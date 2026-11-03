Présidentielle 2027 : la victoire de Le Pen serait celle de Poutine selon le candidat PS, les 3 infos à connaître aujourd'hui

En attendant le résultat de la présidentielle... Notre chronique de campagne du mardi 3 novembre 2026.

L'élection présidentielle 2027 a lieu dans 166 jours. Découvrez quotidiennement les trois infos à connaitre sur les candidats, les sondages et les résultats dans notre chronique de campagne.

La primaire du centre-droit toujours en suspens

Gabriel Attal, candidat Renaissance à la présidentielle 2027, continue de réclamer l'organisation d'une primaire du centre et de la droite, pour éviter un "cataclysme" selon lui que constituerait un second tour opposant Jean-Luc Mélenchon à Marine Le Pen. Distancé dans les sondages par Édouard Philippe, il a lancé : "A la fin, je crois que cette primaire, elle aura lieu et je crois que c'est inéluctable". Le maire du Havre, lui, continue de s'y opposer, renvoyant toute décision au mois de février et laissant entendre qu'il pourrait lui-même se désister si "les Français ont décidément envie de passer à autre chose". Sur TF1, Jean-François Copé a de son côté exhorté son camp à cesser de "chercher sans arrêt le général de Gaulle que nous n'avons pas en stock", plaidant pour un rassemblement dès janvier derrière le candidat le mieux placé. Il a aussi relevé que les désaccords entre Attal, qui voudrait associer Raphaël Glucksmann, et David Lisnard, qui réclame l'intégration de Sarah Knafo, compliquent encore ce scénario de primaire élargie.

Villepin confirme sa candidature malgré des sondages en berne

Crédité d'à peine 3% des intentions de vote, Dominique de Villepin a assuré sur France Inter qu'il n'avait pas de doute concernant sa participation à l'élection présidentielle 2027, lançant aux auditeurs : "Je vous rassure, soyez patient" avant d'officialiser sa candidature. L'ancien Premier ministre de Jacques Chirac balaie l'idée que ces sondages défavorables retardent sa décision : "Le jour où je serai candidat, les choses changeront peut-être", a-t-il espéré. Il justifie sa démarche par l'effondrement du bloc central, estimant que "nous avons deux extrêmes qui écrasent l'ensemble du débat" et qu'il faut donc "des voix alternatives". Il a toutefois exclu toute alliance, aussi bien avec les "héritiers du macronisme" Édouard Philippe et Gabriel Attal, qu'avec Jean-Luc Mélenchon, assurant vouloir reconstruire une France "faite d'équilibre et de mesure".

Glucksmann met en garde contre une victoire de Marine Le Pen

Alors que les sondages placent actuellement Marine Le Pen en tête de la présidentielle 2027, le candidat socialiste Raphaël Glucksmann a rejeté toute comparaison avec Giorgia Meloni : "Ceux qui essayent de se rassurer en disant que Marine Le Pen présidente, ce serait comme Giorgia Meloni, donc une continuité sur la politique (européenne), se trompent complètement", a-t-il affirmé devant l'Association de la presse diplomatique française. Il lui préfère un parallèle avec Donald Trump, assurant que "Donald Trump ne se modère pas une fois qu'il est au pouvoir. Au contraire, il se radicalise", un schéma qu'il prête également à la candidate du Rassemblement national. Le député européen s'est dit inquiet pour le soutien français à l'Ukraine en cas de victoire du RN, convaincu que Marine Le Pen couperait l'aide à Kiev par cohérence idéologique, au risque selon lui d'un isolement international de la France. Il redoute enfin que l'élection de Marine Le Pen offre à Vladimir Poutine "une victoire politique" qu'il n'a pas obtenue sur le terrain en Ukraine.