Congrès du RN à Orléans : Jordan Bardella réélu président du parti, 13 000 opposants à l'extrême droite présents. Un samedi 24 octobre sous tension

Le Rassemblement national se réunit ce week-end à Orléans pour lancer la campagne de Marine Le Pen et célébrer la réélection de Jordan Bardella à la tête du parti. Au même moment, 13 000 personnes y ont manifesté contre le RN au lendemain de l'attentat raciste qui a fait un mort et cinq blessés à Trappes et à la Verrière.

Week-end sous haute tension à Orléans. Une semaine après la mobilisation du 17-octobre, les forces de l'ordre sont à nouveau sur le pont. Et ce n'est pas en raison de la manifestation du 24 octobre contre la vie chère. Le cortège, qui s'est élancé ce matin pour faire une boucle depuis et vers l'esplanade du Souvenir Français, s'oppose Rassemblement national.

Le parti de Jordan Bardella et Marine Le Pen tient ce week-end des 24 et 25 octobre son congrès dans la préfecture du Loiret avec 5 000 personnes attendues samedi et 10 000 dimanche. Marine Le Pen y débute officiellement sa campagne en vue de l'élection de 2027 tandis que Jordan Bardella, seul candidat à sa réélection, y célèbre son nouveau mandat à la tête du parti.

13 000 personnes sont venues s'y opposer en manifestant pacifiquement, selon la préfecture d'Orléans. Prenant la parole en amont du rassemblement, Bally Bagayoko, le maire LFI de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), a fermement réaffirmé son engagement en proclamant que "la France est antifasciste", assurant qu'il se tiendrait "en toutes circonstances" aux côtés de "elles et ceux qui se lèvent contre le racisme".

Les opposants au RN sont d'autant plus nombreux à se mobiliser contre le congrès du parti d'extrême droite qu'il se tient au lendemain de l'attentat raciste qui a eu lieu à Trappes et à la Verrière et qui a fait un mort et cinq blessés. Présent à la manifestation, le maire Génération.s de Trappes (Yvelines), Ali Rabeh, a affirmé que "ce qui s'est passé hier à Trappes, c'est une menace que ressentent des millions de Français d'origine étrangère". Mettant en cause "des hommes et des femmes qui, depuis des années, au Rassemblement national notamment, expliquent que la ville de Trappes est une enclave islamiste (...) et qu'il y aurait un ennemi de l'intérieur qu'il faudrait combattre", l'élu a directement pointé du doigt la responsabilité de ces discours politiques qui, selon lui, "expliquent le passage à l'acte".

Pour prévenir les débordements, le maire a annoncé un couvre-feu pour les moins de 15 ans, de 21 heures à 6 heures, dans toute la commune, durant les deux prochaines nuits.

Une #manifestation aura lieu demain samedi 24 octobre, à Orléans, à partir de 10h30. La circulation routière et les transports en commun seront perturbés. Retrouvez le parcours (modifié) ci-dessous https://t.co/dqLfD9NWiC — Préfet Centre-Val de Loire et Loiret (@Prefet45_Centre) October 23, 2026

Un dispositif de sécurité "exceptionnel"

À Orléans, un dispositif de sécurité pour le moins "exceptionnel" a été mis en place. Pas moins de 3 000 membres des forces de l'ordre ont été réquisitionnés par l'État pour assurer la sécurité du congrès du Rassemblement national. À l'occasion d'un point presse, tenu jeudi 22 octobre, le préfet du Loiret, Hugues Moutouh, a prévenu : "À ceux qui viendraient avec l'intention de provoquer des affrontements ou de commettre des violences, je veux adresser un avertissement sans ambiguïté. Les forces de sécurité seront présentes en nombre, bien équipées."

Dernières mises à jour

18:57 - Le blocage des ponts d'Orléans restera en vigueur dimanche, mais le convre-feu pourra être assoupli Le maire d’Orléans, Serge Grouard, a précisé que le blocage des ponts sur la Loire restera en vigueur dimanche 24 octobre, tout en indiquant que les conditions du couvre-feu imposé aux mineurs de moins de quinze ans dans la nuit de dimanche à lundi pourraient être assouplies si la journée se déroule sans incident, indique France 3. 18:23 - Le maire d'Orléans salue une manifestation contre l'extrême droite qui s'est bien déroulée Le maire d’Orléans, Serge Grouard (divers droite), s’est félicité du bon déroulement dans le calme de l’ouverture du congrès du RN, soulignant l’efficacité d'un dispositif de prévention, de sécurité et de dissuasion qui "fonctionne parfaitement bien". Saluant la bonne tenue de la manifestation contre l'extrême droite et le rôle de son encadrement, notamment par la CGT, l'élu a tout de même fait état d'un bilan provisoire établi par la municipalité de trois interpellations dans la ville et de dix autres en dehors de l'agglomération. 17:46 - Le service d'ordre du RN contrôle si les femmes portent un soutien-gorge. À l'entrée du Zénith d'Orléans qui accueille le congrès du Rassemblement national, le service de sécurité impose un contrôle pour le moins intrusif en vérifiant si les femmes portent un soutien-gorge afin d'écarter tout risque d'action des militantes Femen. Cette méthode avait déjà été observée à Hénin-Beaumont en septembre dernier où deux femmes sans soutien-gorge avaient dû montrer leur torse dans des toilettes pour prouver l'absence de messages contestataires, a été confirmée sur place par une journaliste de France Inter après une information initiale de L'Express. 17:00 - Trois personnes placées en garce à vue à Orléans Ce samedi à Orléans, trois personnes ont été placées en garde à vue en marge de la manifestation contre le Rassemblement national, dans le cadre d'une opération ayant également permis la saisie de plusieurs armes et de matériel. Parallèlement, la préfecture a confirmé à France 3 la présence d'une "bonne dizaine de fichés S" au sein du cortège. LIRE PLUS

Le congrès du Rassemblement national se tient ce week-end à Orléans, avec le lancement officiel de la campagne présidentielle de Marine Le Pen pour 2027. Une manifestation contre le RN est prévue ce samedi 24 octobre, alors que 20 000 à 30 000 opposants sont attendus. Un dispositif de sécurité exceptionnel, mobilisant 3 000 membres des forces de l’ordre, a été déployé pour prévenir les risques de débordements.