il peut encore basculer vers une alopécie plus rude

Victime d'alopécie, Édouard Philippe a subi de nombreuses transformations physiques à cause de sa maladie. Si aujourd'hui les choses vont mieux, il n'est pas à l'abri d'une nouvelle pelade.

Entre la pandémie de Covid-19 et février 2023, l'ex-Premier ministre Édouard Philippe a radicalement changé de tête. Ce grand brun barbu a d'abord vu sa barbe se tacheter de blanc avant de perdre ses sourcils, puis sa barbe et ses cheveux. Une transformation qu'il n'avait ni espérée ni souhaitée. Alors que son évolution physique faisait couler beaucoup d'encre, l'ancien locataire de Matignon avait fini par lever le voile sur la maladie qui le rongeait : l'alopécie.

À la télévision, tandis que certains le surnommaient "le panda", Édouard Philippe avait concrètement tenu un point presse "capillaire". Début 2025, celui qui est désormais candidat à l'élection présidentielle 2027 était revenu au détour d'un entretien avec Le Parisien sur ce "drame" personnel. "J'ai vécu le fait d'avoir cette maladie [l'alopécie] qui n'était ni dangereuse, ni contagieuse, ni douloureuse, mais visible. Très visible", soulignait-il. "Et je peux dire, parce que je l'ai vécu, que perdre tous ses cheveux et tous ses poils, c'est tout sauf neutre."

L'alopécie d'Édouard Philippe, une maladie "capricieuse"

Relatant son changement physique, mais aussi le regard des autres sur lui et son propre regard, Édouard Philippe avait toutefois révélé une bonne nouvelle : "En juin dernier, ça a commencé à repousser, sans traitement ni opération. Ça m'a fait drôle." L'ancien Premier ministre avait alors confié avoir l'impression de "revivre [s]a puberté", tout en se réjouissant que ses cheveux repoussent "noirs". Et de confier : "Ma fille m'a dit : C'est le retour du panda ! Et ça l'a bien fait marrer. Je suis en quelque sorte revenu d'entre les chauves."

Du côté de la science, ce soudain revirement de situation s'explique principalement par le retour au calme des globules blancs d'Édouard Philippe. Car lorsqu'une personne est atteinte de la maladie auto-immune qu'est l'alopécie, ces fameux globules blancs, qui sont les soldats chargés de défendre notre corps, s'attaquent aux follicules pileux et empêchent donc cheveux et poils de pousser.

Auprès de franceinfo, le dermatologue Philippe Assouly remarque que cette maladie est "capricieuse". Alors que la science n'explique pas ce soudain come-back capillaire, le dermatologue pointe qu'Édouard Philippe n'est pas à l'abri d'une nouvelle pelade. Celle-ci pourrait survenir dans un an comme dans 10 ans, mais aussi potentiellement... jamais ! "Il faut rester humble, il y beaucoup d'inconnues, comme dans de nombreuses maladies", conclut-il.