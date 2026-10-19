Présidentielle 2027 : le RN et LFI sont d'accord pour snober Lecornu, les 3 infos à connaître aujourd'hui

En attendant le résultat de la présidentielle... Notre chronique de campagne du lundi 19 octobre 2026.

L'élection présidentielle 2027 a lieu dans 181 jours. Découvrez quotidiennement les trois infos à connaitre sur les candidats, les sondages et les résultats dans notre chronique de campagne.

Le Pen large favorite dans les sondages

À six mois du scrutin, deux sondages confirment la position dominante de Marine Le Pen. Selon l'enquête Elabe pour BFMTV et La Tribune Dimanche, la candidate du Rassemblement national recueille entre 31 % et 33,5 % des intentions de vote au premier tour, loin devant un trio inédit où Édouard Philippe, Raphaël Glucksmann et Jean-Luc Mélenchon se tiennent en quelques dixièmes de point, tous situés entre 15% et 16,5%. Fait marquant de ce sondage : pour la première fois à ce stade de la campagne, Marine Le Pen l'emporterait au second tour face à n'importe lequel de ses adversaires potentiels. Un autre sondage, publié par YouGov, confirme la tendance avec une avance encore plus nette de la candidate RN, créditée de 35% à 37%, tandis que Jean-Luc Mélenchon et tout juste devant Raphaël Glucksmann, Édouard Philippe calant à 13%.

Le RN boude la réunion des chefs de parti

Après les violences qui ont émaillé la mobilisation du 17 octobre, Sébastien Lecornu a convié les chefs de parti à une réunion. Jordan Bardella a annoncé que ni lui ni Marine Le Pen n'y assisteraient, le RN étant "très certainement" représenté par l'un de ses vice-présidents. Le président du Rassemblement national a dénoncé la méthode de l'exécutif : "Mais voyez bien à quoi en est réduit le président de la République. Le pays est à feu et à sang et le garant de la sécurité des Français organise des réunions. Je pense que ça dit beaucoup d'un pouvoir qui a abdiqué face à la violence et qui manifestement a déjà commencé à faire ses cartons". Bardella a par ailleurs réclamé pour le congrès de son parti prévu le week-end prochain à Orléans des conditions de sécurité "saines et normales", alors que l'élection présidentielle 2027 approche à grands pas. La France Insoumise a de son côté fait savoir qu'elle ne se rendrait pas à Matignon dans cette configuration.

Nuñez maintenu, couvre-feux sur la France

Confronté à une vague de pillages ayant touché environ 3000 commerces selon un bilan ministériel, l'exécutif a dû gérer l'urgence. Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a présenté sa démission à Emmanuel Macron, qui l'a refusée, tout en pointant des "défaillances d'anticipation et de renseignements". Sébastien Lecornu a annoncé la mise en place dès ce soir de couvre-feux "localisés" pour protéger les commerces, ainsi qu'une "opération judiciaire massive". Le Premier ministre a aussi promis le déclenchement du chômage partiel à 100% pour les commerçants sinistrés.