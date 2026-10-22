Discours de Macron : des explications pour le 17 octobre et des mesures pour le 24 ? Une mise au point avec les renseignements

Emmanuel Macron a convoqué les services du renseignement et une partie du gouvernement pour revenir sur les violences du 17 octobre et anticiper la mobilisation du 24. Il pourrait s'exprimer vers midi, à l'issue de la réunion.

Critiqué pour la mauvaise gestion et les scènes de violences qui ont suivi les mobilisations du 17 octobre, Emmanuel Macron tente de reprendre la main ce jeudi 22 octobre. Le chef de l'Etat a annoncé hier convoquer les différents services de renseignement, le Premier ministre Sébastien Lecornu ainsi que "les ministres concernés" à une réunion à l'Elysée ce jeudi matin pour "avoir un compte rendu détaillé de tout ce qui s'est passé" samedi dernier.

Emmanuel Macron devrait s'exprimer à l'issue de la réunion selon les informations de plusieurs médias dont Le Dépêche. Une prise de parole est évoquée pour midi. Le chef de l'Etat s'exprimerait alors avant la réunion prévue à Matignon entre le Premier ministre et les chefs ou représentants des partis politique et l'entretien annoncé entre Sébastien Lecornu et les maires de Paris, Marseille et Lyon.

Des explications sur l'encadrement des manifs et des réponses aux revendications attendues

Le président de la République s'est déjà exprimé sur les violences du 17 octobre en les condamnant fermement lors d'une allocution télévisée le dimanche 19 octobre. Une intervention vivement critiquée, car Emmanuel Macron y a dénoncé les violences sans reconnaître les dysfonctionnements dans l'encadrement de la mobilisation par les autorités et n'a, surtout, apporté aucune réponse aux revendications à l'origine de la colère citoyenne et de la mobilisation. Le chef de l'Etat pourrait profiter de son discours attendu à la mi-journée pour revenir sur ces deux points.

Une autre critique a plus récemment visé le gouvernement après les mobilisations et violences du 17 octobre, il s'agit même d'un soupçon sur un possible scandale d'Etat. Selon un article de Médiapart, le gouvernement aurait demandé aux services de renseignement d'imputer la responsabilité de certaines violences observées après les mobilisations à l'ultragauche et à La France insoumise, un parti d'opposition au pouvoir. "Il y a des choses indicibles, mais quand on nous demande texto d'écrire que c'est LFI qui est derrière le mouvement alors que c'est objectivement faux de l'avis général des [renseignements territoriaux], forcément on a des décisions politiques", a déclaré un commissaire de ces services au journal d'investigation. Des dires démentis par le ministère de l'Intérieur. Le sujet pourrait figurer au menu des discussions de la réunion à l'Elysée et donner lieu à une clarification ou, a minima, une réaction d'Emmanuel Macron.

Une réunion pour préparer les mobilisations du 24 octobre

La réunion d'Emmanuel Macron avec les renseignements doit permettre de faire la lumière sur la mobilisation passée, mais surtout d'"empêcher un retour de ces scènes inacceptables" en vue de la nouvelle journée de manifestations annoncées pour le samedi 24 octobre. "Les gens qui veulent faire le désordre dans les centres-villes samedi prochain seront empêchés de faire le désordre", a déjà annoncé le chef de l'Etat, hier, en marge de son déplacement à Lusail près de Doha, au Qatar. L'objectif est de mieux déterminer les dispositifs de renseignement, d'anticipation et de sécurisation à mettre en place dans "les semaines qui viennent" en raison des mouvements sociaux. Et par la même occasion de "responsabiliser tout le monde dans ce contexte", a souligné Emmanuel Macron.

Concert de Céline Dion, voyage dans le Golfe... Macron absent et critiqué

"Responsabiliser tout le monde", à commencer par le président de la République ? Emmanuel Macron a lui-même été épinglé pour manque de considération de la mobilisation du 17 octobre. A la veille du mouvement social, l'homme a été vu avec sa compagne Brigitte Macron et l'épouse de Bernard Arnault à l'avant-dernier concert de Céline Dion à Paris. Et après le week-end marqué par les violences, le chef de l'Etat a maintenu sa tournée de trois jours dans les monarchies arabes du Golfe persique. Une décision prise pour ne pas montrer de "fébrilité" selon les déclarations de son entourage au Monde. Reste que le déplacement n'a pas été "compris" ni par le politiques, ni par les Français a estimé Edouard Philippe, l'ancien Premier ministre ayant souligné après l'allocution du chef de l'Etat que la France a "besoin d'être commandée".

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