Présidentielle 2027 : Mélenchon tutoie Lecornu, la CGT en colère, Le Pen loin devant... Les 3 infos à connaître aujourd'hui

En attendant le résultat de la présidentielle... Notre chronique de campagne du mercredi 21 octobre 2026.

L'élection présidentielle 2027 a lieu dans 179 jours. Découvrez quotidiennement les trois infos à connaitre sur les candidats, les sondages et les résultats dans notre chronique de campagne.

Le Pen toujours plus forte dans les intentions de vote

Le dernier baromètre IFOP-Fiducial pour LCI, Le Figaro et Sud Radio, réalisé après les violences du 17 octobre, confirme la dynamique de Marine Le Pen à l'approche de la présidentielle 2027. La présidente du groupe RN à l'Assemblée grimpe à 36% des intentions de vote au premier tour, un bond de quatre points en un mois. Ce sondage la donne gagnante face à tous les candidats testés au second tour : elle dominerait Édouard Philippe avec 56%, Raphaël Glucksmann avec 57%, Gabriel Attal avec 58%, François Hollande avec 59%, et irait jusqu'à 68% face à Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur de La France insoumise reste pourtant solide à gauche, stable à 16,5% au premier tour, de quoi conserver sa place de challenger pour le second tour. À droite et au centre, la concurrence reste serrée : un autre sondage, celui de Cluster17, place désormais David Lisnard (7%) à égalité avec Bruno Retailleau (7%), tous deux loin derrière Édouard Philippe, crédité de 17% des intentions de vote.

Mélenchon veut "pourrir" la réunion de Lecornu et le tutoie

Convoqués par Sébastien Lecornu après les violences du 17 octobre, les partis politiques doivent se retrouver ce jeudi à Matignon. Mais l'ambiance s'annonce électrique : hier soir, devant ses soutiens, Jean-Luc Mélenchon a prévenu qu'il comptait perturber cette réunion. "On va y aller, on va te pourrir la réunion", a lancé le candidat insoumis à l'élection présidentielle 2027. Cette sortie intervient alors que l'exécutif et La France insoumise se renvoient la responsabilité du chaos observé en marge de la mobilisation du 17 octobre, qui a fait, selon le ministre du Commerce Serge Papin, entre 2000 et 3000 commerces vandalisés. Le Premier ministre avait adressé une lettre aux différentes formations pour justifier sa démarche de dialogue, dans un climat de tensions exacerbées entre le gouvernement et l'opposition de gauche radicale.

Sophie Binet appelle à la grève générale du 5 novembre

Autre épisode marquant de ce mercredi : la colère syndicale s'est invitée à Matignon. À la sortie de la réunion avec Sébastien Lecornu, Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, a dénoncé l'absence de résultat concret, affirmant que le gouvernement n'a "annoncé aucune mesure" face aux revendications des syndicats. "Le problème n'est pas la colère qui s'exprime (mais) la politique qui la provoque", a-t-elle déploré, selon des propos rapportés par BFMTV. Dans la foulée, la patronne de la CGT a relayé l'appel de l'intersyndicale à une grève générale le 5 novembre prochain, tout en invitant les militants à encadrer les manifestations prévues le 24 octobre. Cette mobilisation sociale s'ajoute à la crise politique qui agite le pays à quelques mois de l'élection présidentielle 2027, alors que le gouvernement affirme vouloir éviter un nouveau week-end de violences.