Natacha Polony, candidate à la présidentielle, est-elle de droite ou de gauche ?

Natacha Polony a annoncé, mercredi 14 octobre 2026, sa candidature à l'élection présidentielle de 2027. Mais pour défendre quelle ligne politique ?

Ses ambitions et ses velléités n'étaient pas vraiment secrètes, mais c'est désormais officiel : Natacha Polony a annoncé ce mercredi 14 octobre 2026 sur France Inter, sa candidature à l'élection présidentielle de 2027. Ancienne directrice de la rédaction de Marianne, l'essayiste très présente sur les plateau télé depuis des années entend porter la voix d'électeurs aujourd'hui éloignés des partis traditionnels, avec son propre mouvement "Nous sommes la France".

Pour être validée par le Conseil constitutionnel, cette candidature devra recueillir au moins 500 parrainages d'élus répartis sur au moins 30 départements ou collectivités d'outre-mer. Une vraie difficulté pour la nouvelle candidate, qui va devoir aussi trouver comment financer une campagne très couteuse.

Qui est Natacha Polony ?

Titulaire d'une maîtrise de lettres et diplômée de l'Institut d'études politiques de Paris en 1995, Natacha Polony est reçue à l'agrégation de lettres modernes en 1999. Elle commence son parcours professionnel dans l'enseignement secondaire avant de s'orienter vers le journalisme. Elle collabore au journal Marianne au début des années 2000, puis rejoint la rédaction du Figaro en 2009 pour y traiter spécifiquement des questions éducatives et de société.

De 2011 à 2014, sa présence hebdomadaire comme chroniqueuse dans l'émission "On n'est pas couché", sur France 2, renforce sa visibilité publique. Elle poursuit son activité d'éditorialiste dans plusieurs médias, notamment sur Europe 1 et Paris Première. En 2018, elle prend la direction de la rédaction de Marianne, poste qu'elle occupe jusqu'en 2025. Elle lance ensuite la revue trimestrielle "L'Audace".

Les idées de l'essayiste sont donc connues de ceux qui l'ont un peu écoutée, Natacha Polony ayant pris comme habitude de donner son avis sur tous les sujets et de manifester son agacement, souvent, sur la vie politique. Sur le plan économique, Natacha Polony s'inscrirait plutôt dans la tradition de la gauche étatique, qui soutient une forme d'interventionnisme public. L'essayiste s'est déclarée à plusieurs reprises favorable aux principes du socialisme républicain, insistant sur le rôle régulateur de la puissance publique face au marché.

A plusieurs reprises, elle a défendu les idées d'une réindustrialisation planifiée, le contrôle public de secteurs comme l'énergie et les transports, mais aussi le maintien des services publics de proximité. Elle a aussi souvent critiqué les règles budgétaires européennes et les traités de libre-échange, qu'elle juge ultralibéraux, responsables de la réduction de l'autonomie des politiques nationales.

Une candidate à la présidentielle de droite ou de gauche ?

Sur les questions sociétales et éducatives, Natacha Polony défend les principes d'intégration, de laïcité, ce qui lui vaut souvent d'être qualifiée de conservatrice. Auteure d'essais sur l'école, elle conteste les méthodes pédagogiques issues des réformes des années 1980, plaidant pour la transmission des savoirs académiques et l'autorité des enseignants.

Sur le terrain institutionnel, elle défend une laïcité stricte issue de la loi de 1905, excluant l'expression de revendications religieuses ou communautaires dans l'espace public et scolaire. Elle critique les courants d'inspiration multiculturaliste, privilégiant l'assimilation républicaine et le principe de citoyenneté commune.

Ses orientations économiques se rapprochent donc de la gauche de tradition jacobine ou chevènementiste. Certains pourront aussi voir dans ses analyses sur l'autorité, l'école et la nation certaines positions associées à la droite républicaine ou au gaullisme. Son attachement à la souveraineté nationale républicaine, et sa critique de la mondialisation économique sont ses marqueurs les plus évidents : sa filiation intellectuelle avec Jean-Pierre Chevènement ou l'aile productive d'Arnaud Montebourg est plutôt évidente.