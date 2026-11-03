Proposition 40 en Californie : un projet de taxe unique au monde sur les milliardaires, les résultats des sondages

Les Californiens se prononcent ce mardi 3 novembre, en plus des midterms, sur la Proposition 40, une taxe sur les fortunes des milliardaires de l'Etat américain. Le résultat de ce referendum promet d'être serré.

En Californie, il n'y a pas que les midterms qui suscitent l'intérêt des électeurs. En effet, les résidents sont également appelés à voter ce mardi 3 novembre 2026 lors d'un référendum : faut-il instaurer un impôt exceptionnel sur les grandes fortunes ? Une sorte de taxe Zucman, version américaine, ou plutôt californienne. Le principe est simple, créer une taxe exceptionnelle de 5% sur la fortune des 250 milliardaires que compte cet Etat. Il s'agit de la "Proposition 40".

Dans le détail, cette taxe permettrait de prélever 5% du patrimoine imposable des résidents californiens dont le patrimoine net est égal ou supérieur à un milliard de dollars. Le prélèvement serait unique, et le paiement pourrait être étalé sur cinq ans. Les biens immobiliers, les pensions et les comptes de retraite seraient exclus de l'assiette taxable. Si la Proposition 40 venait à entrer en vigueur, il s'agirait de la toute première taxe sur la fortune des milliardaires mise en œuvre dans le monde.

La Proposition 40, une taxe pour financer les hôpitaux

Cette taxe est vouée - si le "oui" venait à l'emporter lors du référendum - au financement des hôpitaux californiens. En effet, les défenseurs de la mesure espèrent récolter 100 milliards de dollars avec ce nouvel impôt pour compenser les coupes fédérales budgétaires imposées dans le secteur de la santé par la loi de Donald Trump. Une initiative portée par le syndicat des personnels de santé californiens SEIU-UHW, qui estime à 1,3 million, le nombre de Californiens qui pourraient être privés de soins d'ici 2030 sans la mise en place de la Proposition 40.

90% des recettes de la Proposition 40 seraient affectées à la santé publique et les 10% restants à des programmes d'éducation, d'aide alimentaire et aux frais d'administration du dispositif. Cette mesure prendrait tout son sens dans un Etat frappé de plein fouet par la baisse des moyens alloués aux services publics, et dans lequel 4,5 millions d'Américains "pauvres" vivent désormais, un triste record aux Etats-Unis.

La fronde des milliardaires californiens contre la Proposition 40

Forcément, la Proposition 40 ne dispose pas que de défenseurs. Certains milliardaires pourraient décider de réduire le montant de leurs impôts sur le revenu ou de quitter la Californie, ce qui entraînerait une baisse des recettes de l'Etat. Cette baisse a été estimée à moins d'un milliard de dollars par an par une agence gouvernementale non partisane. Le fondateur de Facebook Marc Zuckerberg (résident californien) a déjà menacé de quitter la Californie avant d'annoncer compenser avec Meta (dont il est également le fondateur) les quelques 10 millions d'euros qu'il devra verser à l'Etat de Californie si la Proposition 40 passe, pour que la société verse cette taxe, et pas lui directement.

D'autres gros poissons comme Larry Page ou Sergey Brin, cofondateurs de Google, ont menacé de quitter la Californie si la Proposition 40 entrait en vigueur. Le gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom, et les prétendants à son poste, sont eux-mêmes opposés à cette mesure, malgré le soutien apporté par le parti démocrate de l'Etat. Gavin Newsom considère qu'une taxe sur les très grandes fortunes serait plus pertinente à l'échelle fédérale, plutôt que dans un seul Etat, où les contribuables concernés pourraient être incités à partir.

Référendum sur la Proposition 40, ce que disent les sondages

"Beaucoup d'électeurs se disent qu'ils ne veulent pas de cette taxe parce qu'ils pensent qu'elle chassera les milliardaires loin de la Californie et qu'ils emmèneront leur activité économique et les emplois qu'ils créent avec eux ou que l'Etat perdra les impôts qu'ils paient déjà", précise chez RFI Chris Hoene, directeur du California Budget and Policy Center, un centre de recherche indépendant.

Quelles sont alors les dernières tendances à l'approche du vote fatidique autour de la Proposition 40 ? D'après le dernier sondage du Public Policy Institute of California en date du 28 octobre 2026, 46% des 1 086 électeurs potentiels interrogés sont favorables à la taxe, contre 52% qui y sont opposés et voteraient donc pour le "non" lors du référendum. Ce résultat marque un changement net par rapport au sondage du mois de septembre, où les partisans de la Proposition 40 bénéficiaient d'une majorité des intentions de vote à hauteur de 52%. En quelques semaines, les chiffres semblent s'être totalement inversés.