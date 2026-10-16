Présidentielle 2027 : LR piraté, Mélenchon cartonne chez les jeunes, Duflot interpellée, les 3 infos à connaître aujourd'hui

En attendant le résultat de la présidentielle... Notre chronique de campagne du vendredi 16 octobre 2026.

L'élection présidentielle 2027 a lieu dans 184 jours. Découvrez quotidiennement les trois infos à connaitre sur les candidats, les sondages et les résultats dans notre chronique de campagne.

Glucksmann grimpe à la deuxième place dans les sondages

Un sondage OpinionWay réalisé pour Les Echos et publié jeudi soir rebat les cartes de la présidentielle 2027. Pour la première fois, Raphaël Glucksmann est crédité de 15% des intentions de vote, ce qui le hisserait potentiellement à la deuxième place du premier tour, à égalité avec Jean-Luc Mélenchon et Édouard Philippe. Marine Le Pen conserve toutefois une large avance avec 35% des suffrages, dans l'hypothèse d'une candidature unique du centre portée par l'ancien Premier ministre. Fort de ce résultat et de sa victoire à la primaire de la gauche sociale-démocrate remportée le 11 octobre, l'eurodéputé cherche désormais à élargir sa base électorale : il a lancé un appel à Cécile Duflot, directrice générale d'Oxfam France, ainsi que l'ancien ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, dans l'espoir de fédérer différentes sensibilités de gauche sans passer par des accords formels entre partis politiques.

Mélenchon plébiscité par la jeunesse

Le détail de ce même sondage met en lumière une fracture générationnelle très nette au sein de l'électorat. Chez les 18-24 ans, Jean-Luc Mélenchon survole largement les intentions de vote avec 49%, loin devant Marine Le Pen, créditée de seulement 28% dans cette tranche d'âge. Éric Zemmour recueille 11% des suffrages des jeunes, suivi de Bruno Retailleau à 8%, puis d'Édouard Philippe, crédité de seulement 4%. Signe de la domination sans partage du leader insoumis à gauche, aucun ou presque aucun jeune interrogé ne s'est porté sur les noms de Raphaël Glucksmann, Marine Tondelier, Nathalie Arthaud ou Fabien Roussel, pourtant tous candidats déclarés à l'élection présidentielle 2027.

Tensions avant la mobilisation du 17 octobre

À la veille d'une journée de manifestations annoncée par les gilets jaunes contre la vie chère, qui prévoient un millier d'actions samedi, le climat social s'est brutalement tendu. Le site internet des Républicains a été piraté vendredi, affichant temporairement un appel à se mobiliser ; les pirates ont affirmé avoir dérobé "toutes les données du site et des membres du parti ainsi que tous (les) échanges internes et messages privés". Une plainte doit être déposée, selon les informations de Franceinfo citant l'entourage de Bruno Retailleau, même si aucune donnée sensible ne serait concernée. Parallèlement, le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a demandé au Premier ministre Sébastien Lecornu de convoquer une cellule interministérielle de crise pour suivre cette mobilisation, à laquelle doivent se joindre les organisations de jeunesse mobilisées depuis mi-septembre pour de meilleures conditions d'apprentissage et contre Parcoursup.