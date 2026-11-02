Trump peut-il contester les résultats des midterms ? Déjà des signes d'objection

À la veille des résultats des midterms, les sondages sont très défavorables pour Donald Trump. Une situation qui pourrait pousser le président des Etats-Unis à contester l'issue du scrutin.

Les élections de mi-mandat ou "midterms" se tiennent ce mardi 3 novembre 2026 aux Etats-Unis. Les premières tendances devraient commencer à se dessiner dans la nuit de mardi à mercredi, après la fermeture des premiers bureaux de vote. Toutefois, le dépouillement et la certification des résultats pourraient prendre plusieurs jours en fonction des Etats. Mais depuis plusieurs semaines, une ombre plane sur ce scrutin ô combien important : Donald Trump pourrait contester les résultats.

Le président américain est en passe de perdre sa majorité à la Chambre et au Sénat, et de facto, céder le contrôle de parlements locaux et de postes de gouverneurs clés. Mardi 27 octobre, il a assuré qu'il accepterait les résultats des midterms si le scrutin est "honnête", faisant allusion à d'hypothétiques cas de fraude électorale n'ayant jamais été prouvés. Le républicain a rappelé qu'en tant que président, il conservait un droit de veto sur les projets de loi, un précieux avantage en cas de défaite.

Trump hurle à la "fraude" en Alaska, des doutes en Californie

Le président des Etats-Unis a déjà fait part de ses doutes sur l'intégrité de ces midterms, notamment dans l'Etat de Californie, où le vote par correspondance est ouvert depuis le 5 octobre dernier. Depuis, le Department of Justice (DoJ) poursuit la Californie devant les tribunaux, estimant que des étrangers sont inscrits sur les registres des votants. La plainte est accompagnée d'une requête à un juge fédéral pour tenter de mettre fin au décompte des bulletins de 20 000 électeurs ; "probablement non citoyens". "La fraude électorale facilitée par un Etat est inacceptable aux Etats-Unis", a lancé le ministre de la Justice, Todd Blanche.

"Il s'agit d'une tentative triste et désespérée de Trump d'utiliser son ministère de la Justice politisé pour tenter de supprimer le vote des électeurs californiens à seulement trois semaines du jour des élections", regrettait le gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom, sur le réseau social X. À l'origine, l'administration Trump annonçait même un chiffre beaucoup plus élevé de 190 000 électeurs étrangers. Dans les faits, le vote illégal des étrangers aux Etats-Unis reste marginal : le DoJ n'a inculpé en 2026 que 50 personnes pour des faits de ce type, rappelle le journal Les Échos.

Outre la Californie, l'Alaska est également ciblé par le DoJ. La démocrate Mary Peltola est accusée d'avoir tenté de manipuler les élections de mi-mandat en incitant un homonyme (Dan J. Sullivan) du sénateur républicain sortant Dan S. Sullivan à se présenter pour lui subtiliser des voix. Ces révélations du New York Times ont fait l'effet d'une bombe à quelques jours du résultat du scrutin.

Donald Trump crie lui à la "fraude" et réclame la disqualification de Mary Peltola, ainsi que des poursuites à son encontre. Les autorités fédérales en Alaska assurent que deux enquêtes, une pénale et une civile, sont en cours. Le journal américain précise toutefois que cette pratique est connue aux Etats-Unis, historiquement utilisée des deux côtés de l'échiquier politique, et pas nécessairement jugée illégale. Dimanche 1er novembre, une juge américaine a rejeté le recours préventif de l'administration Trump pour empêcher la certification de la potentielle victoire démocrate en Alaska. La demande n'était pas applicable.

Des enquêtes parlementaires déclenchées pour fraude électorale ?

Selon l'essayiste franco-américain Romuald Sciora, qui vient de publier Lettre ouverte à Trump d'un Américain de papier aux Éditions Point Nemo, Donald Trump organise déjà une contestation "orchestrée de manière bien plus méthodique qu'en 2020", confie-t-il au Point. Dans certains Etats, les procureurs généraux pourraient devenir de précieux soutiens de Donald Trump, comme dans le Texas avec Ken Paxton, procureur général de ce "swing State", un Etat divisé politiquement et qui est rarement acquis à la cause d'un parti. En cas de défaite, Ken Paxton pourrait par exemple déclencher des enquêtes parlementaires pour fraude électorale. Fervent soutien de Donald Trump, il avait contesté le résultat électoral dans quatre autres Etats en 2020 après la victoire de Biden sur Trump, et jusqu'au 6 janvier 2021, quand le Sénat allait reconnaître officiellement la victoire de Joe Biden.

Aux Etats-Unis, les élections fédérales sont organisées et administrées principalement par les autorités étatiques et locales. Le Département de la Justice peut enquêter sur d'éventuelles infractions aux lois électorales et engager des poursuites, mais ces plaintes doivent être soumises au contrôle des tribunaux. La Maison Blanche, seule, ne peut donc pas directement modifier le cours d'une élection. Lorsqu'un litige perdure, le Congrès a le dernier mot. Autrement dit : la Chambre des représentants et le Sénat conservent la compétence définitive.

"Il va y avoir bien sûr contestation", assure Romuald Sciora, chercheur associé à l'IRIS, directeur de l'Observatoire politique et géostratégique des Etats-Unis dans les colonnes de TF1 Info. Et d'après lui, deux scénarios se profilent. "Le premier : Trump et Vance contestent les résultats à partir du 4 novembre. On est à nouveau dans un scénario type 2020 (...) Deuxième scénario, Trump et Vance décident de s'asseoir sur les résultats. Ils contestent - parce qu'ils contesteront, mais pour la forme, pendant quelques jours - puis ils passent à autre chose", explique-t-il. Dans ce deuxième cas de figure, "nous aurons une crise institutionnelle comme on n'en a jamais connu dans l'histoire américaine entre l'exécutif et le législatif", promet le spécialiste.