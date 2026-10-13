Présidentielle 2027 : Hollande ne pense pas que Glucksmann soit la (seule) solution à gauche, les 3 infos à connaître aujourd'hui

En attendant le résultat de la présidentielle... Notre chronique de campagne du mardi 13 octobre 2026.

L'élection présidentielle 2027 a lieu dans 187 jours. Découvrez quotidiennement à la mi-journée les trois infos à connaitre sur les candidats, les sondages et les résultats dans notre chronique de campagne.

Hollande entretient le flou sur une candidature

François Hollande distille le doute sur un retour à l'Elysée. Invité lundi au centenaire de l'Union nationale des centres communaux d'action sociale, l'ancien chef de l'Etat a salué la victoire de Raphaël Glucksmann à la primaire de la gauche, jugeant que "la première étape était plutôt bonne" avant d'appeler à "continuer le combat", comme si l'élection du président de Place Publique n'actait pas définitivement la candidature sociale-démocrate. Il a aussitôt averti que l'union nécessaire pour remporter l'élection présidentielle 2027 "ça ne peut pas être l'union des seuls socialistes", plaidant pour "élargir" le rassemblement "à toute la société". Sur TF1, le député insoumis Eric Coquerel a de son côté estimé que l'ancien président "va essayer d'y aller". L'intéressé doit trancher à la fin de l'année sur sa candidature. En attendant, un sondage publié lundi confirme la dynamique de Jean-Luc Mélenchon, qui devancerait désormais l'ensemble des autres candidats, bloc central compris, se classant derrière Marine Le Pen, toujours en tête des intentions de vote malgré l'affaire Bardella-Mediapart.

Edouard Philippe à l'offensive contre Marine Le Pen

Sur les retraites, Edouard Philippe a réglé ses comptes avec Marine Le Pen lors du sommet Politico consacré à la compétitivité économique : "Marine Le Pen n'est même pas capable de chiffrer le coût de la réforme qu'elle propose", a-t-il lancé, défendant de son côté un report progressif de l'âge légal à 65 ans assorti de 45 annuités de cotisation. Le candidat Horizons à la présidentielle 2027 a également démonté le contre-budget présenté la semaine dernière par la patronne des députés RN, jugeant ses propositions "en partie grotesques et en partie dangereuses", notamment sur la contribution française à l'Union européenne, qu'il accuse de vouloir "fissurer l'Europe" sans assumer un projet de sortie. Il a aussi pointé "le coup de rabot sur les collectivités territoriales" prévu par Marine Le Pen.

Glucksmann doit souder une gauche fracturée

Vainqueur de la primaire de la gauche avec 66% des voix, un résultat sans appel, Raphaël Glucksmann doit désormais souder un camp fracturé. Troisième du scrutin avec 7,62% des voix, Ségolène Royal a prévenu que son soutien n'était pas acquis : "Si ça dérive vers le macronisme qui a mis la France en faillite financière, et qui a gouverné par la peur et la brutalité, ce sera sans moi", a-t-elle écrit sur X, mettant aussi en cause le prix du vote à 15 euros qui l'aurait, selon elle, privée de "beaucoup de voix". Face à la mobilisation lycéenne, Raphaël Glucksmann refuse par ailleurs d'aller "faire le show dans une manifestation où on sait qu'il y a aura des tensions", et dénonce le "harcèlement" dont ses militants feraient l'objet de la part de La France insoumise : "ils ne nous font pas peur", a-t-il affirmé.