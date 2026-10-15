Baromètre de la présidentielle 2027 : ce que pensent vraiment les Français des candidats à la présidentielle

Selon le nouveau sondage Yougov pour Linternaute.com sur l'élection présidentielle 2027, les Français ont des avis tranchés sur les candidats. Les plus jeunes et les plus âgés ne sont pas d'accord.

A quelques mois du premier tour de l'élection présidentielle 2027, les Français esquissent déjà leurs attentes et leurs désillusions sur ce scrutin. Selon le baromètre YouGov réalisé pour Linternaute.com du 5 au 8 octobre 2026, cette campagne est déjà marquée par une polarisation croissante entre les générations et un sentiment manifestement persistant de désenchantement démocratique.

Les principaux candidats semblent tous connus, même si une surprise n'est pas exclue. Au sein de l'espace social-démocrate d'abord : Et si Bernard Cazeneuve ou François Hollande venaient perturber le jeu à gauche ? Il est aussi assez évident qu'il n'y aura qu'un candidat du bloc central, bien qu'Edouard Philippe et Gabriel Attal doivent encore se départager. Plus à droite, des doutes subsistent sur la capacité de Bruno Retailleau d'imprimer entre le maire du Havre et Marine Le Pen, et d'aller au bout.

Beaucoup de Français mécontents des candidats à la présidentielle

Les Français, eux, commencent à se faire un avis. Interrogés sur les candidats alignés, 62% des sondés indiquent qu'il y a au moins une personnalité dont l'élection les satisferait en 2027 (33% "oui, tout à fait " et 29%" oui, plutôt"), contre 29% de mécontents qui ne se sentent pas représentés. Si ce socle d'adhésion paraît large, il masque un fossé politique béant. L'adhésion a un candidat est massive chez les sympathisants de La France insoumise (89%) et du Rassemblement national (88%, dont 64% de "tout à fait"). À l'inverse, chez les personnes ne se réclamant d'aucune formation politique, c'est très différent : 58% estiment qu'aucun candidat actuel ne leur convient.

Parmi les personnalités candidates ou susceptibles de se présenter à l'élection présidentielle de 2027, y en a-t-il au moins une dont vous seriez satisfait(e) de voir élue ? Oui, tout à fait 33% 18-34 ans 26% 35-54 ans 35% 55+ ans 35% Oui, plutôt 29% 18-34 ans 43% 35-54 ans 27% 55+ ans 23% Non, pas vraiment 18% 18-34 ans 14% 35-54 ans 14% 55+ ans 22% Non, pas du tout 11% 18-34 ans 7% 35-54 ans 15% 55+ ans 11% Je ne sais pas 9% 18-34 ans 10% 35-54 ans 9% 55+ ans 9%

Cette campagne présidentielle n'est pas encore au coeur des conversations. Le sondage Yougov révèle à ce propos que seulement 22% des Français reconnaissent des tensions avec leurs proches sur le sujet. Les discussions animées sont surtout le fait des plus jeunes, puisque 37% des 18-34 ans déclarent se disputer régulièrement sur la politique avec leur entourage, contre seulement 13% chez les plus de 55 ans. L'électorat insoumis apparaît également comme le plus prompt aux frictions, avec 43% de tensions rapportées.

Vous arrive-t-il de vous disputer ou d'avoir des tensions avec vos proches au sujet de l'élection présidentielle de 2027 ? Non, jamais 38% 18-34 ans 25% 35-54 ans 39% 55+ ans 43% Non, rarement 38% 18-34 ans 32% 35-54 ans 35% 55+ ans 43% Oui, assez souvent 16% 18-34 ans 27% 35-54 ans 15% 55+ ans 10% Oui, très souvent 7% 18-34 ans 10% 35-54 ans 9% 55+ ans 3% Je ne sais pas 2% 18-34 ans 6% 35-54 ans 2% 55+ ans 1%

Le baromètre d'image YouGov / Linternaute

Notre sondage teste 6 affirmations, avec cette questions simple : "Parmi les personnalités suivantes, lesquelles correspondent le mieux à chacune des affirmations suivantes ?" Les détails des réponses par âges, sympathie politique ou profil socio-politique sont à retrouver sur l'étude complète de YouGov pour Linternaute.

Quel candidat incarnerait le mieux la France ?

Sur la capacité à incarner la fonction et à représenter la France à l'étranger, Marine Le Pen s'impose en tête avec 27 %, devançant Édouard Philippe à 18% et Dominique de Villepin à 14%, ce dernier capitalisant sur son passé diplomatique. Jean-Luc Mélenchon (12%) et Bruno Retailleau (11%) complètent le peloton.

Parmi les personnalités suivantes, lesquelles correspondent le mieux à cette affirmation ? A la stature présidentielle nécessaire et représenterait bien la France à l'étranger Marine Le Pen 27% 18-34 ans 21% 35-54 ans 29% 55+ ans 29% Édouard Philippe 18% 18-34 ans 15% 35-54 ans 17% 55+ ans 20% Dominique de Villepin 14% 18-34 ans 14% 35-54 ans 12% 55+ ans 16% Jean-Luc Mélenchon 12% 18-34 ans 24% 35-54 ans 9% 55+ ans 9% Bruno Retailleau 11% 18-34 ans 8% 35-54 ans 10% 55+ ans 13% David Lisnard 10% 18-34 ans 11% 35-54 ans 9% 55+ ans 10% Gabriel Attal 8% 18-34 ans 14% 35-54 ans 6% 55+ ans 7% Raphaël Glucksmann 7% 18-34 ans 10% 35-54 ans 5% 55+ ans 8% Éric Zemmour 7% 18-34 ans 8% 35-54 ans 6% 55+ ans 6% Marine Tondelier 4% 18-34 ans 11% 35-54 ans 2% 55+ ans 1% Fabien Roussel 3% 18-34 ans 8% 35-54 ans 1% 55+ ans 2% Aucune de ces personnalités 28% 18-34 ans 28% 35-54 ans 30% 55+ ans 26%

Quel candidat est le plus honnête ?

C'est sur le terrain moral que le sondage Yougov Linternaute sur la présidentielle se révèle le plus sévère : lorsque l'on demande aux Français qui est honnête et intègre, la première réponse est "aucune de ces personnalités", à 40%. Parmi les noms cités, Marine Le Pen obtient 20% de oui, devançant Édouard Philippe (12%), Jean-Luc Mélenchon (11%), Raphaël Glucksmann (10%) et Bruno Retailleau (10%). Aucun responsable politique ne parvient à incarner une autorité morale indiscutable aux yeux de l'opinion. Rappelons par ailleurs que Marine Le Pen a été condamnée en première instance et en appel pour détournement de fonds publics, avant de se pourvoir en cassation.

Est honnête et intègre Marine Le Pen 20% 18-34 ans 17% 35-54 ans 20% 55+ ans 21% Édouard Philippe 12% 18-34 ans 13% 35-54 ans 10% 55+ ans 14% Jean-Luc Mélenchon 11% 18-34 ans 22% 35-54 ans 10% 55+ ans 6% Raphaël Glucksmann 10% 18-34 ans 10% 35-54 ans 9% 55+ ans 12% Bruno Retailleau 10% 18-34 ans 9% 35-54 ans 8% 55+ ans 13% David Lisnard 10% 18-34 ans 11% 35-54 ans 8% 55+ ans 10% Gabriel Attal 9% 18-34 ans 12% 35-54 ans 8% 55+ ans 8% Éric Zemmour 9% 18-34 ans 9% 35-54 ans 8% 55+ ans 9% Dominique de Villepin 8% 18-34 ans 11% 35-54 ans 6% 55+ ans 9% Fabien Roussel 8% 18-34 ans 9% 35-54 ans 5% 55+ ans 10% Marine Tondelier 7% 18-34 ans 11% 35-54 ans 6% 55+ ans 5% Aucune de ces personnalités 40% 18-34 ans 35% 35-54 ans 45% 55+ ans 39%

Qui est le candidat le plus sensible aux difficultés des Français ?

Qui est le candidat qui comprend le mieux le quotidien et les difficultés des Français ? Marine Le Pen est placée en tête avec 31% de sondés qui lui attribuent cette qualité. La candidate d'extrême droite est portée par un plébiscite dans les catégories populaires (38% chez les ouvriers et employés) et en zone rurale. Jean-Luc Mélenchon arrive deuxième avec 15%, enregistrant un net succès auprès des 18-34 ans (28%). Les figures de l'ancienne majorité, comme Édouard Philippe (11%) ou Gabriel Attal (7%), peinent à imprimer sur ce terrain.

Comprend la vie quotidienne et les difficultés des Français Marine Le Pen 31% 18-34 ans 26% 35-54 ans 33% 55+ ans 33% Jean-Luc Mélenchon 15% 18-34 ans 28% 35-54 ans 13% 55+ ans 10% Édouard Philippe 11% 18-34 ans 16% 35-54 ans 8% 55+ ans 11% David Lisnard 10% 18-34 ans 10% 35-54 ans 7% 55+ ans 12% Raphaël Glucksmann 9% 18-34 ans 9% 35-54 ans 6% 55+ ans 11% Bruno Retailleau 9% 18-34 ans 9% 35-54 ans 6% 55+ ans 11% Éric Zemmour 9% 18-34 ans 9% 35-54 ans 8% 55+ ans 9% Fabien Roussel 8% 18-34 ans 9% 35-54 ans 5% 55+ ans 11% Gabriel Attal 7% 18-34 ans 10% 35-54 ans 6% 55+ ans 7% Marine Tondelier 6% 18-34 ans 7% 35-54 ans 6% 55+ ans 5% Dominique de Villepin 4% 18-34 ans 6% 35-54 ans 2% 55+ ans 4% Aucune de ces personnalités 32% 18-34 ans 27% 35-54 ans 38% 55+ ans 31%

Qui est le plus crédible sur les questions économiques ?

Sur l'économie, traditionnellement un point faible du Rassemblement national, Marine Le Pen fait la course en tête avec 22% de personnes qui la jugent crédible. Édouard Philippe consolide sa deuxième place à 16% et culmine à 54% auprès des sympathisants de la majorité présidentielle. Jean-Luc Mélenchon recueille 12%, talonné par Bruno Retailleau et David Lisnard (11%).

Est crédible sur les dossiers économiques Marine Le Pen 22% 18-34 ans 16% 35-54 ans 25% 55+ ans 23% Édouard Philippe 16% 18-34 ans 14% 35-54 ans 13% 55+ ans 19% Jean-Luc Mélenchon 12% 18-34 ans 24% 35-54 ans 10% 55+ ans 6% Bruno Retailleau 11% 18-34 ans 8% 35-54 ans 10% 55+ ans 13% David Lisnard 11% 18-34 ans 10% 35-54 ans 10% 55+ ans 12% Gabriel Attal 8% 18-34 ans 11% 35-54 ans 8% 55+ ans 7% Éric Zemmour 8% 18-34 ans 9% 35-54 ans 8% 55+ ans 8% Dominique de Villepin 8% 18-34 ans 8% 35-54 ans 7% 55+ ans 8% Raphaël Glucksmann 7% 18-34 ans 9% 35-54 ans 4% 55+ ans 8% Marine Tondelier 4% 18-34 ans 9% 35-54 ans 3% 55+ ans 1% Fabien Roussel 3% 18-34 ans 5% 35-54 ans 2% 55+ ans 2% Aucune de ces personnalités 35% 18-34 ans 30% 35-54 ans 40% 55+ ans 35%

Qui peut vraiment changer la vie des Français ?

Sur la capacité à changer le quotidien, Marine Le Pen domine nettement avec 29%, portée par les classes populaires et rurales. Derrière, Jean-Luc Mélenchon capte la deuxième place (14%), dopé par les 18-34 ans (27 %). David Lisnard et Édouard Philippe se partagent la troisième marche à 11%, devançant Bruno Retailleau (9%) et Gabriel Attal (7%). Mais le signal marquant reste la défiance : pour un tiers des Français (33%), aucune des personnalités testées n'est jugée apte à améliorer leur vie.

Est capable d'améliorer concrètement la vie des Français Marine Le Pen 29% 18-34 ans 24% 35-54 ans 30% 55+ ans 30% Jean-Luc Mélenchon 14% 18-34 ans 27% 35-54 ans 11% 55+ ans 8% David Lisnard 11% 18-34 ans 14% 35-54 ans 9% 55+ ans 10% Édouard Philippe 11% 18-34 ans 13% 35-54 ans 8% 55+ ans 11% Bruno Retailleau 9% 18-34 ans 8% 35-54 ans 7% 55+ ans 11% Éric Zemmour 8% 18-34 ans 9% 35-54 ans 9% 55+ ans 7% Gabriel Attal 7% 18-34 ans 12% 35-54 ans 5% 55+ ans 6% Raphaël Glucksmann 7% 18-34 ans 7% 35-54 ans 5% 55+ ans 8% Dominique de Villepin 5% 18-34 ans 6% 35-54 ans 4% 55+ ans 6% Marine Tondelier 4% 18-34 ans 8% 35-54 ans 4% 55+ ans 3% Fabien Roussel 4% 18-34 ans 7% 35-54 ans 3% 55+ ans 4% Aucune de ces personnalités 33% 18-34 ans 28% 35-54 ans 39% 55+ ans 33%

Qui a la meilleure posture sur la guerre en Ukraine ?

Face à la guerre en Ukraine, la prudence et le flou dominent : 40% des sondés ne font confiance à aucune des personnalités testées. Dans ce paysage éclaté, Marine Le Pen recueille 23%, loin devant Édouard Philippe (13%), tandis que Raphaël Glucksmann et Jean-Luc Mélenchon sont tous à 9%.

A la bonne posture à adopter face à la guerre en Ukraine Marine Le Pen 23% 18-34 ans 20% 35-54 ans 26% 55+ ans 22% Édouard Philippe 13% 18-34 ans 13% 35-54 ans 11% 55+ ans 13% Jean-Luc Mélenchon 9% 18-34 ans 19% 35-54 ans 7% 55+ ans 5% Raphaël Glucksmann 9% 18-34 ans 8% 35-54 ans 7% 55+ ans 11% Gabriel Attal 8% 18-34 ans 12% 35-54 ans 8% 55+ ans 7% Bruno Retailleau 8% 18-34 ans 6% 35-54 ans 8% 55+ ans 9% Dominique de Villepin 7% 18-34 ans 7% 35-54 ans 6% 55+ ans 9% Éric Zemmour 7% 18-34 ans 10% 35-54 ans 5% 55+ ans 8% David Lisnard 7% 18-34 ans 10% 35-54 ans 6% 55+ ans 7% Marine Tondelier 4% 18-34 ans 8% 35-54 ans 5% 55+ ans 1% Fabien Roussel 4% 18-34 ans 8% 35-54 ans 3% 55+ ans 2% Aucune de ces personnalités 40% 18-34 ans 35% 35-54 ans 44% 55+ ans 39%

Faut-il organiser des primaires avant l'élection ?

L'idée d'organiser des primaires suscite une sorte de perplexité dans l'opinion publique : 32% des Français ne se prononcent pas et 28% estiment qu'aucune primaire ne devrait avoir lieu.

Cependant, lorsqu'on analyse les souhaits par famille politique, et lorsqu'on s'adresse à des personnes ayant des obédiences politiques claires, les stratégies divergent nettement. À gauche, la primaire est plébiscitée : 23% de l'ensemble des Français et surtout 53% des sympathisants de gauche (60% chez les socialistes et 52% chez les insoumis) réclament - encore - une primaire pour désigner un candidat unique à gauche.

Il faut dire que la primaire socialiste - à l'issue de laquelle Raphaël Glucksmann a été désigné - n'a semble-t-il pas réglé la question de la dispersion des candidats, puisque les prétendants sont encore très nombreux de ce côté de l'échiquier politique. Jean-Luc Mélenchon, Nathalie Arthaud, Fabien Roussel, Marine Tondelier... Sans parler de ceux dont l'ambition est aussi transparente : Bernard Cazeneuve, François Hollande, François Ruffin, Delphine Batho, Karim Bouamrane.

Selon vous, pour lequel ou lesquels des cas suivants une primaire devrait-elle être organisée afin de désigner un candidat commun avant l'élection présidentielle de 2027 ? Les candidats de gauche 23% Gauche 53% Maj. Prés. 32% LR-UDI 15% RN 11% Les candidats de droite (hors RN et alliés) 16% Gauche 13% Maj. Prés. 31% LR-UDI 36% RN 16% Les candidats du bloc central et de la droite 15% Gauche 12% Maj. Prés. 48% LR-UDI 24% RN 12% Les candidats du bloc central 11% Gauche 12% Maj. Prés. 36% LR-UDI 12% RN 5% Aucune primaire ne devrait être organisée 28% Gauche 21% Maj. Prés. 14% LR-UDI 25% RN 41% Je ne sais pas 32% Gauche 19% Maj. Prés. 12% LR-UDI 22% RN 27%

Au centre et à droite, l'organisation d'une primaire séduit également : chez les soutiens de la majorité présidentielle, une primaire élargie réunissant le bloc central et la droite est souhaitée par 48% des répondants, contre 36% pour une formule restreinte au seul bloc central. Du côté des sympathisants LR, 36% appellent à une primaire des candidats de droite classique hors Rassemblement national. Enfin, les sympathisants du Rassemblement national rejettent majoritairement le principe même de ce processus (41% contre), fidèles à une culture du candidat naturel déjà incarné par Marine Le Pen.

L'enquête Yougov a été réalisée sur 1013 personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus. Le sondage a été effectué en ligne, sur le panel propriétaire YouGov France du 5 au 8 octobre 2026.