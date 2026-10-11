Mathilde Panot : son refus de porter le ruban pour Octobre rose fait réagir

Sur ses réseaux sociaux, Mathilde Panot a publié, vendredi 9 octobre, une vidéo pour parler d'Octobre rose. La députée LFI refuse de porter le ruban associé à cette campagne. Elle est particulièrement critiquée.

Mathilde Panot au centre d'une polémique. La députée et présidente du groupe parlementaire LFI à l'Assemblée nationale a publié, vendredi 9 octobre, une vidéo sur ses réseaux sociaux. Les propos de l'élue provoquent de vives réactions politiques. Dans cette vidéo, Mathilde Panot explique pourquoi elle refuse de porter le ruban d'Octobre rose, la campagne de sensibilisation au dépistage du cancer du sein. "Quand on gratte le vernis rose, on découvre le cynisme absolu", pointe notamment la députée LFI.

Mathilde Panot s'en prend à l'entreprise Imperial Chemical Industries (ICI). Cette dernière serait à l'origine de la campagne Octobre rose, selon la députée. L'élue LFI reproche à ICI d'avoir vendu "le poison qui vous rend malade" et "ensuite le traitement pour cette même maladie". Mathilde Panot estime aussi qu'ICI est "l'ancêtre de Syngenta", un fabricant de pesticides "étroitement lié au projet d'expansion coloniale d'Israël" via sa filiale israélienne Adama.

Les propos de Mathilde Panot font réagir

Dans sa vidéo, Mathilde Panot estime que la macronie, la droite et l'extrême droite "sont des hypocrites" en portant le ruban rose et dénonce certaines positions de ses adversaires. Les propos de la députée LFI ont provoqué un tollé. La ministre de la Santé Stéphanie Rist a répondu à Mathilde Panot. "Contrairement à ce que vous affirmez, notre action ne se limite pas à porter un ruban rose", explique-t-elle.

"Le ruban rose n'est pas une politique publique à lui seul. C'est un symbole de sensibilisation, de mobilisation et de solidarité. Et derrière ce symbole, il y a des femmes, des familles et des engagements humains qui méritent notre respect", pointe également la ministre. Aurore Bergé, ministre en charge de l'Égalité entre les femmes et les hommes, a aussi réagi. "Vous n'avez jamais honte ?", lance-t-elle.

Marine Le Pen a aussi tenu à adresser un message à Mathilde Panot. La députée LFI "refuse de porter le ruban rose, symbole de soutien à la lutte contre le cancer du sein… parce qu'elle y voit un lien avec Israël. Cette obsession, derrière laquelle se cache un antisémitisme de plus en plus assumé - et que la France insoumise considère par ailleurs comme 'résiduel' - ne trompera personne", estime la cheffe de file des députés RN. "Aucune leçon à recevoir de vous et sur aucun sujet", répond Mathilde Panot à Marine Le Pen.