Trump va-t-il contester les résultats des midterms ? Il adopte une autre stratégie après sa défaite

Donald Trump a perdu les midterms 2026. Face à des résultats difficiles à contester, le président change de stratégie pour réaffirmer son influence.

Une vague bleue s'est abattue sur le Congrès américain lors des élections de mi-mandat aux Etats-Unis, ce jeudi 4 novembre 2026. Les électeurs, en particulier démocrates, se sont mobilisés en nombre pour le scrutin permettant de renouveler les 435 députés de la Chambre des représentants et 35 des 100 élus du Sénat. Les résultats des midterms sont sans appel et sont sévères avec Donald Trump et le parti républicain : le camp démocrate a récupéré la majorité dans les deux chambres en remportant des sièges dans des bastions du Sud historiquement ancrés à droite à l'instar du Kansas ou du Texas qui n'avaient pas élu de démocrates à l'échelle de l'Etat depuis 1932 et 1994.

Les résultats des midterms ne laissent pas de place au doute, même pour Donald Trump qui a reconnu la victoire du camp adverse. Sans parler de sa défaite, le président américain a déclaré dans la nuit au New York Times être "tout à fait disposé à accepter ces résultats". "Nous travaillerons avec les démocrates; nous nous réjouissons, vous savez, de collaborer avec eux. Nous parviendrons probablement à trouver un terrain d'entente", a ajouté le président américain.

Une réaction mesurée de Donald Trump, bien différente de celle qu'il avait eu en 2020 après sa défaire à l'élection présidentielle face à Joe Biden. Le souvenir de la contestation du camp républicain faisait craindre une nouvelle remise en question des résultats des midterms 2026. D'autant plus que le locataire de la Maison Blanche avait préparé le terrain en dénonçant des fraudes électorales, notamment en Californie et en Alaska, et en soulignant qu'il accepterait uniquement des "résultats honnêtes".

Trump reconnaît sa défaite, mais réaffirme son rôle de président

Si Donald Trump concède la défaite de son camp aux élections américaines, il sait aussi que le scrutin ne remet pas en question sa fonction de président des Etats-Unis, même en cas de majorité démocrate large dans les deux chambres du Congrès. Le chef de l'Etat a d'ailleurs réaffirmé sa fonction et rappelé avoir des moyens de conserver la main avec son droit de veto présidentiel. S'il a dit envisager de collaborer avec les nouveaux élus démocrates sur certains dossiers économiques consensuels, Donald Trump a prévenu qu'il utiliserait sans hésiter son droit de veto présidentiel pour bloquer tous les projets de lois démocrates ou tentatives de détricoter son bilan exécutif. "C'est l'un des pouvoirs les plus importants dont dispose un président. [Les démocrates] m'enverront des propositions insensées et j'y mettrai mon veto. Après quelques mois de vetos, ils se concerteront et me demanderont comment faire avancer les choses. Et nous travaillerons ensemble", a prévenu le locataire de la Maison Blanche.

Donald Trump promet donc deux années de confrontation institutionnelle intense pour la fin de son deuxième et ultime mandat. Il promet aussi un usage accru de ses prérogatives par décrets fédéraux face à une opposition désormais maîtresse de l'agenda parlementaire.

Une contestation des résultats des midterms encore possible ?

Donald Trump n'est pas en mesure de contester les résultats des midterms tant la victoire démocrate est large et étendue dans de nombreux Etats dont des territoires historiquement républicains. Avant la publication des résultats, l'essayiste franco-américain Romuald Sciora jugeait une contestation inévitable sur TF1 Info et envisageait deux scénarios : "Trump et Vance contestent les résultats à partir du 4 novembre", ou "Trump et Vance décident de s'asseoir sur les résultats. Ils contestent - parce qu'ils contesteront, mais pour la forme, pendant quelques jours - puis ils passent à autre chose". Le spécialiste prévenait aussi que le deuxième cas de figure donnerait lieu à une "crise institutionnelle comme on n'en a jamais connu dans l'histoire américaine entre l'exécutif et le législatif", selon Romuald Sciora. Aucun des deux scénarios ne semble se concrétiser, mais la crise institutionnelle reste possible en raison des confrontations à venir entre le président et le Congrès à majorité démocrate.

Quid du contestation passant par des enquêtes ? C'était une hypothèse évoquée par Romuald Sciora auprès du Point. L'essayiste expliquait qu'avec le soutien des procureurs généraux républicains Ken Paxton au Texas, le président pourrait déclencher des enquêtes parlementaires pour fraude électorale dans les Etats conquis par les démocrates comme cela avait été fait dans quatre Etats en 2020. Mais l'ampleur de la vague démocrate complique également cette hypothèse : comment justifier que des fraudes électorales aient touché des dizaines d'Etats ?

Trump salue le "bon boulot" démocrate et tacle les républicains défaits

Donald Trump semble avoir renoncé à l'idée de contester les résultats des midterms après une défaite plus écrasante que celle initialement annoncée. Il a donc salué le "bon boulot" démocrate et a surtout pointé l'échec des candidats républicains défaits. "Je pensais qu'ils feraient mieux" a-t-il déclaré à la presse américaine soutenant que si son nom avait été présent sur les bulletins, l'issue du scrutin n'aurait pas été la même.

Le président américain a d'ores et déjà pris ses distances avec les candidats républicains ayant perdu, même ceux faisant partie de ses plus proches soutiens comme Greg Abbot, l'ex-gouverneur du Texas supplanté par la démocrate Gina Hinojosa. Donald Trump a assuré que l'élu texan était "républicain seulement de nom".

Plusieurs fraudes électorales supposées dénoncées par Donald Trump

Donald Trump était conscient de sa mauvaise posture pour le scrutin des midterms 2026, mais ne s'attendant pas à un tel raz-de-marée démocrate, il avait préparé le terrain à de possibles contestations. La Californie et l'Alaska ont notamment été ciblés. Le président avait fait part de ses doutes sur l'intégrité du scrutin dans l'Etat de Californie et le Department of Justice (DoJ) avait engagé des procédures estimant que des étrangers étaient inscrits sur les registres des votants. La plainte s'accompagnait d'une requête à un juge fédéral pour tenter de supprimer le décompte de bulletins de 20 000 électeurs ; "probablement non citoyens". "La fraude électorale facilitée par un Etat est inacceptable aux Etats-Unis", a lancé le ministre de la Justice, Todd Blanche.

"Il s'agit d'une tentative triste et désespérée de Trump d'utiliser son ministère de la Justice politisé pour tenter de supprimer le vote des électeurs californiens à seulement trois semaines du jour des élections", regrettait le gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom, sur le réseau social X.

Le DoJ a aussi ciblé l'Alaska après des révélations du New York Times. Le journal indiquait en fin de campagne que la candidate démocrate Mary Peltola ou sa équipe ont tenté de manipuler les élections de mi-mandat en incitant un homonyme (Dan J. Sullivan) du sénateur républicain sortant Dan S. Sullivan à se présenter pour lui subtiliser des voix. Des accusations qui ont fait l'effet d'une bombe à quelques jours du résultat du scrutin. Donald Trump criait à la "fraude" et réclamait la disqualification de Mary Peltola, ainsi que des poursuites à son encontre. Les autorités fédérales en Alaska assurent que deux enquêtes, une pénale et une civile, sont en cours, mais une juge américaine a rejeté le recours préventif de l'administration Trump pour empêcher la certification de la potentielle victoire démocrate en Alaska. Le journal américain précise, lui, que cette pratique est connue aux Etats-Unis, historiquement utilisée des deux côtés de l'échiquier politique, et pas nécessairement jugée illégale.