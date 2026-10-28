Présidentielle 2027 : l'éligibilité de Marine Le Pen remise en question, les 3 infos à connaître aujourd'hui

En attendant le résultat de la présidentielle... Notre chronique de campagne du mercredi 28 octobre 2026.

L'élection présidentielle 2027 a lieu dans 172 jours. Découvrez quotidiennement les trois infos à connaitre sur les candidats, les sondages et les résultats dans notre chronique de campagne.

Attaquée sur son éligibilité, Marine Le Pen dépose plainte

Six mois avant le premier tour de la présidentielle, la candidate du Rassemblement national est de nouveau confrontée à une bataille judiciaire. Le magistrat honoraire Didier Guérin a affirmé dans la revue "Droit Pénal" que Marine Le Pen "est actuellement inéligible jusqu'à la décision de la Cour de cassation sur son pourvoi". Condamnée en appel dans l'affaire des assistants parlementaire le 7 juillet dernier, Marine Le Pen a écopé d'une peine de 45 mois d'inéligibilité, dont 30 avec sursis. Mais elle avait déjà purgé les 15 moins d'inéligibilité avant de connaître le verdict puisqu'elle avait été, plus d'un an plus tôt, condamnée en première instance à 5 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire. D'après Didier Guérin, le pourvoi de cassation suspend la décision en appel et rend la première peine de nouveau applicable jusqu'à la décision de la Cour de cassation. Dans ce cas, si la Cour de cassation ne statue pas avant le 26 mars 2027, date limite de dépôt des candidatures à la présidentielle, Marine Le Pen ne pourrait pas de présenter.

La candidate du RN et ses six avocat ont cependant saisi le Conseil supérieur de la magistrature, dénonçant l'analyse de Didier Guérin "en contradiction manifeste avec le droit positif" et rappelant qu'"un magistrat ne peut se livrer au commentaire de sa propre décision". Marine Le Pen a même annoncé déposé plainte contre le magistrat.

Le calendrier de l'élection présidentielle 2027 ne bougera pas

Malgré les tensions sociales et les appels de la droite à repousser le scrutin, l'exécutif a tranché sur le calendrier de l'élection présidentielle 2027. La porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, a confirmé que les deux tours de la présidentielle 2027 resteraient fixés aux 18 avril et 2 mai, refusant de "poser un genou à terre face aux délinquants, aux casseurs et aux factieux qui ont semé la terreur ces dernières semaines dans le pays". Bruno Retailleau réclamait pourtant d'avancer les scrutins aux 11 et 25 avril, redoutant que le second tour ne coïncide avec le 1er-Mai et ne ravive les violences du 17 octobre. Le président du groupe MoDem Marc Fesneau a rejeté cette idée, dénonçant une capitulation : "Dans une démocratie, dire qu'il faut choisir les élections en fonction des casseurs [...], moi je trouve que c'est assez curieux." Emmanuel Macron a par ailleurs exigé d'être "intraitable face aux factieux et aux délinquants", quel que soit le résultat des mobilisations prévues le 31 octobre.

Jusqu'à 10 000 euros pour les commerces saccagés pendant les violences urbaines

Face aux dégâts provoqués par les pillages en marge des mobilisations des 17 et 18 octobre, le gouvernement muscle son soutien aux commerçants. Le ministre du Commerce, Serge Papin, a annoncé un fonds permettant de verser jusqu'à 10 000 euros aux entreprises de moins de 50 salariés et de moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires ayant subi des dommages, soit environ 3 000 magasins concernés. Ce filet national s'ajoute aux aides locales : la ville de Paris a débloqué 3 millions d'euros, en complément des 10 millions votés par la région Île-de-France. Cette annonce intervient alors que le Sénat vient d'adopter, dans la nuit, le projet de loi "casseurs-payeurs", durci par la droite pour permettre la saisie des aides sociales des auteurs de dégradations, une mesure dénoncée par la présidente du groupe LFI à l'Assemblée, Mathilde Panot, comme "une atteinte grave au droit de manifester", alors que la mobilisation sociale continue de peser sur la campagne de la présidentielle 2027.