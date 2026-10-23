Meeting du RN à Orléans : des perturbations et des débordements ce samedi 24 octobre ? Un événement à haut risque

Le congrès du Rassemblement national visant à lancer officiellement la campagne présidentielle de Marine Le Pen se tient ce week-end à Orléans. Entre 20 000 et 30 000 opposants sont attendus en marge de l'événement.

Week-end sous haute tension à Orléans. Une semaine après la mobilisation du 17-octobre, les forces de l'ordre sont à nouveau sur le pont. Et ce n'est pas en raison de la manifestation du 24 octobre contre la vie chère. Le cortège, qui s'élancera à 10h30 boulevard Alexandre-Martin pour faire une boucle en passant rue Émile-Zola, boulevard Marie-Stuart et avenue Jean-Zay avant de revenir sur l'esplanade du Souvenir Français, sera une manifestation contre le Rassemblement national.

En effet, le parti de Jordan Bardella et Marine Le Pen tient ce week-end des 24 et 25 octobre son congrès, au CO'Met - avec 5 000 personnes attendues samedi et 10 000 dimanche - lors duquel sera officiellement lancée la campagne présidentielle de Marine Le Pen en vue de l'élection de 2027. Figure de l'extrême droite, Marine Le Pen est donnée grande favorite à six mois du scrutin alors que ses idées divisent toujours autant les Français. C'est dans ce contexte que les forces de l'ordre attendent entre 20 000 et 30 000 opposants du RN à Orléans ce week-end.

Une #manifestation aura lieu demain samedi 24 octobre, à Orléans, à partir de 10h30. La circulation routière et les transports en commun seront perturbés. Retrouvez le parcours (modifié) ci-dessous https://t.co/dqLfD9NWiC — Préfet Centre-Val de Loire et Loiret (@Prefet45_Centre) October 23, 2026

Un dispositif de sécurité "exceptionnel"

À Orléans, un dispositif de sécurité pour le moins "exceptionnel" a été mis en place. Pas moins de 3 000 membres des forces de l'ordre ont été réquisitionnés par l'État pour assurer la sécurité du congrès du Rassemblement national. À l'occasion d'un point presse, tenu jeudi 22 octobre, le préfet du Loiret, Hugues Moutouh, a prévenu : "À ceux qui viendraient avec l'intention de provoquer des affrontements ou de commettre des violences, je veux adresser un avertissement sans ambiguïté. Les forces de sécurité seront présentes en nombre, bien équipées."

Hugues Moutouh a estimé que parmi les 20 000 à 30 000 manifestants anti-RN pourraient se trouver "2 000 à 3 000 éléments radicaux", relaie Le Monde. À l'issue de la manifestation de samedi matin, un "village antifasciste" sera érigé. Plusieurs personnalités sont attendues sur place comme le patron du Parti socialiste, Olivier Faure, le maire insoumis de Saint-Denis, Bally Bagayoko, ou encore la dirigeante de la CGT Sophie Binet.

Si la manifestation de samedi s'inscrit dans un cadre tout à fait légitime, il semble toutefois que les renseignements aient eu vent de l'intention de certaines organisations "identifiées comme appartenant à la mouvance de l'ultragauche" d'empêcher tout bonnement la tenue du congrès du RN et du meeting de Marine Le Pen. "Je ne laisserai pas des groupes violents prendre en otage une manifestation pacifique", a encore mis en garde jeudi le préfet. Pour veiller à cela, "des moyens absolument massifs" ont été mobilisés par le ministère de l'Intérieur, dont "près de 2 000 CRS et gendarmes mobiles supplémentaires". Des engins lanceurs d'eau ainsi qu'un blindé Centaure de la gendarmerie seront aussi déployés pour l'occasion. "Du jamais vu pour Orléans !" insiste le préfet.