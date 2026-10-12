Présidentielle 2027 : Retailleau cible "ceux qui ne se lèvent pas le matin", les 3 infos à connaître aujourd'hui

En attendant le résultat de la présidentielle... Notre chronique de campagne du lundi 12 octobre 2026.

L'élection présidentielle 2027 a lieu dans 188 jours. Découvrez quotidiennement les trois infos à connaitre sur les candidats, les sondages et les résultats dans notre chronique de campagne.

Glucksmann, vainqueur de la primaire PS, ferme la porte à LFI

Raphaël Glucksmann a été désigné candidat du camp social-démocrate pour l'élection présidentielle 2027, en s'imposant dès le premier tour de la primaire de la gauche avec 66,13% des voix, loin devant Olivier Faure (14,48%). Quelques minutes après avoir célébré cette victoire dans un bar parisien, il a été enfariné par un opposant qui lui aurait lancé : "Glucksmann tu feras 2% et pas un de plus", selon BFMTV. Loin de se laisser déstabiliser, le candidat a affirmé sur France Inter : "Ce genre de comportement ne m'impressionne pas, je n'ai pas peur", avant d'appeler à "mettre fin à l'hégémonie politique des brutaux sur la gauche française". Il a par ailleurs définitivement exclu toute alliance avec La France insoumise : "Il n'y aura pas d'alliance avec La France insoumise", a-t-il tranché, estimant que les militants ont voté pour la clarté sur ce point.

Les sondages confirment Le Pen en tête, Mélenchon au 2e tour

Un sondage Toluna Harris Interactive publié ce lundi pour M6 et RTL confirme la position dominante de Marine Le Pen en vue du premier tour de la présidentielle 2027, créditée de 35% à 37% des intentions de vote, sans être affectée par l'affaire des écrits antisémites attribués à Jordan Bardella. Jean-Luc Mélenchon, qui a réuni plus de 10 000 personnes hier à Clermont-Ferrand pour un meeting consacré à la jeunesse, confirme sa dynamique avec 18% à 19% des voix, devançant Édouard Philippe (entre 13% à 17%) et Gabriel Attal (5% à 12%). Ce résultat le place en position de qualification pour le second tour dans tous les scénarios testés.

Retailleau promet 197 milliards d'économies d'ici 2032

Candidat des Républicains à la présidentielle 2027, Bruno Retailleau a dévoilé ce lundi un plan d'économies de 197 milliards d'euros "jusqu'en 2032", censé ramener le déficit public sous la barre des 3% dès 2031, "sans augmentation d'impôts". Lors d'une conférence de presse consacrée à sa trajectoire budgétaire, le patron de LR a résumé son ambition : "Je veux donner un grand coup de frein à la dépense publique et un coup d'accélérateur à la croissance". Le candidat LR a profité de cette présentation pour cibler les chômeurs ou les personnes qui n'ont pas de travail, comme pour en faire des responsables de la crise de la dette : "Un pays où celui qui se lève à 6 heures paie pour ceux qui ne se lèvent pas finit par exploser", a-t-il dit. Bruno Retailleau veut supprimer 400 000 postes de fonctionnaires, en ne remplaçant pas les agents partis à la retraite d'ici 2032.