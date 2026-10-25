Congrès du RN : le discours de Marine Le Pen, première grande étape de sa campagne présidentielle

Le RN clôt son congrès à Orléans sous haute surveillance, avec le premier grand discours de campagne de Marine Le Pen à 15 h 30. Toute manifestation est interdite dans la ville jusqu'à 22 h.

L'ESSENTIEL

En direct

11:11 - Marine Le Pen donne le coup d’envoi de sa campagne, son discours attendu vers 15 h 30 Dernier jour du congrès du Rassemblement national à la CO’Met Arena d’Orléans, avec un programme chargé cet après-midi. Fraîchement réélu à la tête du parti, Jordan Bardella doit s’adresser aux militants à 15 h 15. Il laissera ensuite la place à Marine Le Pen, attendue vers 15 h 30 pour son premier grand discours de campagne en vue de la présidentielle de 2027. Placée sous le signe de la "renaissance", cette prise de parole doit lancer officiellement sa candidature, indique BFMTV. La candidate souhaite y insuffler de l’optimisme à six mois du scrutin.

24/10/26 - 18:57 - Le blocage des ponts d'Orléans restera en vigueur dimanche, mais le convre-feu pourra être assoupli Le maire d’Orléans, Serge Grouard, a précisé que le blocage des ponts sur la Loire restera en vigueur dimanche 24 octobre, tout en indiquant que les conditions du couvre-feu imposé aux mineurs de moins de quinze ans dans la nuit de dimanche à lundi pourraient être assouplies si la journée se déroule sans incident, indique France 3.

24/10/26 - 18:23 - Le maire d'Orléans salue une manifestation contre l'extrême droite qui s'est bien déroulée Le maire d’Orléans, Serge Grouard (divers droite), s’est félicité du bon déroulement dans le calme de l’ouverture du congrès du RN, soulignant l’efficacité d'un dispositif de prévention, de sécurité et de dissuasion qui "fonctionne parfaitement bien". Saluant la bonne tenue de la manifestation contre l'extrême droite et le rôle de son encadrement, notamment par la CGT, l'élu a tout de même fait état d'un bilan provisoire établi par la municipalité de trois interpellations dans la ville et de dix autres en dehors de l'agglomération.

24/10/26 - 17:46 - Le service d'ordre du RN contrôle si les femmes portent un soutien-gorge. À l'entrée du Zénith d'Orléans qui accueille le congrès du Rassemblement national, le service de sécurité impose un contrôle pour le moins intrusif en vérifiant si les femmes portent un soutien-gorge afin d'écarter tout risque d'action des militantes Femen. Cette méthode avait déjà été observée à Hénin-Beaumont en septembre dernier où deux femmes sans soutien-gorge avaient dû montrer leur torse dans des toilettes pour prouver l'absence de messages contestataires, a été confirmée sur place par une journaliste de France Inter après une information initiale de L'Express.

24/10/26 - 17:00 - Trois personnes placées en garce à vue à Orléans Ce samedi à Orléans, trois personnes ont été placées en garde à vue en marge de la manifestation contre le Rassemblement national, dans le cadre d'une opération ayant également permis la saisie de plusieurs armes et de matériel. Parallèlement, la préfecture a confirmé à France 3 la présence d'une "bonne dizaine de fichés S" au sein du cortège.

24/10/26 - 15:55 - Jordan Bardella réélu à la tête du Rassemblement national Jordan Bardella peut célébrer devant ses partisans à Orléans. Il a été réélu haut la main à la présidence du Rassemblement national en récoltant le score stratosphérique de 98,98 % des voix, au terme d'un scrutin où il figurait comme l'unique candidat en lice, indique franceinfo.

24/10/26 - 15:43 - La préfecture d'Orléans revoit le nombre de manistants contre le RN et l'extrême droite à la hausse La préfecture d'Orléans a revu à la hausse son estimation du nombre de manifestants mobilisés ce matin contre l'extrême droite et le congrès du Rassemblement national, décomptant désormais 13 000 personnes dans les cortèges, contre 11 000 précédemment, indique France 3.

24/10/26 - 15:15 - Les militants du Rassemblement national huent Mediapart Lors de l'ouverture du congrès du Rassemblement national, des centaines d'adhérents au parti ont scandé "Dehors Mediapart", huant le média d'investigation qui vient de publier des révélations selon lesquelles Jordan Bardella aurait rédigé des messages antisémites durant sa jeunesse. "Dehors Mediapart", scandent des adhérents RN au congrès, huant le média d'investigation qui affirme que Jordan Bardella a écrit des messages antisémites étant plus jeune https://t.co/EVv72lqLtK — Laure Cometti (@la_comete) October 24, 2026

24/10/26 - 14:54 - Les militants du RN s'apprêtent à entériner la réélection de Jordan Bardella à Orléans Réunis au Zénith d'Orléans quelque 5 000 militants et cadres du Rassemblement national s'apprêtent à entériner une réélection sans surprise : celle de leur président Jordan Bardella, seul candidat à sa propre succession. Malgré l'absence de suspense, la participation a atteint 68 % pour ce scrutin, destiné également à renouveler les instances internes de la formation politique. Alors que le parti revendique désormais 160 000 membres, ces résultats témoignent d'une apparente unité autour du jeune dirigeant, malgré les récentes accusations d'antisémitisme qui le frappent.

24/10/26 - 14:05 - La CRS 8 déployée à Orléans Selon des informations de BFMTV, la CRS 8, unité de police spécialisée dans la gestion des violences urbaines, est déployée ce samedi à Orléans en marge de la manifestation contre le congrès du Rassemblement national. Cette compagnie avait déjà été mobilisée la semaine dernière à Paris ainsi que la veille à Plaisir, dans les Yvelines, au lendemain d'un attentat raciste ayant fait un mort et cinq blessés.

24/10/26 - 13:43 - Le Zénith d'Orléans se remplit de militants du Rassemblement national Alors que la manifestation en opposition au Rassemblement national se déroule en parallèle dans le centre-ville, les militants du parti d'extrême droite affluent aux Zénith d'Orléans pour l'ouverture de leur congrès. Pour accéder à l'enceinte, ils doivent franchir un important dispositif de filtrage sécuritaire, pris en charge notamment par 200 membres du service d'ordre du Rassemblement national, indique BFMTV.

24/10/26 - 13:32 - Bally Bagayoko affirme que "la France est antifasciste" en marge du congrès du RN à Orléans Prenant la parole en amont du rassemblement contre le congrès du Rassemblement national à Orléans, Bally Bagayoko, le maire LFI de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), a fermement réaffirmé son engagement en proclamant que "la France est antifasciste", assurant qu'il se tiendrait "en toutes circonstances" aux côtés de "elles et ceux qui se lèvent contre le racisme", indique franceinfo.

24/10/26 - 12:57 - Une mobilisation d'une ampleur inédite à Orléans D'une ampleur totalement inédite pour la ville d'Orléans, la manifestation de ce samedi 24 octobre contre le congrès du Rassemblement national pourrait rassembler jusqu'à 30 000 personnes, soit l'équivalent d'un quart de la population de la préfecture du Loiret et le double des sommets atteints lors de la contestation face à la réforme des retraites. Face à cette affluence record, le parcours du cortège a été adapté afin d'éviter le centre-ville, rappelle franceinfo.

24/10/26 - 12:33 - Le maire de Trappes s'exprime à Orléans et met en cause de Rassemblement national après l'attentat raciste Présent lors de la manifestation contre le congrès du RN à Orléans, le maire Génération.s de Trappes (Yvelines), Ali Rabeh, s'est exprimé micro de franceinfo sur l'attentat raciste qui a eu lieu la vieille dans sa commune, affirmant que "ce qui s'est passé hier à Trappes, c'est une menace que ressentent des millions de Français d'origine étrangère". Mettant en cause "des hommes et des femmes qui, depuis des années, au Rassemblement national notamment, expliquent que la ville de Trappes est une enclave islamiste (...) et qu'il y aurait un ennemi de l'intérieur qu'il faudrait combattre", l'élu a directement pointé du doigt la responsabilité de ces discours politiques qui, selon lui, "expliquent le passage à l'acte".

24/10/26 - 12:11 - Marine Le Pen rassurante sur le bon déroulé du congrès d'Orléans Face aux inquiétudes face à d'éventuels débordements, Marine Le Pen s'est voulue rassurante quant au bon déroulement du congrès du RN à Orléans, affirmant n'avoir "pas d'inquiétude" particulière, un message largement relayé sur les plateaux de télévision par ses porte-parole qui ont insisté sur les "garanties" obtenues en matière de maintien de l'ordre de la part du gouvernement, indique franceinfo.

24/10/26 - 11:49 - Le centre-ville d'Orléans barricadé en vue d'éventuels affrontements Afin d'encadrer le cortège de manifestants venus s'opposer au congrès du Rassemblement national à Orléans et pour sécuriser celui-ci, près de 3 000 forces de l'ordre, appuyées par deux blindés Centaure, des lanceurs d'eau, des hélicoptères et des drones, ont été déployées. Face à la menace d'affrontements, le centre-ville s'est retranché : vitrines calfeutrées de contreplaqué, commerces et terrasses fermés, ainsi que parcs, médiathèque et office de tourisme clos par la municipalité. La vie locale est entièrement suspendue, les tramways sont à l'arrêt, la circulation et le stationnement strictement interdits, et les poubelles laissées sur la voie publique sont systématiquement enlevées, indique franceinfo.

24/10/26 - 11:19 - À Orléans, Sophie Binet dénonce un "moment très inquiétant de basculement" En marge de la manifestation antiraciste et antifasciste à Orléans, la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, a dénoncé les discours racistes et antisémites, qu’elle associe notamment à l’extrême droite selon Le Monde. À la veille du meeting de Marine Le Pen, elle a réaffirmé que le Rassemblement national n’était "pas un parti comme les autres", le jugeant "dangereux pour notre démocratie et notre République".

24/10/26 - 11:00 - Des élus du parti inquiets face à la mobilisation Alors que des dizaines de milliers de manifestants contre le Rassemblement national sont attendus à Orléans ce samedi, certains élus du parti redoutent des débordements. Pour sécuriser le congrès, 3 000 policiers et gendarmes sont mobilisés. Les autorités craignent notamment des affrontements entre des militants radicaux et les quelque 5 000 participants au congrès attendus ce samedi, selon franceinfo.

24/10/26 - 10:25 - La CGT annonce une "mobilisation historique" Alors que le congrès du Rassemblement national doit réunir environ 5 000 militants ce samedi, puis deux fois plus dimanche, une contre-mobilisation se prépare à Orléans. Une cinquantaine d’organisations appellent à manifester et entre 10 000 et 15 000 personnes sont attendues, selon plusieurs sources policières. "Ça va être une mobilisation historique", assure le secrétaire général de l’UD CGT du Loiret à BFMTV.

24/10/26 - 10:00 - Un couvre-feu instauré pour les moins de 15 ans Le maire d'Orléans va instaurer un couvre-feu pour les mineurs de moins de 15 ans, alors que des milliers de personnes sont attendues pour manifester contre le congrès du RN. L'interdiction de circuler s'appliquera dans toute la ville de 21 heures à 6 heures, dans la nuit de samedi à dimanche puis de dimanche à lundi.

24/10/26 - 08:50 - Des bus quittent Paris pour la contre-manifestation à Orléans Plusieurs bus partent de la place de la République, à Paris, en direction d'Orléans. De nombreux manifestants étaient prêts à prendre la route dès le début de la matinée pour participer à une contre-manifestation rapportée par BFMTV . Entre 20 000 et 30 000 opposants venus de toute la France sont attendus dans la ville, selon le préfet du Loiret, Hugues Moutouh.