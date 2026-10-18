Discours d'Emmanuel Macron : une allocution après les manifestations et les violences du 17 octobre, pour dire quoi ?

Emmanuel Macron s'adressera aux Français ce dimanche à 20 heures, au lendemain des violences et des pillages qui ont accompagné la mobilisation du 17 octobre contre la vie chère. L'exécutif doit notamment répondre aux dégradations, soutenir les commerçants touchés et revenir sur les questions de maintien de l'ordre, alors que le contenu de l'allocution présidentielle n'a pas encore été dévoilé.

Quelle réponse après les manifestations du 17 octobre contre la vie chère, marquées par d'importantes violences dans plusieurs villes ? Emmanuel Macron prendra la parole dimanche soir à 20 heures, a annoncé la présidence, citée par BFMTV. Avant cette allocution, le chef de l'État réunira à 17 h 30 à l'Élysée le Premier ministre et les ministres concernés. Plusieurs villes évaluent encore l'ampleur des dégâts, parfois considérables, comme à Limoges, où l'hôtel de ville a été ravagé par un incendie. Des élus locaux réclament également des explications sur le dispositif de sécurité déployé samedi, qu'ils jugent insuffisant.

La mobilisation contre la vie chère a rassemblé 550 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur et 800 000 selon les organisateurs. Plus de 2 000 interpellations ont été recensées en France. Plus de 600 policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers ont été blessés, tandis que 550 personnes ont été placées en garde à vue, selon un bilan encore provisoire. Samedi soir, Emmanuel Macron avait déjà assuré que les auteurs de pillages et de dégradations seraient "poursuivis et punis". Le contenu de son intervention n'a toutefois pas été détaillé. On ignore encore si le président annoncera de nouvelles mesures et quelle place il accordera aux revendications sociales à l'origine du mouvement.

Des commerçants touchés et des maires qui demandent des comptes

Les conséquences économiques des violences seront examinées dès 19 heures lors d'une cellule de crise interministérielle présidée par Sébastien Lecornu. Les discussions porteront notamment sur la situation des commerces, les assurances et le suivi judiciaire. Alexandre Bompard, président de la Fédération du commerce et de la distribution, estime que 1 500 commerces ont été directement touchés. Tout en précisant qu'il est encore trop tôt pour établir un bilan définitif, il évoque une facture de "plusieurs centaines de millions d'euros".

Le Premier ministre doit également recevoir les maires de Paris, Lyon et Marseille, à une date qui reste à fixer. Benoît Payan réclame des moyens et des explications après les pillages survenus dans la cité phocéenne. Selon lui, une seule compagnie de CRS avait été prépositionnée samedi matin, ce qui l'a conduit à demander des renforts à l'exécutif. À Lyon, Grégory Doucet appelle lui aussi l'État et les collectivités à se mobiliser rapidement pour venir en aide aux commerçants.

Une commission d'enquête proposée sur les violences et le maintien de l'ordre

La stratégie policière pourrait également être examinée au Parlement. Yaël Braun-Pivet doit proposer mardi matin, lors de la conférence des présidents de l'Assemblée nationale, la création d'une commission d'enquête. Celle-ci aurait pour mission d'étudier les violences et les méthodes des groupuscules impliqués, mais aussi le dispositif de maintien de l'ordre et ses éventuels dysfonctionnements.