Présidentielle 2027 : Lisnard "inculte ou raciste" selon Faure, les 3 infos à connaître aujourd'hui

En attendant le résultat de la présidentielle... Notre chronique de campagne du mardi 20 octobre 2026.

L'élection présidentielle 2027 a lieu dans 180 jours. Découvrez quotidiennement les trois infos à connaitre sur les candidats, les sondages et les résultats dans notre chronique de campagne.

Lisnard et Retailleau à égalité dans les sondages

Selon le dernier baromètre Cluster17 réalisé pour Le Point, la course à la présidentielle 2027 s'annonce disputée à droite et au centre. David Lisnard, maire de Cannes et porte-drapeau de "Nouvelle Énergie", est crédité de 7% des intentions de vote au premier tour, à égalité parfaite avec le président du groupe LR Bruno Retailleau, également à 7%. Les deux hommes restent distancés par Édouard Philippe, qui culmine à 17%. Ce résultat illustre l'éparpillement du bloc central et de la droite, qui cumulent ensemble 31% des voix, un score équivalent à celui de Marine Le Pen, seule à 31%. Le sondage simule aussi un scénario à candidat unique pour cet espace : Édouard Philippe grimperait alors à 20 %, Bruno Retailleau à 17,5 %, David Lisnard et Gabriel Attal à 17% chacun. Mais dans tous les cas, Marine Le Pen resterait en tête, jusqu'à 35,5 %, tandis que Jean-Luc Mélenchon se maintient en position de qualification pour le second tour, entre 18 et 20,5% d'intentions de vote.

Lisnard accusé de racisme par Olivier Faure

La petite phrase fait grand bruit. Interrogé lundi par une étudiante proche de LFI sur le massacre du 17 octobre 1961, David Lisnard a balayé la question d'un revers de main : "Non mais je m'en fous madame, j'en ai rien à foutre, j'en ai rien à cirer, j'étais pas né", a lâché le maire de Cannes, jugeant que ce drame historique n'était "pas [son] problème aujourd'hui". La sortie a immédiatement suscité l'indignation à gauche. Sur X, le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure a rappelé les faits avant de conclure, cinglant : "Soit Lisnard est inculte soit il est simplement raciste. La réponse lui appartient." Une nouvelle polémique qui vient s'ajouter aux tensions nées des violences urbaines du week-end, en plein climat électoral tendu à l'approche de l'élection présidentielle 2027.

Retailleau veut repousser le second tour

Face aux violences du 17 octobre, Bruno Retailleau a profité d'une interview sur BFMTV pour réclamer un changement de calendrier pour l'élection présidentielle 2027, en particulier pour la date du second tour, fixée au 2 mai, au lendemain du 1er mai, jour férié traditionnellement marqué par des mobilisations sociales. "Vous vous rendez compte ? C'est totalement contraire à l'idée qu'on se fait dans les démocraties des organisations, des votations, notamment des scrutins", a-t-il dénoncé, avant d'ajouter : "Si on voulait bordéliser le second tour, on ne s'y prendrait pas différemment." Le président du groupe LR au Sénat estime qu'il est "encore temps" de revoir ces dates, une proposition formulée alors que Marine Le Pen boude justement la réunion des chefs de parti organisée par Matignon après ces mêmes violences.