Marine Le Pen : son éligibilité remise en cause ? Une plainte déposée face à une analyse contestée

Les avocats de Marine Le Pen ont saisi le Conseil supérieur de la magistrature après les déclarations d'un ancien haut magistrat, qui estime qu'elle reste inéligible pour le moment. Une analyse contestée par la candidate à la présidentielle 2027.

Marine Le Pen peut-elle encore redevenir inéligible pour la présidentielle 2027 ? Mardi 27 octobre, les six avocats de l'ex présidente du groupe Rassemblement national à l'Assemblée nationale ont annoncé avoir saisi le Conseil supérieur de la magistrature contre Didier Guérin. Cet ancien président de la chambre criminelle de la Cour de cassation, en poste de 2014 à 2017, a affirmé que Marine Le Pen demeure inéligible tant que la Cour de cassation n'a pas statué sur son pourvoi. Une position que ses défenseurs contestent fermement, selon les informations du Figaro.

À l'origine de ce désaccord se trouve l'affaire des assistants parlementaires européens du Front national. Le 31 mars 2025, Marine Le Pen a été condamnée en première instance à cinq ans d'inéligibilité avec exécution provisoire, ce qui rendait la sanction immédiatement applicable malgré un appel. Le 7 juillet 2026, la cour d'appel de Paris a confirmé sa culpabilité, mais réduit cette peine à 45 mois, dont 30 avec sursis. Les quinze mois d'inéligibilité fermes étaient alors considérés comme déjà exécutés. La juridiction n'a pas ordonné l'exécution provisoire de son arrêt.

Marine Le Pen s'est ensuite pourvue en cassation, suspendant sa peine d'un an de port d'un bracelet électronique. Dans un entretien accordé au Monde le 27 octobre, Didier Guérin estime que ce recours suspend la décision rendue en appel, mais laisse s'appliquer la peine initiale de cinq ans d'inéligibilité. Selon son raisonnement, la responsable du RN ne pourrait donc pas se présenter à une élection avant que la Cour de cassation se prononce. Il s'agit toutefois d'une interprétation juridique et non d'une nouvelle décision de justice.

Pourquoi les avocats de Marine Le Pen contestent-ils les propos de Didier Guérin ?

Cette analyse est également contestée par Rémy Heitz, procureur général de la Cour de cassation. Le 9 juillet, sur France Inter, ce dernier avait expliqué que le pourvoi suspendait bien l'exécution de l'arrêt d'appel, sans pour autant rétablir la peine prononcée en première instance. Deux lectures du droit s'opposent donc sur une même question : la première condamnation peut-elle continuer à produire ses effets après avoir été modifiée en appel, alors qu'un pourvoi est en cours ?

Dans leur communiqué, les avocats de Marine Le Pen accusent Didier Guérin de méconnaître les règles de procédure pénale. Ils lui reprochent également de commenter publiquement une affaire toujours en cours en s'appuyant sur son ancienne fonction à la Cour de cassation. Selon eux, ses prises de position constituent un manquement au devoir de réserve imposé aux magistrats honoraires. La défense estime notamment que ses déclarations dépassent le cadre d'une simple analyse juridique pour prendre une dimension politique. Ce sont des accusations formulées par les avocats, qui n'ont pas été établies par une décision disciplinaire.

La démarche vise aussi le statut du magistrat. D'après Le Figaro, les avocats souhaitent obtenir le retrait de son honorariat. Leur communiqué public demande explicitement au CSM de lui rappeler ses obligations déontologiques. L'article 79 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 impose effectivement un devoir de réserve aux magistrats honoraires et prévoit, dans certaines conditions, la possibilité de leur retirer cette distinction. Le CSM a déjà prononcé une telle sanction en janvier 2023 contre un magistrat retraité pour des propos publics jugés contraires à ses obligations.

Marine Le Pen pourra-t-elle se présenter à l'élection présidentielle de 2027 ?

Cette saisine du CSM ne règle pas la question de l'éligibilité de Marine Le Pen. Celle-ci dépend toujours de sa procédure devant la Cour de cassation. Dans un communiqué du 16 octobre, la haute juridiction a annoncé que 13 pourvois avaient été formés dans l'affaire des assistants parlementaires, par douze personnes condamnés et le Parlement européen. Les parties ont jusqu'au 1er décembre pour déposer leurs mémoires en défense. La Cour examinera ensuite, le 16 décembre, plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité qui pourraient être transmises au Conseil constitutionnel et allonger les délais.

Plusieurs scénarios restent possibles. Si la Cour de cassation rejette le pouvoir de Marine Le Pen, sa condamnation en appel deviendra définitive. La peine de quinze mois d'inéligibilité ferme étant déjà exécutée, elle ne ferait alors plus obstacle à sa candidature. En revanche, un nouveau procès peut avoir lieu en cas de décision inverse. Selon Didier Guérin, la peine initiale de cinq ans pourrait alors continuer à s'appliquer, ce qui empêcherait Marine Le Pen de se présenter en 2027. Cette interprétation reste contestée par Rémy Heitz. Une autre incertitude subsiste si la Cour de cassation n'a pas encore statué au moment de l'établissement de la liste des candidats : le Conseil constitutionnel pourrait alors devoir examiner lui-même cette question d'éligibilité.

Le calendrier devient particulièrement important à l'approche de la présidentielle. Le Conseil constitutionnel doit publier la liste officielle des candidats au plus tard le 26 mars 2027, avant le premier tour prévu le 18 avril. La Cour de cassation a indiqué viser une décision sur les pourvois au plus tard début avril, tout en précisant que ce calendrier pouvait évoluer. Si la question de l'inéligibilité n'est pas clarifiée avant l'établissement de la liste des candidats, le Conseil constitutionnel pourrait être amené à l'examiner. À ce stade, aucune décision définitive ne permet donc d'affirmer que Marine Le Pen pourra, ou non, participer au scrutin en 2027.