Présidentielle 2027 : nouvelles révélations dans l'affaire Bardella, les 3 infos à connaître aujourd'hui

En attendant le résultat de la présidentielle... Notre chronique de campagne du vendredi 9 octobre 2026.

L'élection présidentielle 2027 a lieu dans 191 jours. Découvrez quotidiennement les trois infos à connaitre sur les candidats, les sondages et les résultats dans notre chronique de campagne.

La primaire de la gauche perturbée par une cyberattaque

Le premier tour de la primaire sociale-démocrate, qui doit désigner le candidat de la gauche pour l'élection présidentielle 2027, a démarré vendredi dans la tourmente. Dès l'ouverture du scrutin à 8h, la plateforme de vote en ligne a été visée par une cyberattaque par saturation : un afflux massif et fictif de connexions générées par des bots a ralenti l'accès au site pour une partie des 140 000 électeurs inscrits. Les trois partis organisateurs, le PS, Place publique et la GRS, ont porté plainte. Le président de la commission d'organisation, Patrick Mennucci, a tenu à rassurer : "Toutefois, à aucun moment la plateforme de vote n'a été interrompue et le scrutin a pu se poursuivre sans coupure depuis son ouverture", a-t-il précisé, ajoutant que "l'intégrité des votes enregistrés n'est pas compromise". Le résultat de ce premier tour, qui oppose cinq candidats dont Olivier Faure et Raphaël Glucksmann, sera connu samedi vers 20h15.

Bardella dans la tempête : nouvelles accusations et nouvelle plainte

Jordan Bardella multiplie les démentis face aux accusations qui l'assaillent. Après avoir "formellement contesté" jeudi soir sur LCI les propos antisémites que lui attribue Mediapart depuis septembre, le président du RN a dû répondre vendredi à une nouvelle salve. Mediapart affirme avoir établi un "lien direct", datant de 2013, entre le compte Twitter officiel de Bardella et la conversation Messenger litigieuse. Au même moment, le Canard Enchaîné assure que Bardella se serait connecté à un ancien compte Facebook entre le 28 septembre et le 2 octobre pour en effacer les données, alors qu'il affirmait ne plus y avoir accès. "C'est bien sûr totalement faux. Et une nouvelle plainte en diffamation suivra", a réagi Bardella sur X, confirmant qu'une plainte pour faux et usage de faux est également en préparation. Un sondage Ifop pour LCI, dévoilé jeudi soir, montre que les Français ne sont pas convaincus par sa stratégie de défense mais ne changent pas fondamentalement d'avis sur lui, un constat dont se félicite le député RN Jean-Philippe Tanguy : "La plupart des gens n'ont pas d'image dégradée, une partie des électeurs RN renforcent leur confiance à Jordan Bardella."

Édouard Philippe précise son projet présidentiel

Invité jeudi soir de "L'Heure de vérité" sur France 2, Édouard Philippe a détaillé plusieurs pistes pour sa candidature à la présidentielle 2027. Le maire du Havre a créé la surprise en assurant qu'il ne compte pas résider à l'Élysée s'il est élu : "Je ne compte pas y vivre si je suis élu", a-t-il affirmé, rappelant qu'étant Premier ministre il préférait rentrer chez lui le soir car "c'est là que l'on a ses forces de rappel". Sur le fond, le candidat Horizons confirme vouloir repousser l'âge légal de départ à la retraite à 65 ans avec 45 annuités de cotisation, et promet de faire adopter dès juillet 2027 une vingtaine d'ordonnances pour que le pays soit à nouveau "commandé et gouverné". Il défend aussi une refonte des aides aux familles, avec une allocation unique de 350 euros dès le premier enfant. Enfin, il exclut par l'instant tout choix entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon en cas de second tour entre les deux, jugeant qu'ils "entraîneront le pays à la ruine".