Présidentielle 2027 : pour Attal, Le Pen veut "laisser les Ukrainiens se faire trucider" , les 3 infos à connaître aujourd'hui

En attendant le résultat de la présidentielle... Notre chronique de campagne du jeudi 15 octobre 2026.

L'élection présidentielle 2027 a lieu dans 185 jours. Découvrez quotidiennement les trois infos à connaitre sur les candidats, les sondages et les résultats dans notre chronique de campagne.

Le Pen veut stopper l'aide à l'Ukraine si elle est élue

La campagne de l'élection présidentielle 2027 s'intensifie autour du dossier ukrainien. Depuis Bruxelles, Marine Le Pen a précisé sa position sur le soutien financier à Kiev, affirmant qu'elle "maintiendrait durant six mois" l'aide financière à l'Ukraine si elle est élue présidente, avant d'y mettre un terme, estimant que la France n'en a "plus les moyens". Sur X, elle a détaillé : "La France est au bord du défaut : nous n'avons plus les moyens d'aider financièrement l'Ukraine. Peut-être que d'autres pays de l'Union européenne, qui ne sont pas dans la situation financière de la France, pourront prendre le relais." Cette sortie a été dénoncée par Gabriel Attal sur Franceinfo, qui a accusé sa rivale de vouloir "laisser les Ukrainiens se faire trucider", ajoutant que "ça ne lui pose absolument aucun problème".

Tondelier tente de fédérer la gauche dispersée

Toujours officiellement candidate à la présidentielle 2027, Marine Tondelier a profité de son retour de congé maternité pour relancer sa stratégie d'union à gauche. Sur BFMTV, la secrétaire nationale des Écologistes a estimé qu'"aucune personnalité ne peut gagner seule", face à la multiplication des candidatures - Mélenchon, Glucksmann, Ruffin, Roussel. Elle a écrit aux autres prétendants pour organiser des rencontres sur les "programmes respectifs", un éventuel "accord de gouvernement" et le "dispositif de campagne" commun. Sur TF1, elle a reconnu, lucide : "Aujourd'hui, on n'est pas partis pour gagner. Si on veut gagner, chacun doit se dépasser pour quelque chose de plus grand que nous." Un sondage Ifop-Fiducial livre des résultats sans appel : Marine Le Pen reste très largement en tête des intentions de vote dans toutes les configurations testées pour le premier tour.

Mélenchon dévoile un contre-budget à 106 milliards d'euros

Mercredi, Jean-Luc Mélenchon a dévoilé le contre-budget que La France insoumise appliquerait en cas de victoire à la présidentielle 2027. Lors d'une conférence de presse au siège du mouvement, le candidat a annoncé viser 106,4 milliards d'euros de recettes supplémentaires, pour 81,7 milliards de dépenses nouvelles, dont 25 milliards consacrés à la réduction de la dette publique. "Nous sommes dans l'épure" d'un rapport d'économistes remis à Bercy, qui réclamait au moins 125 milliards d'euros d'efforts, a-t-il justifié. Pensé pour remplacer celui de Sébastien Lecornu, ce budget alternatif mise sur une taxation accrue des grandes entreprises et des plus riches, et suscite le scepticisme d'une partie des économistes.