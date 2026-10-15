Baromètre de la présidentielle 2027 : ce que pensent vraiment les Français des candidats à la présidentielle

Fabien Dabert

Baromètre de la présidentielle 2027 : ce que pensent vraiment les Français des candidats à la présidentielle Selon le nouveau sondage Yougov pour Linternaute.com sur l'élection présidentielle 2027, les Français ont des avis tranchés sur les candidats. Les plus jeunes et les plus âgés ne sont pas d'accord.

A quelques mois du premier tour de l'élection présidentielle 2027, les Français esquissent déjà leurs attentes et leurs désillusions sur ce scrutin. Selon le baromètre YouGov réalisé pour Linternaute.com du 5 au 8 octobre 2026, cette campagne est déjà marquée par une polarisation croissante entre les générations et un sentiment manifestement persistant de désenchantement démocratique.

Les principaux candidats semblent tous connus, même si une surprise n'est pas exclue. Au sein de  l'espace social-démocrate d'abord : Et si Bernard Cazeneuve ou François Hollande venaient perturber le jeu à gauche ? Il est aussi assez évident qu'il n'y aura qu'un candidat du bloc central, bien qu'Edouard Philippe et Gabriel Attal doivent encore se départager. Plus à droite, des doutes subsistent sur la capacité de Bruno Retailleau d'imprimer entre le maire du Havre et Marine Le Pen, et d'aller au bout.

Beaucoup de Français mécontents des candidats à la présidentielle

Les Français, eux, commencent à se faire un avis. Interrogés sur les candidats alignés, 62% des sondés indiquent qu'il y a au moins une personnalité dont l'élection les satisferait en 2027 (33% "oui, tout à fait " et 29%" oui, plutôt"), contre 29% de mécontents qui ne se sentent pas représentés. Si ce socle d'adhésion paraît large, il masque un fossé politique béant. L'adhésion a un candidat est massive chez les sympathisants de La France insoumise (89%) et du Rassemblement national (88%, dont 64% de "tout à fait"). À l'inverse, chez les personnes ne se réclamant d'aucune formation politique, c'est très différent : 58% estiment qu'aucun candidat actuel ne leur convient.

Parmi les personnalités candidates ou susceptibles de se présenter à l'élection présidentielle de 2027, y en a-t-il au moins une dont vous seriez satisfait(e) de voir élue ?

Oui, tout à fait
33%
 
18-34 ans26%
35-54 ans35%
55+ ans35%
Oui, plutôt
29%
 
18-34 ans43%
35-54 ans27%
55+ ans23%
Non, pas vraiment
18%
 
18-34 ans14%
35-54 ans14%
55+ ans22%
Non, pas du tout
11%
 
18-34 ans7%
35-54 ans15%
55+ ans11%
Je ne sais pas
9%
18-34 ans10%
35-54 ans9%
55+ ans9%

Cette campagne présidentielle n'est pas encore au coeur des conversations. Le sondage Yougov révèle à ce propos que seulement 22% des Français  reconnaissent des tensions avec leurs proches sur le sujet. Les discussions animées sont surtout le fait des plus jeunes, puisque 37% des 18-34 ans déclarent se disputer régulièrement sur la politique avec leur entourage, contre seulement 13% chez les plus de 55 ans. L'électorat insoumis apparaît également comme le plus prompt aux frictions, avec 43% de tensions rapportées.

Vous arrive-t-il de vous disputer ou d'avoir des tensions avec vos proches au sujet de l'élection présidentielle de 2027 ?

Non, jamais
38%
 
18-34 ans25%
35-54 ans39%
55+ ans43%
Non, rarement
38%
 
18-34 ans32%
35-54 ans35%
55+ ans43%
Oui, assez souvent
16%
 
18-34 ans27%
35-54 ans15%
55+ ans10%
Oui, très souvent
7%
 
18-34 ans10%
35-54 ans9%
55+ ans3%
Je ne sais pas
2%
18-34 ans6%
35-54 ans2%
55+ ans1%
Le baromètre d'image YouGov / Linternaute

Notre sondage teste 6 affirmations, avec cette questions simple : "Parmi les personnalités suivantes, lesquelles correspondent le mieux à chacune des affirmations suivantes ?" Les détails des réponses par âges, sympathie politique ou profil socio-politique sont à retrouver sur l'étude complète de YouGov pour Linternaute.

Quel candidat incarnerait le mieux la France ?

Sur la capacité à incarner la fonction et à représenter la France à l'étranger, Marine Le Pen s'impose en tête avec 27 %, devançant Édouard Philippe à 18% et Dominique de Villepin à 14%, ce dernier capitalisant sur son passé diplomatique. Jean-Luc Mélenchon (12%) et Bruno Retailleau (11%) complètent le peloton.

Parmi les personnalités suivantes, lesquelles correspondent le mieux à cette affirmation ? A la stature présidentielle nécessaire et représenterait bien la France à l'étranger

Marine Le Pen
Marine Le Pen
27%
 
18-34 ans21%
35-54 ans29%
55+ ans29%
Édouard Philippe
Édouard Philippe
18%
 
18-34 ans15%
35-54 ans17%
55+ ans20%
Dominique de Villepin
Dominique de Villepin
14%
 
18-34 ans14%
35-54 ans12%
55+ ans16%
Jean-Luc Mélenchon
Jean-Luc Mélenchon
12%
 
18-34 ans24%
35-54 ans9%
55+ ans9%
Bruno Retailleau
Bruno Retailleau
11%
 
18-34 ans8%
35-54 ans10%
55+ ans13%
David Lisnard
David Lisnard
10%
 
18-34 ans11%
35-54 ans9%
55+ ans10%
Gabriel Attal
Gabriel Attal
8%
 
18-34 ans14%
35-54 ans6%
55+ ans7%
Raphaël Glucksmann
Raphaël Glucksmann
7%
 
18-34 ans10%
35-54 ans5%
55+ ans8%
Éric Zemmour
Éric Zemmour
7%
 
18-34 ans8%
35-54 ans6%
55+ ans6%
Marine Tondelier
Marine Tondelier
4%
 
18-34 ans11%
35-54 ans2%
55+ ans1%
Fabien Roussel
Fabien Roussel
3%
 
18-34 ans8%
35-54 ans1%
55+ ans2%
Aucune de ces personnalités
28%
18-34 ans28%
35-54 ans30%
55+ ans26%

Quel candidat est le plus honnête ?

C'est sur le terrain moral que le sondage Yougov Linternaute sur la présidentielle se révèle le plus sévère : lorsque l'on demande aux Français qui est honnête et intègre, la première réponse est "aucune de ces personnalités", à 40%. Parmi les noms cités, Marine Le Pen obtient 20% de oui, devançant Édouard Philippe (12%), Jean-Luc Mélenchon (11%), Raphaël Glucksmann (10%) et Bruno Retailleau (10%). Aucun responsable politique ne parvient à incarner une autorité morale indiscutable aux yeux de l'opinion. Rappelons par ailleurs que Marine Le Pen a été condamnée en première instance et en appel pour détournement de fonds publics, avant de se pourvoir en cassation.

Est honnête et intègre

Marine Le Pen Marine Le Pen
 20%
 
18-34 ans17%
35-54 ans20%
55+ ans21%
Édouard Philippe Édouard Philippe
 12%
 
18-34 ans13%
35-54 ans10%
55+ ans14%
Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon
 11%
 
18-34 ans22%
35-54 ans10%
55+ ans6%
Raphaël Glucksmann Raphaël Glucksmann
 10%
 
18-34 ans10%
35-54 ans9%
55+ ans12%
Bruno Retailleau Bruno Retailleau
 10%
 
18-34 ans9%
35-54 ans8%
55+ ans13%
David Lisnard David Lisnard
 10%
 
18-34 ans11%
35-54 ans8%
55+ ans10%
Gabriel Attal Gabriel Attal
 9%
 
18-34 ans12%
35-54 ans8%
55+ ans8%
Éric Zemmour Éric Zemmour
 9%
 
18-34 ans9%
35-54 ans8%
55+ ans9%
Dominique de Villepin Dominique de Villepin
 8%
 
18-34 ans11%
35-54 ans6%
55+ ans9%
Fabien Roussel Fabien Roussel
 8%
 
18-34 ans9%
35-54 ans5%
55+ ans10%
Marine Tondelier Marine Tondelier
 7%
 
18-34 ans11%
35-54 ans6%
55+ ans5%
Aucune de ces personnalités
 40%
18-34 ans35%
35-54 ans45%
55+ ans39%

Qui est le candidat le plus sensible aux difficultés des Français ?

Qui est le candidat qui comprend le mieux le quotidien et les difficultés des Français ? Marine Le Pen est placée en tête avec 31% de sondés qui lui attribuent cette qualité. La candidate d'extrême droite est portée par un plébiscite dans les catégories populaires (38% chez les ouvriers et employés) et en zone rurale. Jean-Luc Mélenchon arrive deuxième avec 15%, enregistrant un net succès auprès des 18-34 ans (28%). Les figures de l'ancienne majorité, comme Édouard Philippe (11%) ou Gabriel Attal (7%), peinent à imprimer sur ce terrain.

Comprend la vie quotidienne et les difficultés des Français

Marine Le Pen Marine Le Pen
 31%
 
18-34 ans26%
35-54 ans33%
55+ ans33%
Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon
 15%
 
18-34 ans28%
35-54 ans13%
55+ ans10%
Édouard Philippe Édouard Philippe
 11%
 
18-34 ans16%
35-54 ans8%
55+ ans11%
David Lisnard David Lisnard
 10%
 
18-34 ans10%
35-54 ans7%
55+ ans12%
Raphaël Glucksmann Raphaël Glucksmann
 9%
 
18-34 ans9%
35-54 ans6%
55+ ans11%
Bruno Retailleau Bruno Retailleau
 9%
 
18-34 ans9%
35-54 ans6%
55+ ans11%
Éric Zemmour Éric Zemmour
 9%
 
18-34 ans9%
35-54 ans8%
55+ ans9%
Fabien Roussel Fabien Roussel
 8%
 
18-34 ans9%
35-54 ans5%
55+ ans11%
Gabriel Attal Gabriel Attal
 7%
 
18-34 ans10%
35-54 ans6%
55+ ans7%
Marine Tondelier Marine Tondelier
 6%
 
18-34 ans7%
35-54 ans6%
55+ ans5%
Dominique de Villepin Dominique de Villepin
 4%
 
18-34 ans6%
35-54 ans2%
55+ ans4%
Aucune de ces personnalités
 32%
18-34 ans27%
35-54 ans38%
55+ ans31%

Qui est le plus crédible sur les questions économiques ?

Sur l'économie, traditionnellement un point faible du Rassemblement national, Marine Le Pen fait la course en tête avec 22% de personnes qui la jugent crédible. Édouard Philippe consolide sa deuxième place à 16% et culmine à 54% auprès des sympathisants de la majorité présidentielle. Jean-Luc Mélenchon recueille 12%, talonné par Bruno Retailleau et David Lisnard (11%).

Est crédible sur les dossiers économiques

Marine Le Pen Marine Le Pen
 22%
 
18-34 ans16%
35-54 ans25%
55+ ans23%
Édouard Philippe Édouard Philippe
 16%
 
18-34 ans14%
35-54 ans13%
55+ ans19%
Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon
 12%
 
18-34 ans24%
35-54 ans10%
55+ ans6%
Bruno Retailleau Bruno Retailleau
 11%
 
18-34 ans8%
35-54 ans10%
55+ ans13%
David Lisnard David Lisnard
 11%
 
18-34 ans10%
35-54 ans10%
55+ ans12%
Gabriel Attal Gabriel Attal
 8%
 
18-34 ans11%
35-54 ans8%
55+ ans7%
Éric Zemmour Éric Zemmour
 8%
 
18-34 ans9%
35-54 ans8%
55+ ans8%
Dominique de Villepin Dominique de Villepin
 8%
 
18-34 ans8%
35-54 ans7%
55+ ans8%
Raphaël Glucksmann Raphaël Glucksmann
 7%
 
18-34 ans9%
35-54 ans4%
55+ ans8%
Marine Tondelier Marine Tondelier
 4%
 
18-34 ans9%
35-54 ans3%
55+ ans1%
Fabien Roussel Fabien Roussel
 3%
 
18-34 ans5%
35-54 ans2%
55+ ans2%
Aucune de ces personnalités
 35%
18-34 ans30%
35-54 ans40%
55+ ans35%

Qui peut vraiment changer la vie des Français ?

Sur la capacité à changer le quotidien, Marine Le Pen domine nettement avec 29%, portée par les classes populaires et rurales. Derrière, Jean-Luc Mélenchon capte la deuxième place (14%), dopé par les 18-34 ans (27 %). David Lisnard et Édouard Philippe se partagent la troisième marche à 11%, devançant Bruno Retailleau (9%) et Gabriel Attal (7%). Mais le signal marquant reste la défiance : pour un tiers des Français (33%), aucune des personnalités testées n'est jugée apte à améliorer leur vie.

Est capable d'améliorer concrètement la vie des Français

Marine Le Pen Marine Le Pen
 29%
 
18-34 ans24%
35-54 ans30%
55+ ans30%
Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon
 14%
 
18-34 ans27%
35-54 ans11%
55+ ans8%
David Lisnard David Lisnard
 11%
 
18-34 ans14%
35-54 ans9%
55+ ans10%
Édouard Philippe Édouard Philippe
 11%
 
18-34 ans13%
35-54 ans8%
55+ ans11%
Bruno Retailleau Bruno Retailleau
 9%
 
18-34 ans8%
35-54 ans7%
55+ ans11%
Éric Zemmour Éric Zemmour
 8%
 
18-34 ans9%
35-54 ans9%
55+ ans7%
Gabriel Attal Gabriel Attal
 7%
 
18-34 ans12%
35-54 ans5%
55+ ans6%
Raphaël Glucksmann Raphaël Glucksmann
 7%
 
18-34 ans7%
35-54 ans5%
55+ ans8%
Dominique de Villepin Dominique de Villepin
 5%
 
18-34 ans6%
35-54 ans4%
55+ ans6%
Marine Tondelier Marine Tondelier
 4%
 
18-34 ans8%
35-54 ans4%
55+ ans3%
Fabien Roussel Fabien Roussel
 4%
 
18-34 ans7%
35-54 ans3%
55+ ans4%
Aucune de ces personnalités
 33%
18-34 ans28%
35-54 ans39%
55+ ans33%

Qui a la meilleure posture sur la guerre en Ukraine ?

Face à la guerre en Ukraine, la prudence et le flou dominent : 40% des sondés ne font confiance à aucune des personnalités testées. Dans ce paysage éclaté, Marine Le Pen recueille 23%, loin devant Édouard Philippe (13%), tandis que Raphaël Glucksmann et Jean-Luc Mélenchon sont tous à 9%.

A la bonne posture à adopter face à la guerre en Ukraine

Marine Le Pen Marine Le Pen
 23%
 
18-34 ans20%
35-54 ans26%
55+ ans22%
Édouard Philippe Édouard Philippe
 13%
 
18-34 ans13%
35-54 ans11%
55+ ans13%
Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon
 9%
 
18-34 ans19%
35-54 ans7%
55+ ans5%
Raphaël Glucksmann Raphaël Glucksmann
 9%
 
18-34 ans8%
35-54 ans7%
55+ ans11%
Gabriel Attal Gabriel Attal
 8%
 
18-34 ans12%
35-54 ans8%
55+ ans7%
Bruno Retailleau Bruno Retailleau
 8%
 
18-34 ans6%
35-54 ans8%
55+ ans9%
Dominique de Villepin Dominique de Villepin
 7%
 
18-34 ans7%
35-54 ans6%
55+ ans9%
Éric Zemmour Éric Zemmour
 7%
 
18-34 ans10%
35-54 ans5%
55+ ans8%
David Lisnard David Lisnard
 7%
 
18-34 ans10%
35-54 ans6%
55+ ans7%
Marine Tondelier Marine Tondelier
 4%
 
18-34 ans8%
35-54 ans5%
55+ ans1%
Fabien Roussel Fabien Roussel
 4%
 
18-34 ans8%
35-54 ans3%
55+ ans2%
Aucune de ces personnalités
 40%
18-34 ans35%
35-54 ans44%
55+ ans39%

Faut-il organiser des primaires avant l'élection ?

L'idée d'organiser des primaires suscite une sorte de perplexité dans l'opinion publique : 32% des Français ne se prononcent pas et 28% estiment qu'aucune primaire ne devrait avoir lieu.

Cependant, lorsqu'on analyse les souhaits par famille politique, et lorsqu'on s'adresse à des personnes ayant des obédiences politiques claires, les stratégies divergent nettement. À gauche, la primaire est plébiscitée : 23% de l'ensemble des Français et surtout 53% des sympathisants de gauche (60% chez les socialistes et 52% chez les insoumis) réclament - encore - une primaire pour désigner un candidat unique à gauche.

Il faut dire que la primaire socialiste - à l'issue de laquelle Raphaël Glucksmann a été désigné - n'a semble-t-il pas réglé la question de la dispersion des candidats, puisque les prétendants sont encore très nombreux de ce côté de l'échiquier politique. Jean-Luc Mélenchon, Nathalie Arthaud, Fabien Roussel, Marine Tondelier... Sans parler de ceux dont l'ambition est aussi transparente : Bernard Cazeneuve, François Hollande, François Ruffin, Delphine Batho, Karim Bouamrane.

Selon vous, pour lequel ou lesquels des cas suivants une primaire devrait-elle être organisée afin de désigner un candidat commun avant l'élection présidentielle de 2027 ?

Les candidats de gauche
23%
 
Gauche53%
Maj. Prés.32%
LR-UDI15%
RN11%
Les candidats de droite (hors RN et alliés)
16%
 
Gauche13%
Maj. Prés.31%
LR-UDI36%
RN16%
Les candidats du bloc central et de la droite
15%
 
Gauche12%
Maj. Prés.48%
LR-UDI24%
RN12%
Les candidats du bloc central
11%
 
Gauche12%
Maj. Prés.36%
LR-UDI12%
RN5%
Aucune primaire ne devrait être organisée
28%
Gauche21%
Maj. Prés.14%
LR-UDI25%
RN41%
Je ne sais pas
32%
Gauche19%
Maj. Prés.12%
LR-UDI22%
RN27%

Au centre et à droite, l'organisation d'une primaire séduit également : chez les soutiens de la majorité présidentielle, une primaire élargie réunissant le bloc central et la droite est souhaitée par 48% des répondants, contre 36% pour une formule restreinte au seul bloc central. Du côté des sympathisants LR, 36% appellent à une primaire des candidats de droite classique hors Rassemblement national. Enfin, les sympathisants du Rassemblement national rejettent majoritairement le principe même de ce processus (41% contre), fidèles à une culture du candidat naturel déjà incarné par Marine Le Pen.

L'enquête Yougov a été réalisée sur 1013 personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus. Le sondage a été effectué en ligne, sur le panel propriétaire YouGov France du 5 au 8 octobre 2026.

Election présidentielle