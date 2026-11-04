Macron épinglé dans un livre : ces SMS du président très embarrassants

Emmanuel Macron a échangé pendant deux ans des SMS avec une journaliste qui publie ces messages dans un livre. Le président étrille certains concurrents, égratigne Gabriel Attal, s'inquiète du RN et évoque son propre avenir.

Le président de la République a sorti la sulfateuse. Ce jeudi 5 novembre, la journaliste et éditorialiste Françoise Degois publie "Vous êtes tous trop durs avec moi" aux Editions Robert Laffont. Dans cet ouvrage, elle révèle deux ans d'échanges par message avec Emmanuel Macron, que le grand public découvre moins diplomate voire policé qu'en public. Il n'épargne pas ses adversaires, ni certains de ses poulains et évoque volontiers son avenir, après l'échéance de 2027.

Dans ce regard assez inédit sur les coulisses du pouvoir qui rentre véritablement dans les pensées du chef de l'Etat, chose rare avec Emmanuel Macron qui se fait plutôt discret dans ce genre d'exercices face aux journalistes, il livre une vision claire et nette de plusieurs personnages politiques comme révélé dans les colonnes du quotidien Le Figaro, de certaines séquences politiques récentes et marquantes.

On connait désormais la distance relativement importante qui s'est creusée au fil du temps avec son ex-Premier ministre, Gabriel Attal. Les révélations de Françoise Degois vont inévitablement dans ce sens. "On lui a trop TOUT donné", estime Emmanuel Macron à propos de son ancien chef de gouvernement. Il épingle également les "mecs de droite qui pour la plupart courent à la gamelle du RN au galop".

Les socialistes ? "Des nazes, si on les prend un par un"

Le locataire l'Elysée revient également dans ses échanges - principalement sur Telegram - avec Françoise Degois sur la dissolution et les législatives anticipées de 2024. La gauche arrivée en tête avec sa coalition du Nouveau Front populaire et se voit entrer à Matignon. "Vous n'avez pas gagné, c'est le RN qui a gagné" rétorque alors Emmanuel Macron qui ajoute à propos de Lucie Castets et du NFP : "Il n'y a qu'elle et vous tous pour croire qu'elle peut aller un jour à Matignon". Lucie Castets avait été désignée par l'alliance de gauche comme éventuelle Première ministre.

Le président refuse même de parler d'erreur au sujet de la dissolution de l'Assemblée nationale, bien au contraire. "Pas d'accord", répond-il à la journaliste qui évoque un "ratage total". A-t-il pensé à quitter le navire ? "Démissionner ? Jamais ! Pour aucune raison ! Jamais. Je ne compte pas déserter", confie-t-il. L'année suivante, en 2025, la question de la suspension des retraites était sur toutes les lèvres, jusqu'à celles de Sébastien Lecornu. Mais pour Emmanuel Macron, il n'en était pas question : "Si moi, je veux me refaire la cerise, alors oui je la suspends. Si je pense au pays, je ne le fais pas une seule seconde. Si on suspend la réforme, c'est bien le pays qu'on met dans la merde", a-t-il lâché.

"Vous allez voir comment je vais la claquer, l'internationale réactionnaire"

Quid de ses adversaires politiques ? Le chef de l'Etat ne mâche pas ses mots envers le Parti socialiste (PS). Les socialistes? "Des nazes" écrit-il en défendant Olivier Faure, le premier secrétaire du PS. "C'est un mec bien, très bien, Olivier. Qu'il y aille, les autres, ce sont des nazes. Si on les prend un par un", assure-t-il à propos de ses adversaires à la primaire.

Emmanuel Macron semble également s'inquiéter d'une victoire du Rassemblement national lors de la prochaine présidentielle. "En vrai, tout mouvement profite au RN", estime-t-il, avant de promettre : "Vous allez voir comment je vais la claquer, l'internationale réactionnaire". Il semble également affecté à l'idée de quitter l'Elysée dans les prochains mois : " On y laisse sa livre de chair et d'âme et oui, dix ans, c'est une époque, donc c'est tout de même une petite mort" a-t-il déclaré.

Dans le détail, Françoise Degois décrit un président isolé et atteint par les critiques. "On a fait beaucoup de choses contre le séparatisme, pour le pouvoir d'achat. Vous êtes trop durs avec moi", estime-t-il. Au sujet des rumeurs selon lesquelles il avait poussé auprès de Vincent Bolloré pour faire retirer la candidature de Sarah Knafo à la mairie de Paris au profit de Rachida Dati, le chef de l'Etat est très clair : "Je me fais taper dessus du matin au soir sur Cnews et je serais copain avec ces gens ?".

Et après ? Emmanuel Macron évoque justement son avenir dans ses échanges avec Françoise Degois. "Si après l'Elysée j'en fais du business, ce sera le mien, je pense plutôt hors de France, mais je ne serai ni leur employé, ni leur obligé", conclut le chef de l'Etat. La journaliste et éditorialiste n'a pas demandé l'autorisation au président de la République de publier leurs échanges.