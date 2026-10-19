Démission de Nuñez : il annonce à Macron qu'il quitte son poste au gouvernement, mais il reste finalement pour gérer la crise

Au surlendemain des violences urbaines du samedi 17 octobre 2026, Laurent Nuñez a présenté sa démission à Emmanuel Macron.

Laurent Nuñez a donc présenté sa démission à Emmanuel Macron. Le ministre de l'Intérieur a considéré qu'il n'avait été à la hauteur dans cette séquence et que la mauvaise gestion des mobilisations du 17 octobre était de son fait. Cette démission a été rejetée par l'Élysée au nom de la continuité républicaine.

Cette démission avortée de Laurent Nuñez a été confirmée ce lundi 19 octobre au matin par le ministre de l'Intérieur lui-même sur France Inter. Il a admis qu'il y avait eu des défaillances des renseignements et une mauvaise gestion des forces de l'ordre sur le territoire. Invité au micro de Benjamin Duhamel, Laurent Nuñez s'est expliqué : "Je remets ma démission parce que je suis responsable de tout ce qui se passe". Interrogé sur les scènes d'émeutes, l'incendie de l'hôtel de ville de Limoges et les pillages nocturnes survenus à Paris et Marseille, le ministre de l'Intérieur a admis sans détour la faillite opérationnelle du dispositif : "Oui, il y a eu une perte de contrôle", a-t-il dit.

Confronté à l'ampleur inédite des cortèges contre la vie chère, dont la mobilisation a dépassé de près de cinq fois les estimations initiales des services de sécurité, Laurent Nuñez a reconnu "un manque d'anticipation" et pointé une "asymétrie" entre les forces de l'ordre déployées et la détermination des groupes d'émeutiers.

La démission de Laurent Nuñez refusée par Emmanuel Macron

Emmanuel Macron a opposé une fin de non-recevoir à cette démission. Tout en maintenant son ministre en première ligne, l'Élysée a reconnu publiquement des "défaillances d'anticipation et de renseignements". Le chef de l'État a sommé hier soir Laurent Nuñez de faire "toute la transparence" sur les dysfonctionnements et d'instaurer sans délai de "nouveaux modes d'action" face aux casseurs et pour encadrer de manière plus sûre les manifestants.

Ce choix du président a été défendu par la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, qui a justifié ce maintien par l'obligation de "garantir la continuité de l'État, notamment durant la période que l'on traverse". Cette décision intervient quelques heures après l'allocution télévisée du président de la République, prononcée dimanche soir à 20 heures, au cours de laquelle il a exprimé "de la colère, de la honte", assurant avec fermeté que "ceux qui ont cherché à faire tomber la République auront à en répondre".

Le maintien de Laurent Nuñez place l'exécutif sous le feu des oppositions, qui réclamaient unanimement son départ après un week-end marqué par près de 2 400 interpellations et un millier de blessés parmi les forces de l'ordre. À gauche, les critiques ciblent l'incapacité tactique de la place Beauvau. Le député de Seine-Saint-Denis Éric Coquerel a estimé dès dimanche sur LCI que le ministre "devrait démissionner", qualifiant la journée de contestations et de violences d'" historique ". Marine Tondelier, secrétaire nationale des Écologistes, a fustigé un "désastre absolu" sur le plan du maintien de l'ordre, tandis que Jean-Luc Mélenchon a accusé le chef de l'État de jouer la carte du "pourrissement".

À droite et à l'extrême droite, les attaques dénoncent la complaisance et une forme d'incurie étatique. Marine Le Pen a ainsi critiqué dimanche soir un "pouvoir macroniste à bout de souffle, épuisé, désorienté". Marion Maréchal a pour sa part dénoncé sur BFMTV une "logique insurrectionnelle de la part d'une partie de la classe politique", ciblant des violences préparées dès les premières minutes des défilés.

Plutôt qu'une démission, c'est une mise sous tutelle opérationnelle qui s'amorce pour le ministre de l'Intérieur. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a réuni dès ce lundi matin une cellule interministérielle de crise axée sur trois volets prioritaires : économie et commerce, indemnisations des assurances et suivi judiciaire des centaines de gardes à vue.