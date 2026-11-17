Selon le sondage Yougov pour Linternaute.com sur l'élection présidentielle 2027, les Français ont des avis tranchés sur les candidats. Les plus jeunes et les plus âgés ne sont pas d'accord.

A quelques mois du premier tour de l'élection présidentielle 2027, les Français esquissent déjà leurs attentes et leurs désillusions sur ce scrutin. Selon le baromètre YouGov réalisé pour Linternaute.com du 9 au 12 novembre 2026, cette campagne est déjà marquée par une polarisation croissante entre les générations et un sentiment manifestement persistant de désenchantement démocratique.

Les principaux candidats semblent tous connus, même si une surprise n'est pas exclue. Au sein de l'espace social-démocrate d'abord : Et si Bernard Cazeneuve ou François Hollande venaient perturber le jeu à gauche ? Il est aussi assez évident qu'il n'y aura qu'un candidat du bloc central, bien qu'Edouard Philippe et Gabriel Attal doivent encore se départager. Plus à droite, des doutes subsistent sur la capacité de Bruno Retailleau d'imprimer entre le maire du Havre et Marine Le Pen, et d'aller au bout.

Beaucoup de Français mécontents des candidats à la présidentielle

Les Français, eux, commencent à se faire un avis. Interrogés sur les candidats alignés, 61% des sondés indiquent qu'il y a au moins une personnalité dont l'élection les satisferait en 2027 (34% "oui, tout à fait" et 27% "oui, plutôt"), contre 29% de mécontents qui ne se sentent pas représentés. Si ce socle d'adhésion paraît large, il masque un fossé politique considérable. L'adhésion a un candidat est massive chez les sympathisants de gauche (76%) et du Rassemblement national (90%). À l'inverse, chez les personnes ne se réclamant d'aucune formation politique, c'est très différent : 61% estiment qu'aucun candidat actuel ne leur convient.

Parmi les personnalités candidates ou susceptibles de se présenter à l'élection présidentielle de 2027, y en a-t-il au moins une dont vous seriez satisfait(e) de voir élue ? Oui, tout à fait 34% 18-34 ans 33% 35-54 ans 32% 55+ ans 37% Oui, plutôt 27% 18-34 ans 32% 35-54 ans 27% 55+ ans 24% Non, pas vraiment 17% 18-34 ans 12% 35-54 ans 19% 55+ ans 19% Non, pas du tout 12% 18-34 ans 10% 35-54 ans 14% 55+ ans 11% Je ne sais pas 10% 18-34 ans 13% 35-54 ans 8% 55+ ans 9%

Cette campagne présidentielle n'est pas encore au coeur des conversations. Le sondage Yougov révèle à ce propos que seulement 24% des Français reconnaissent des tensions avec leurs proches sur le sujet. Les discussions animées sont surtout le fait des plus jeunes, puisque 34% des 18-34 ans déclarent se disputer régulièrement sur la politique avec leur entourage, contre seulement 18% chez les plus de 55 ans. L'électorat du camp présidentiel apparaît également comme le plus prompt aux frictions, avec 45% de tensions rapportées.

Vous arrive-t-il de vous disputer ou d'avoir des tensions avec vos proches au sujet de l'élection présidentielle de 2027 ? Non, jamais 38% 18-34 ans 30% 35-54 ans 38% 55+ ans 43% Non, rarement 36% 18-34 ans 33% 35-54 ans 38% 55+ ans 37% Oui, assez souvent 18% 18-34 ans 28% 35-54 ans 16% 55+ ans 13% Oui, très souvent 6% 18-34 ans 6% 35-54 ans 7% 55+ ans 5% Je ne sais pas 2% 18-34 ans 4% 35-54 ans 1% 55+ ans 1%

Le baromètre d'image YouGov / Linternaute

Notre sondage teste 6 affirmations, avec cette questions simple : "Parmi les personnalités suivantes, lesquelles correspondent le mieux à chacune des affirmations suivantes ?" Les détails des réponses par âges, sympathie politique ou profil socio-politique sont à retrouver sur l'étude complète de YouGov pour Linternaute.

Quel candidat incarnerait le mieux la France ?

Sur la capacité à incarner la fonction et à représenter la France à l'étranger, Marine Le Pen s'impose en tête avec 29%, devançant Édouard Philippe à 16% et Dominique de Villepin à 14%, ce dernier capitalisant sur son passé diplomatique. Jean-Luc Mélenchon et David Lisnard font jeu égal (13%), mais le leader de la France insoumise performe chez les plus jeunes.

Parmi les personnalités suivantes, lesquelles correspondent le mieux à cette affirmation ? A la stature présidentielle nécessaire et représenterait bien la France à l'étranger 1 Marine Le Pen 29% 18-34 ans 19% 35-54 ans 29% 55+ ans 36% 2 Édouard Philippe 16% 18-34 ans 16% 35-54 ans 16% 55+ ans 15% 3 Dominique de Villepin 14% 18-34 ans 13% 35-54 ans 16% 55+ ans 14% 4 David Lisnard 13% 18-34 ans 10% 35-54 ans 10% 55+ ans 17% 4 Jean-Luc Mélenchon 13% 18-34 ans 23% 35-54 ans 11% 55+ ans 8% 6 Bruno Retailleau 11% 18-34 ans 5% 35-54 ans 9% 55+ ans 15% 7 François Hollande 10% 18-34 ans 11% 35-54 ans 10% 55+ ans 9% 8 Teddy Riner 8% 18-34 ans 12% 35-54 ans 8% 55+ ans 6% 8 Raphaël Glucksmann 8% 18-34 ans 7% 35-54 ans 7% 55+ ans 10% 10 Gabriel Attal 7% 18-34 ans 10% 35-54 ans 6% 55+ ans 7% 11 Éric Zemmour 6% 18-34 ans 4% 35-54 ans 7% 55+ ans 6% 12 Nicolas Dupont-Aignan 5% 18-34 ans 6% 35-54 ans 4% 55+ ans 6% 13 Marine Tondelier 4% 18-34 ans 7% 35-54 ans 4% 55+ ans 1% 14 Fabien Roussel 3% 18-34 ans 5% 35-54 ans 3% 55+ ans 2% 15 Nathalie Arthaud 2% 18-34 ans 5% 35-54 ans 2% 55+ ans 0% Aucune de ces personnalités 28% 18-34 ans 32% 35-54 ans 30% 55+ ans 23%

Quel candidat est le plus honnête ?

C'est sur le terrain moral que le sondage Yougov Linternaute sur la présidentielle se révèle le plus sévère : lorsque l'on demande aux Français qui est honnête et intègre, la première réponse est "aucune de ces personnalités", à 39%. Parmi les noms cités, Marine Le Pen obtient 19% de oui, devançant Teddy Riner (13%), David Lisnard (12%), Jean-Luc Mélenchon (11%). Aucun responsable politique ne parvient à incarner une autorité morale indiscutable aux yeux de l'opinion. Rappelons par ailleurs que Marine Le Pen a été condamnée en première instance, mais aussi en appel, pour détournement de fonds publics, avant de se pourvoir en cassation.

Parmi les personnalités suivantes, lesquelles correspondent le mieux à cette affirmation ? Est honnête et intègre 1 Marine Le Pen 19% 18-34 ans 11% 35-54 ans 20% 55+ ans 22% 2 Teddy Riner 13% 18-34 ans 14% 35-54 ans 14% 55+ ans 11% 3 David Lisnard 12% 18-34 ans 11% 35-54 ans 8% 55+ ans 15% 4 Jean-Luc Mélenchon 11% 18-34 ans 21% 35-54 ans 9% 55+ ans 7% 5 Bruno Retailleau 10% 18-34 ans 5% 35-54 ans 8% 55+ ans 14% 5 Raphaël Glucksmann 10% 18-34 ans 7% 35-54 ans 8% 55+ ans 12% 7 Édouard Philippe 9% 18-34 ans 9% 35-54 ans 8% 55+ ans 9% 8 Gabriel Attal 8% 18-34 ans 11% 35-54 ans 8% 55+ ans 8% 8 François Hollande 8% 18-34 ans 10% 35-54 ans 7% 55+ ans 7% 8 Fabien Roussel 8% 18-34 ans 7% 35-54 ans 9% 55+ ans 8% 11 Dominique de Villepin 7% 18-34 ans 9% 35-54 ans 7% 55+ ans 6% 11 Marine Tondelier 7% 18-34 ans 11% 35-54 ans 6% 55+ ans 4% 13 Éric Zemmour 6% 18-34 ans 4% 35-54 ans 6% 55+ ans 8% 13 Nicolas Dupont-Aignan 6% 18-34 ans 4% 35-54 ans 5% 55+ ans 9% 13 Nathalie Arthaud 6% 18-34 ans 7% 35-54 ans 8% 55+ ans 4% Aucune de ces personnalités 39% 18-34 ans 38% 35-54 ans 44% 55+ ans 36%

Qui est le candidat le plus sensible aux difficultés des Français ?

Qui est le candidat qui comprend le mieux le quotidien et les difficultés des Français ? Marine Le Pen est placée en tête avec 29% de sondés qui lui attribuent cette qualité. La candidate d'extrême droite est portée par un plébiscite dans les catégories populaires (38% chez les ouvriers et employés) et en zone rurale. Jean-Luc Mélenchon arrive deuxième avec 16%, enregistrant un net succès auprès des 18-34 ans (31%). Teddy Riner est 4e de ce classement (11%), derrière David Lisnard (12%). Les figures de l'ancienne majorité, comme Édouard Philippe (8%) ou Gabriel Attal (7%), peinent à imprimer sur ce terrain.

Parmi les personnalités suivantes, lesquelles correspondent le mieux à cette affirmation ? Comprend la vie quotidienne et les difficultés des Français 1 Marine Le Pen 29% 18-34 ans 17% 35-54 ans 29% 55+ ans 36% 2 Jean-Luc Mélenchon 16% 18-34 ans 31% 35-54 ans 12% 55+ ans 10% 3 David Lisnard 12% 18-34 ans 12% 35-54 ans 9% 55+ ans 14% 4 Teddy Riner 11% 18-34 ans 12% 35-54 ans 12% 55+ ans 10% 5 Raphaël Glucksmann 9% 18-34 ans 6% 35-54 ans 11% 55+ ans 9% 6 Bruno Retailleau 8% 18-34 ans 4% 35-54 ans 6% 55+ ans 12% 6 Éric Zemmour 8% 18-34 ans 5% 35-54 ans 8% 55+ ans 10% 6 Fabien Roussel 8% 18-34 ans 7% 35-54 ans 9% 55+ ans 8% 6 Édouard Philippe 8% 18-34 ans 10% 35-54 ans 7% 55+ ans 7% 10 François Hollande 7% 18-34 ans 8% 35-54 ans 8% 55+ ans 6% 10 Nicolas Dupont-Aignan 7% 18-34 ans 6% 35-54 ans 5% 55+ ans 9% 10 Gabriel Attal 7% 18-34 ans 7% 35-54 ans 7% 55+ ans 6% 10 Marine Tondelier 7% 18-34 ans 10% 35-54 ans 8% 55+ ans 4% 14 Nathalie Arthaud 6% 18-34 ans 8% 35-54 ans 8% 55+ ans 3% 15 Dominique de Villepin 5% 18-34 ans 9% 35-54 ans 5% 55+ ans 4% Aucune de ces personnalités 32% 18-34 ans 30% 35-54 ans 33% 55+ ans 31%

Qui est le plus crédible sur les questions économiques ?

Sur l'économie, traditionnellement un point faible du Rassemblement national, Marine Le Pen fait la course en tête avec 23% de personnes qui la jugent crédible. Édouard Philippe consolide sa deuxième place à 13% et culmine à 54% auprès des sympathisants de la majorité présidentielle. Jean-Luc Mélenchon recueille 13%, tout comme David Lisnard (13%). Sur ce point, Teddy Riner est lui très loin derrière, seulement 3% des Français le jugent crédible sur les questions économiques.

Parmi les personnalités suivantes, lesquelles correspondent le mieux à cette affirmation ? Est crédible sur les dossiers économiques 1 Marine Le Pen 23% 18-34 ans 12% 35-54 ans 25% 55+ ans 27% 2 Édouard Philippe 13% 18-34 ans 13% 35-54 ans 13% 55+ ans 14% 2 David Lisnard 13% 18-34 ans 11% 35-54 ans 11% 55+ ans 16% 2 Jean-Luc Mélenchon 13% 18-34 ans 22% 35-54 ans 10% 55+ ans 9% 5 Bruno Retailleau 11% 18-34 ans 6% 35-54 ans 9% 55+ ans 15% 6 Gabriel Attal 10% 18-34 ans 13% 35-54 ans 9% 55+ ans 8% 7 Dominique de Villepin 9% 18-34 ans 8% 35-54 ans 10% 55+ ans 8% 8 François Hollande 8% 18-34 ans 11% 35-54 ans 8% 55+ ans 7% 9 Raphaël Glucksmann 7% 18-34 ans 6% 35-54 ans 7% 55+ ans 8% 9 Éric Zemmour 7% 18-34 ans 6% 35-54 ans 7% 55+ ans 8% 11 Nicolas Dupont-Aignan 6% 18-34 ans 7% 35-54 ans 5% 55+ ans 5% 12 Marine Tondelier 5% 18-34 ans 9% 35-54 ans 5% 55+ ans 2% 13 Fabien Roussel 3% 18-34 ans 4% 35-54 ans 3% 55+ ans 3% 13 Teddy Riner 3% 18-34 ans 4% 35-54 ans 3% 55+ ans 2% 15 Nathalie Arthaud 2% 18-34 ans 5% 35-54 ans 2% 55+ ans 0% Aucune de ces personnalités 36% 18-34 ans 40% 35-54 ans 37% 55+ ans 32%

Qui peut vraiment changer la vie des Français ?

Sur la capacité à changer le quotidien, Marine Le Pen domine nettement avec 23%, portée par les classes populaires et rurales. Derrière, Jean-Luc Mélenchon capte la deuxième place (15%), dopé par les 18-34 ans (28%) David Lisnard prend la troisième marche à 13%, devançant Bruno Retailleau et Edouard Philippe (8%). Mais le signal marquant reste la défiance : pour un gros tiers des Français (36%), aucune des personnalités testées n'est jugée apte à améliorer leur vie.

Parmi les personnalités suivantes, lesquelles correspondent le mieux à cette affirmation ? Est capable d'améliorer concrètement la vie des Français 1 Marine Le Pen 29% 18-34 ans 17% 35-54 ans 32% 55+ ans 34% 2 Jean-Luc Mélenchon 15% 18-34 ans 28% 35-54 ans 13% 55+ ans 9% 3 David Lisnard 13% 18-34 ans 12% 35-54 ans 9% 55+ ans 16% 4 Bruno Retailleau 8% 18-34 ans 4% 35-54 ans 6% 55+ ans 13% 4 Édouard Philippe 8% 18-34 ans 9% 35-54 ans 7% 55+ ans 8% 6 Raphaël Glucksmann 7% 18-34 ans 8% 35-54 ans 7% 55+ ans 7% 6 Éric Zemmour 7% 18-34 ans 5% 35-54 ans 6% 55+ ans 8% 6 François Hollande 7% 18-34 ans 8% 35-54 ans 7% 55+ ans 5% 6 Teddy Riner 7% 18-34 ans 10% 35-54 ans 6% 55+ ans 5% 10 Gabriel Attal 6% 18-34 ans 8% 35-54 ans 5% 55+ ans 5% 11 Nicolas Dupont-Aignan 5% 18-34 ans 5% 35-54 ans 5% 55+ ans 5% 11 Dominique de Villepin 5% 18-34 ans 6% 35-54 ans 5% 55+ ans 3% 13 Marine Tondelier 4% 18-34 ans 9% 35-54 ans 4% 55+ ans 2% 13 Fabien Roussel 4% 18-34 ans 6% 35-54 ans 5% 55+ ans 3% 15 Nathalie Arthaud 3% 18-34 ans 6% 35-54 ans 3% 55+ ans 1% Aucune de ces personnalités 36% 18-34 ans 34% 35-54 ans 40% 55+ ans 33%

Qui a la meilleure posture sur la guerre en Ukraine ?

Face à la guerre en Ukraine, la prudence et le flou dominent : 41% des sondés ne font confiance à aucune des personnalités testées. Dans ce paysage éclaté, Marine Le Pen recueille 23%, loin devant Édouard Philippe et Gabriel Attal (11%).

Parmi les personnalités suivantes, lesquelles correspondent le mieux à cette affirmation ? A la bonne posture à adopter face à la guerre en Ukraine 1 Marine Le Pen 23% 18-34 ans 15% 35-54 ans 21% 55+ ans 29% 2 Édouard Philippe 11% 18-34 ans 11% 35-54 ans 11% 55+ ans 11% 2 Gabriel Attal 11% 18-34 ans 14% 35-54 ans 11% 55+ ans 9% 4 Bruno Retailleau 10% 18-34 ans 6% 35-54 ans 8% 55+ ans 14% 4 Raphaël Glucksmann 10% 18-34 ans 6% 35-54 ans 11% 55+ ans 11% 4 Jean-Luc Mélenchon 10% 18-34 ans 19% 35-54 ans 6% 55+ ans 7% 4 Dominique de Villepin 10% 18-34 ans 8% 35-54 ans 11% 55+ ans 9% 8 François Hollande 9% 18-34 ans 7% 35-54 ans 11% 55+ ans 8% 9 David Lisnard 8% 18-34 ans 6% 35-54 ans 4% 55+ ans 12% 10 Éric Zemmour 7% 18-34 ans 4% 35-54 ans 7% 55+ ans 7% 11 Nicolas Dupont-Aignan 5% 18-34 ans 4% 35-54 ans 5% 55+ ans 3% 12 Teddy Riner 4% 18-34 ans 7% 35-54 ans 3% 55+ ans 3% 12 Marine Tondelier 4% 18-34 ans 7% 35-54 ans 4% 55+ ans 2% 14 Fabien Roussel 2% 18-34 ans 3% 35-54 ans 3% 55+ ans 2% 14 Nathalie Arthaud 2% 18-34 ans 4% 35-54 ans 1% 55+ ans 1% Aucune de ces personnalités 41% 18-34 ans 45% 35-54 ans 45% 55+ ans 34%

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Faut-il organiser des primaires avant l'élection ?

L'idée d'organiser des primaires suscite une sorte de perplexité dans l'opinion publique : 30% des Français ne se prononcent pas et 23% estiment qu'aucune primaire ne devrait avoir lieu.

Cependant, lorsqu'on analyse les souhaits par famille politique, et lorsqu'on s'adresse à des personnes ayant des obédiences politiques claires, les stratégies divergent nettement. À gauche, la primaire est plébiscitée : 20% de l'ensemble des Français et surtout 47% des sympathisants de gauche (60% chez les socialistes et 52% chez les insoumis) réclament - encore - une primaire pour désigner un candidat unique à gauche.

Il faut dire que la primaire socialiste - à l'issue de laquelle Raphaël Glucksmann a été désigné - n'a semble-t-il pas réglé la question de la dispersion des candidats, puisque les prétendants sont encore très nombreux de ce côté de l'échiquier politique. Jean-Luc Mélenchon, Nathalie Arthaud, Fabien Roussel, Marine Tondelier... Sans parler de ceux dont l'ambition est aussi transparente : Bernard Cazeneuve, François Hollande, François Ruffin, Delphine Batho, Karim Bouamrane.

Selon vous, pour lequel ou lesquels des cas suivants une primaire devrait-elle être organisée afin de désigner un candidat commun avant l'élection présidentielle de 2027 ? Les candidats du bloc central et de la droite 21% Gauche 18% Maj. Prés. 38% LR-UDI 48% RN 14% Les candidats de gauche 20% Gauche 47% Maj. Prés. 16% LR-UDI 14% RN 8% Les candidats de droite (hors RN et alliés) 18% Gauche 19% Maj. Prés. 25% LR-UDI 31% RN 17% Les candidats du bloc central 13% Gauche 16% Maj. Prés. 41% LR-UDI 18% RN 5% Aucune primaire ne devrait être organisée 23% Gauche 17% Maj. Prés. 14% LR-UDI 15% RN 39% Je ne sais pas 30% Gauche 16% Maj. Prés. 10% LR-UDI 14% RN 30%

Au centre et à droite, l'organisation d'une primaire séduit également : chez les soutiens de la majorité présidentielle, une primaire élargie réunissant le bloc central et la droite est souhaitée par 38% des répondants, contre 41% pour une formule restreinte au seul bloc central. Du côté des sympathisants LR, 31% appellent à une primaire des candidats de droite classique hors Rassemblement national. Enfin, les sympathisants du Rassemblement national rejettent majoritairement le principe même de ce processus (39% contre), fidèles à une culture du candidat naturel déjà incarné par Marine Le Pen.

L'enquête Yougov a été réalisée sur 1009 personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus. Le sondage a été effectué en ligne, sur le panel propriétaire YouGov France du 9 au 12 novembre 2026.