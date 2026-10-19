Discours de Macron : les principales annonces, les critiques de Philippe en disent long

Emmanuel Macron s'est exprimé après les violences du 17 octobres pour les condamner longuement et promettre des réponses, mais le discours du chef de l'Etat n'a pas su convaincre.

"Nous serons intraitables. L'écoute et le dialogue ne signifient ni la faiblesse ni l'impunité." Emmanuel Macron a été clair dans son discours prononcé dimanche soir : il veut condamner les violences du 17 octobre survenues en marge des manifestations contre la vie chère s'étant, elles, déroulées calmement. Le chef de l'Etat a pris soin de différencier les casseurs des manifestants : "Jamais nous ne devons confondre" ces derniers "avec ceux qui ont détruit, cassé, pillé". Les "revendications légitimes" des manifestants doivent "être entendues sans a priori et sans minimiser les difficultés", a-t-il ajouté évoquant une "responsabilité double" de l'Etat : "Entendre la colère et agir sur ses causes, et faire respecter fermement l'ordre républicain".

C'est toutefois sur le deuxième point et sur la condamnation des violences qu'Emmanuel Macron a insisté dans son allocution d'une dizaine de minutes. Il a décrit un "moment d'une extrême gravité" marqué par une "violence débridée" qu'il a imputée à "des factieux issus de groupuscules d'ultragauche rejoints par de nombreux délinquants". Si les manifestations dénonçaient la vie chère ou encore le manque de moyens dans les services publics, le président de la République a affirmé que "rien ne justifie, rien n'explique rien n'excuse" la violence.

Une condamnation suivie de l'annonce de mesures pour répondre aux violences avec, entre autres, la tenue d'une "cellule de crise pour mobiliser les aides les plus rapides possibles et accompagner celles et ceux qui traversent ces heures si difficiles". Mais surtout des enquêtes menées avec "toute la diligence nécessaire le plus rapidement possible" et "la plus grande fermeté" : "Ceux qui ont détruit doivent payer. Ceux qui ont pillé doivent rembourser. Ceux qui ont cherché à faire tomber la République auront à en répondre", a souligné Emmanuel Macron.

Le chef de l'Etat a aussi promis que des leçons "seront tirées en matière de renseignement et d'anticipation" pour "faire en sorte que cela ne puisse pas se reproduire". "J'attends des réponses claires et toute la transparence sera faite", a-t-il insisté. Au lendemain de son discours, Emmanuel Macron a encore pointé des "défaillances d'anticipation et de renseignements " ayant conduit aux émeutes et a appelé le ministre de l'Intérieur à déployer "au plus vite sur le terrain de nouveaux modes d'action (...) contre les casseur".

Le discours d'Emmanuel Macron vivement critiqué

Le discours d'Emmanuel Macron n'a cependant pas convaincu et a été critiqué de toute part par la classe politique. Le RN, qui ne soutenait pas la mobilisation et l'a qualifiée de "prétexte pour les groupuscule d'extrême gauche", a jugé l'allocution du chef de l'Etat de "lamentable". "Ce pouvoir lâche et désorienté n'a plus rien à dire aux Français, [...] n'a même plus la force de les protéger", a ajouté Jordan Bardella.

A l'opposé de l'échiquier politique, LFI dénonce surtout l'absence de réponses aux revendications des manifestants dans le discours d'Emmanuel Macron. "L'artisan du chaos remet directement de l'huile sur le feu. Aucune réponse aux revendications, pas un mot pour les jeunes mutilés à vie. [...] Macron continue la stratégie du pourrissement d'une situation qu'il a lui même provoquée", a réagi Mathilde Panot sur X. La députée insoumise n'a pas fait mention des violences survenues après les manifestations. La pensée aux deux adolescents blessés - l'un ayant perdu une main à Saint-Etienne et l'autre l'usage de son œil à Mulhouse - a été partagée par l'écologiste Marine Tondelier qui s'est dit "très déçue" du discours d'Emmanuel Macron.

"Notre pays a besoin d'être commandé" souligne Edouard Philippe

Les critiques viennent aussi du bloc central et d'anciens proches du président de la République, comme Edouard Philippe. Le maire du Havre écrit sur X avoir entendu la "volonté louable de rétablir le dialogue" du chef de l'Etat, avant de déplorer une allocution manquant de mesures : "J'aurais préféré, comme des millions de Français, des décisions et des initiatives permettant le retour à l'ordre et le rétablissement de l'autorité de l'État, la sanction des pilleurs et des casseurs ainsi qu'une méthode détaillée pour rétablir la discussion avec les lycéens et les organisations syndicales." L'ancien Premier ministre est allé plus loin en sous-entendant que plus personne ne tient les rênes de la France : "Notre pays a besoin d'être commandé". Une allusion directe à la présidentielle prévue dans six mois à laquelle Edouard Philippe est candidat.