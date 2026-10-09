Bardella coincé par Mediapart et Le Canard enchaîné ? Ces nouveaux éléments qui fragilisent sa défense

Deux nouveaux articles de Mediapart et du Canard enchaîné viennent mettre à mal la défense de Jordan Bardella, qui nie formellement avoir tenu des propos antisémites sur les réseaux sociaux quand il était plus jeune.

Nouveau rebondissement dans l'affaire Bardella. Accusé le 28 septembre dernier par Mediapart d'avoir tenu des propos antisémites par le passé, le patron du Rassemblement national a toujours nié ces accusations. Mais après une première vidéo détaillant comment Mediapart s'y était pris pour prouver que Jordan Bardella était bien l'auteur des propos antisémites tenus sur Messenger, le média d'investigation a publié ce vendredi 9 octobre un nouvel article dans lequel il met en avant d'autres preuves "confondantes" de la culpabilité du patron du RN.

Ainsi, après avoir fait certifier les conversations antisémites par Meta et un huissier et avoir procédé à un recoupement biographique, Mediapart révèle avoir pu établir un lien entre le compte Twitter du patron du Rassemblement national et la fameuse discussion Messenger privée dans laquelle les propos antisémites avaient été tenus. Dans le viseur du média d'investigation, des messages datant du 12 septembre 2013, la veille du 18e anniversaire de Jordan Bardella.

De soudaines et surprenantes suppressions de Jordan Bardella ?

"Le Conseiller Économique de François Hollande, employé par la Banque Rotschild", postait vers 22h50 sur Twitter Jordan Bardella ce jour-là, avec un lien vers un article de Challenges sur Emmanuel Macron, qui n'était alors qu'un inconnu. Étonnamment, révèle Mediapart, à 22h52, soit deux minutes plus tard, apparaît un message qui évoque le même sujet dans la conversation Messenger où ont été tenus les propos antisémites reprochés à Jordan Bardella. À son interlocuteur de Messenger, Jordan Bardella confie avoir lu "un truc intéressant" sur Internet. Et de le questionner : "Tu savais que le conseiller économique d'Hollande était employé de la banque Rotschild ?" Une concordance pour le moins "confondante", juge Mediapart, qui ne peut alors s'empêcher de pointer la faute commise dans les deux cas sur le nom "Rothschild", que Jordan Bardella écrit pour sa part sans le "h". Et ce n'est pas le seul exemple avancé par Mediapart.

Quoi qu'il en soit, Le Canard enchaîné a de son côté aussi publié ce 9 octobre une révélation pour le moins troublante concernant Jordan Bardella. D'après l'hebdomadaire satirique, le patron du RN aurait supprimé "toutes les données" d'un compte Facebook dont il se servait alors qu'il était jeune militant au Front national. Faits troublants : ces suppressions ont eu lieu entre le 28 septembre et le 2 octobre, soit juste après la publication du tout premier article de Mediapart l'accusant. Le Canard enchaîné assure "disposer d'extractions de conversations privées" pour prouver ses dires. Une information que s'est cependant empressé de démentir le Rassemblement national.

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