Midterms 2026 : à quelle heure connaîtra-t-on les résultats des élections américaines ?

Les premiers résultats des midterms pourraient tomber dans le courant de la nuit en France. Si les résultats sont serrés, il faudra attendre la fin du dépouillement pour avoir un résultat. Cela pourrait prendre plusieurs jours.

Les premières estimations sur les résultats des midterms seront annoncées Etat par Etat à l'heure de fermeture des bureaux de vote. Les Etats-Unis s'étalant sur trois fuseaux horaires, la publication des résultats sera diluée dans le temps. Les premiers bureaux à fermer seront ceux du Kentucky et de l'Indiana à 18h (minuit en France). Les autres bureaux fermeront entre 19h et 23h (1h à 6h en France pour les Etats de la côte Est, 5h et 9h pour l'Alaska qui est l'Etat le plus éloigné).

Des tendances consolidées pourraient se dégager des résultats des élections américaines 2026 dans le courant de la nuit entre 23h et minuit (5h et 6h en France), notamment si les Swing States de la côte Est et du centre du pays basculent dans le camp démocrate comme annoncé par les sondages. Si, à l'inverse, les résultats sont serrés, il faudra attendre la fin du dépouillement pour avoir un résultat.

Un cas de figure qui avait déjà été observé lors des élections de mi-mandat de 2022. Les résultats avaient été validés huit jours après le scrutin à la Chambre des représentants et quatre au Sénat, un scénario qui ne semble pas se dessiner en 2026 au vu des derniers sondages. Tous les bulletins par correspondance doivent bien arriver à destination, et ils peuvent être envoyés jusqu'à ce mardi 3 novembre, jour du vote. Ils arrivent donc plusieurs jours après, retardant le résultat en cas de scrutin serré.

Les résultats des midterms 2026 en Alaska scrutés de près

Quid d'une élection si serrée qu'elle se jouerait à une voix près ? Tout est possible aux Etats-Unis, et dans ce cas de figure, l'Alaska pourrait bien devenir le centre du monde le temps de quelques heures, voire jours. Il faudrait être d'autant plus patient que 10 heures de décalage horaire séparent cet Etat de la France. L'Etat de l'Alaska fait d'ores et déjà beaucoup parler de lui, avant même les résultats de ces midterms 2026.

La démocrate Mary Peltola est accusée d'avoir tenté de manipuler les élections de mi-mandat en incitant un homonyme (Dan J. Sullivan) du sénateur républicain sortant Dan S. Sullivan à se présenter pour lui subtiliser des voix. Ces révélations du New York Times ont fait l'effet d'une bombe à seulement quelques jours du résultat du scrutin. Donald Trump crie lui à la "fraude" et réclame la disqualification de Mary Peltola, ainsi que des poursuites à son encontre. Les autorités fédérales en Alaska assurent que deux enquêtes, une pénale et une civile, sont en cours. Dimanche 1er novembre, une juge américaine a rejeté le recours préventif de l'administration Trump pour empêcher la certification de la potentielle victoire démocrate en Alaska.

Enfin, des orages sont prévus dans le centre des Etats-Unis, ce qui pourrait compliquer le déplacement des électeurs attendus aux urnes pour les midterms 2026. Parmi les territoires concernés, le Texas et le Kansas, où les élections s'annoncent particulièrement serrées. Au programme, des pluies, des rafales allant à plus de 120 km/h et potentiellement des tornades. Mais pas de quoi affecter autant les votes qu'avant. Et pour cause, nombreux sont les Américains à voter de manière anticipée et par correspondance.