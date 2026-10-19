Maria Carolina de Bourbon s'exprime sur les violences en France, Jordan Bardella n'en enlèverait pas une virgule

La compagne de Jordan Bardella, Maria Carolina de Bourbon, s'est exprimée sur les violences survenues en marge de la mobilisation du 17 octobre. Elle a apporté un soutien tout particulier à certains professionnels.

Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles a réagi dimanche sur Instagram aux violences qui sont survenues en marge de la mobilisation du 17 octobre, samedi. Alors que plusieurs villes ont connu une journée suivie d'une soirée agitée, avec de nombreuses dégradations et des pillages, la compagne de Jordan Bardella a confié en story sur Instagram avoir "une pensée particulière pour tous les commerçants, artisans et entrepreneurs qui ont vu des années de travail, de sacrifices – et parfois le combat de toute une vie – partir en fumée". Un texte écrit en blanc sur un triste fond noir, accompagné de deux émojis : un cœur rouge et un drapeau français.

Pour Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles, "aucune cause ne justifiera jamais la violence", a-t-elle insisté, avant d'apporter son "soutien à celles et ceux qui devront désormais faire face aux conséquences de ces destructions et trouver la force de se relever". Sortant exceptionnellement de sa réserve habituelle, la fille aînée du prince Charles de Bourbon des Deux-Siciles a toutefois veillé à ne pas véhiculer un quelconque message politique et s'est donc contentée d'évoquer le triste sort des artisans et des commerçants victimes des casseurs et des pilleurs.

Un message également repris par Jordan Bardella

Très mobilisé dans les médias et sur les réseaux sociaux depuis les violences survenues samedi 17 octobre, son compagnon, Jordan Bardella, a tenu des propos similaires concernant les commerçants. Regrettant les "boutiques pillées par des prédateurs" sur X, le patron du Rassemblement national a déploré que "des milliers de commerçants ont les larmes aux yeux ce matin" alors qu'il était pris à partie en marge d'une visite de commissariat parisien dimanche par le député écologiste Pouria Amirshahi. Celui-ci l'accusait notamment de ne pas être allé à la rencontre des commerçants comme il le prétendait.

Lundi, le patron du Rassemblement national a également appelé, lors d'une conférence de presse, à une "coopération accrue entre les plateformes de revente en ligne du type Vinted, Ebay, Le Bon coin, etc., et les services de l'État, afin d'identifier les profils qui tenteraient de revendre les marchandises volées". Cependant, si Jordan Bardella a apporté son soutien aux commerçants, le message du bras droit de Marine Le Pen ces dernières heures était bien plus politique que celui de sa dulcinée. À plusieurs reprises, Jordan Bardella a profité de ses prises de parole pour faire porter le chapeau de ces violences à l'un des principaux opposants du RN en vue de la présidentielle 2027 : La France insoumise. Il a ainsi évoqué "des milliers de casseurs d'ultra-gauche". Des casseurs qu'il n'a pas hésité à qualifier de "branche armée de LFI". Dans ses différents discours, l'immigration ainsi que le macronisme se sont également retrouvés pointés du doigt.