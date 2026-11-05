Présidentielle 2027 : une coalition de Glucksmann à Lisnard réclamée par Macron, les 3 infos à connaître aujourd'hui

En attendant le résultat de la présidentielle... Notre chronique de campagne du jeudi 5 novembre 2026.

Election présidentielle 2027 : J-164. Découvrez quotidiennement à la mi-journée les trois infos à connaître sur les candidats, les sondages et les résultats dans notre chronique de campagne.

Une primaire pour unir droite et centre ? Macron pousse pour une coalition

Alors que la primaire à droite et au centre agite la campagne pour la présidentielle 2027, Gabriel Attal, candidat Renaissance, a affirmé sur BFMTV être "absolument convaincu" qu'un scrutin commun désignera le candidat du bloc central, sans y associer Raphaël Glucksmann, jugeant que la gauche a déjà "fait sa primaire". Edouard Philippe, candidat Horizons et mieux placé selon les derniers sondages, continue de refuser ce principe.

Emmanuel Macron, lui, pousse pour une "coalition" élargie de Raphaël Glucksmann à David Lisnard, afin d'éviter un second tour entre La France insoumise et le Rassemblement national, scénario que tous les sondages prédisent actuellement. Selon un proche du président cité par l'AFP, le chef de l'État "ne se résout pas à un duel LFI/RN" et estime que "ce qui unit de Lisnard à Glucksmann est plus fort que ce qui divise". Il laisse toutefois aux partis le soin de désigner qui dirigerait cette alliance.

Une mobilisation sociale sous haute tension

Alors que l'élection présidentielle approche, la grogne sociale continue. Les syndicats ont appelé à la grève nationale et à défiler ce jeudi dans toute la France. Un sondage Elabe pour BFMTV, dont les résultats ont été dévoilés ce matin, indique que 57% des Français soutiennent ce mouvement contre la vie chère. Des incidents ont déjà émaillé la journée : incendie volontaire au lycée de Tournefeuille, tensions à Lyon avec des black blocs, incidents à Nantes...

Sur le terrain politique, Marine Le Pen a réagi : "On n'a pas attendu qu'il y ait une explosion sociale sur le thème du pouvoir d'achat pour se rendre compte que les Français étaient en train de souffrir considérablement", a-t-elle déclaré, dans des propos rapportés par TF1, tout en écartant une hausse de 10% du Smic. Bruno Retailleau, candidat LR à l'élection présidentielle 2027, a lui averti que le chômage pourrait atteindre 9% dans les prochains mois.

Philippe provoque Mélenchon sur le racisme et l'antisémitisme

Critiqué à gauche après avoir établi un lien entre immigration et pillages dans une interview au Point la semaine passée, Edouard Philippe a contre-attaqué hier à Zuydcoote en défiant Jean-Luc Mélenchon : "Si Jean-Luc Mélenchon a envie d'un débat pour discuter de ces sujets, je suis son homme. Quand il veut, où il veut", a lancé le candidat Horizons, rapporte 20 Minutes. Dans l'hebdomadaire, Edouard Philippe jugeait "patente" la "surreprésentation" de jeunes issus de l'immigration parmi les pillards du 17 octobre, des propos remarqués et critiqués par de nombreux adversaires et observateurs. Jean-Luc Mélenchon a accusé son rival d'agir "par clientélisme racialiste".

Le candidat Horizons, donné en perte de vitesse dans les sondages pour la présidentielle 2027, assure vouloir "lutter contre toutes les formes de racisme et toutes les formes d'antisémitisme, d'où qu'elles viennent, de l'extrême-droite ou de l'extrême-gauche".