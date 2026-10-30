Présidentielle 2027 : un nouveau nom est évoqué et séduit au centre-droit, les 3 infos à connaître aujourd'hui

En attendant le résultat de la présidentielle... Notre chronique de campagne du vendredi 30 octobre 2026.

L'élection présidentielle 2027 a lieu dans 170 jours. Découvrez quotidiennement les trois infos à connaitre sur les candidats, les sondages et les résultats dans notre chronique de campagne.

Édouard Philippe soulagé par la justice

Convoqué toute la journée de jeudi par deux juges d'instruction financiers dans le cadre de l'enquête ouverte pour détournement de fonds publics, favoritisme et harcèlement moral à la communauté urbaine du Havre, le candidat Horizons à la présidentielle 2027 a été placé sous le statut de témoin assisté. Ce statut, moins incriminant qu'une mise en examen, éloigne pour l'instant la perspective de poursuites contre le maire du Havre, même si l'instruction se poursuit, a précisé le procureur de la République financier Pascal Prache. Son avocat, Emmanuel Marsigny, s'est félicité de cette décision sur franceinfo : "Il n'y a rien à reprocher à Edouard Philippe dans cette affaire. Il n'y a pas d'indice grave et concordant contre lui." Il a ajouté : "Je ne suis absolument pas inquiet sur le sort de cette procédure. Cette affaire est derrière lui." De son côté, Cornelia Findeisen, à l'origine de la plainte initiale, affirme "faire confiance à la justice" et estime que cette audition "montre que [son] alerte méritait d'être instruite", toujours selon franceinfo.

L'hypothèse Lagarde agite le centre droit

L'annonce du départ anticipé de Christine Lagarde de la présidence de la Banque centrale européenne, début février, relance les spéculations sur une possible candidature à l'élection présidentielle 2027. Interrogé sur LCI, l'ancien ministre de l'Économie Bruno Le Maire s'est dit prêt à soutenir cette hypothèse : "Christine Lagarde fait partie des rares personnalités qui me semblent remplir ces qualités" pour briguer la fonction suprême, a-t-il assuré, espérant qu'elle revienne "dans le débat politique" car, selon lui, "si elle revient, c'est sans doute qu'elle aspire à plus". Le départ de Christine Lagarde n'est toutefois pas vu d'un bon œil par tous. Sur X, Jean-Luc Mélenchon a accusé Emmanuel Macron d'être à la manœuvre derrière ce départ pour "négocier avec le chancelier la prochaine nomination", tandis que le député RN Jean-Philippe Tanguy y voit, selon La Dépêche du Midi, une "dérive illibérale" du pouvoir. L'entourage du président dément toute implication dans ce dossier.

Hollande avance masqué, Glucksmann sous surveillance

Sans être officiellement candidat, François Hollande multiplie les déplacements, hier encore auprès d'agriculteurs à Chenevelles, dans la Vienne. L'ancien président, crédité de seulement 6,5 % d'intentions de vote selon le dernier sondage Cluster 17, mise sur un éventuel fléchissement de Raphaël Glucksmann, actuellement à 14 % d'intentions de vote et crédit d'un meilleur score que Jean-Luc Mélenchon dans un duel du second tour face à Marine Le Pen selon une étude OpinionWay pour Les Echos et Radio Classique. Interrogé sur le moment où il annoncera sa décision, il a confié à La Dépêche du Midi : "Moi, je respecte les saisons. Il y a pour le moment un besoin de clarté et d'apaisement dans le pays. Il y a des saisons pour tout…" En attendant un résultat plus favorable dans les sondages pour se lancer, il a déjà loué des locaux près de la place de la République, tout en assurant qu'il sera "le premier des soutiens" de Raphaël Glucksmann si ce dernier confirme sa dynamique en décembre.