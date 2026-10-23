Présidentielle 2027 : vers un accord entre Lisnard et Retailleau ? Les 3 infos à connaître aujourd'hui

En attendant le résultat de la présidentielle... Notre chronique de campagne du vendredi 23 octobre 2026.

L'élection présidentielle 2027 a lieu dans 177 jours. Découvrez quotidiennement les trois infos à connaitre sur les candidats, les sondages et les résultats dans notre chronique de campagne.

Le Pen conforte son avance dans les sondages

Un double sondage vient confirmer les tendances de cette présidentielle 2027. Selon une enquête OpinionWay pour CNews, Marine Le Pen recueille 36 % des intentions de vote au premier tour, loin devant ses rivaux. Une autre enquête, signée Harris Interactive pour M6 et RTL, la crédite de 33 à 35% des voix et lui offre une victoire écrasante au second tour, avec 70 % des suffrages face à Jean-Luc Mélenchon. Le leader insoumis conserve dans les deux cas sa deuxième place, tandis que Raphaël Glucksmann, fraîchement désigné candidat de la gauche social-démocrate, devance Édouard Philippe, relégué à la quatrième position. Ce résultat montre que les violences du 17 octobre n'ont, pour l'heure, pas rebattu les cartes de l'élection présidentielle 2027.

Orléans sous haute tension pour le congrès du RN

À Orléans, la tension monte avant le congrès du Rassemblement national, qui s'ouvre samedi. Marine Le Pen y tiendra dimanche son premier grand meeting de campagne devant 10 000 militants, dans une ambiance particulière : trams à l'arrêt, terrasses fermées, stationnement interdit tout le week-end. En face, entre 20 000 et 30 000 opposants seraient attendus pour manifester contre la tenue de ce congrès. Face au risque de débordements, la préfecture a modifié le parcours du cortège afin d'éviter le centre-ville, une décision saluée par un organisateur, le secrétaire départemental CGT du Loiret Pascal Sudre, pour qui "l'important est de pouvoir manifester en toute sécurité". Le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez s'est rendu vendredi après-midi sur place pour inspecter le dispositif de sécurité, à la demande du Premier ministre Sébastien Lecornu.

À droite, Retailleau et Lisnard peuvent-ils s'accorder sur une candidature unique ?

À l'initiative du maire de Béziers Robert Ménard, Bruno Retailleau et David Lisnard ont déjeuné ensemble mercredi pour évoquer l'hypothèse d'une primaire et d'une candidature unique en vue de la présidentielle 2027. Mais l'initiative n'est pas du tout certaine d'aboutir. Ménard justifie cette démarche : "Cela fait plusieurs mois que je songe à les réunir et que je répète que c'est de la folie de ne pas se mettre d'accord le plus rapidement possible". Du côté du Rassemblement national, le porte-parole Sébastien Chenu a ironisé sur cette initiative, évoquant une "cuisine électorale" et invitant directement les électeurs des deux candidats à le rejoindre. À gauche, le premier secrétaire du PS Olivier Faure a de son côté écarté toute alliance avec Jean-Luc Mélenchon pour l'élection présidentielle 2027, tout en laissant la porte ouverte pour les législatives.