Dans son nouveau livre, Bardella regrette que sa compagne Maria Carolina, "princesse héritière", se confronte à la "malveillance systémique" des médias

Jordan Bardella déplore dans son dernier livre, "Gouverner", le traitement qui serait infligé par les médias à sa compagne, la princesse Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles.

Le président du RN fraîchement réélu publiait ce mercredi chez Fayard son nouveau livre intitulé "Gouverner", un troisième ouvrage en deux ans, écrit à l'époque où Jordan Bardella, se "préparait", reconnaît-il, à briguer la fonction suprême, celle de président de la République. Désormais, si le parti à la flamme est élu, il assure vouloir se concentrer sur une mission : "servir" Marine Le Pen et "l'aider" à "devenir la prochaine présidente de la République". "A la place qui sera la mienne", assure-t-il, il s'emploiera à assumer son rôle. "L'aider à gagner cette campagne est ma responsabilité", assure-t-il.

Dans ce livre, Jordan Bardella ne manque pas d'égratigner ses concurrents. Edouard Philippe est qualifié de "macroniste honoraire", Gabriel Attal de "petit Macron", il attaque également le bilan du président sortant. L'homme fort du RN cible aussi Jean-Luc Mélenchon, principale menace de Marine Le Pen dans les sondages et s'est laissé aller à plusieurs citations, notamment de Napoléon et du général de Gaulle mais aussi de l'auteur nationaliste, royaliste et antisémite, Jacques Bainville, à qui il fait dire que la France n'est pas "une race" mais "une nation à laquelle on s'agrège".

Bardella reconnaît se sentir en permanence "épié, observé"

Jordan Bardella n'en oublie pas pour autant sa vie personnelle. Comme dans ses deux premiers livres, il se confie sur son enfance à Saint-Denis et fait la part belle à sa nouvelle histoire d'amour, qui a beaucoup fait parler ces derniers temps. Un chapitre entier, "Carolina", est même dédié à sa chère et tendre. Dans cette partie, il avoue se sentir en permanence "épié, observé", notamment dans sa relation avec Maria Carolina de Bourbon des Deux-Siciles.

Il dénonce le fait que "les commentaires journalistiques (aient) viré à l'assignation à résidence sociale dans ce qu'elle a de plus pathétique". Lui, le "roturier", et elle, "la princesse héritière des rois de France et d'Italie" face à une "malveillance systémique" des médias. "Le droit à l'erreur comme le droit à l'oubli n'existent plus" quand il est question de sa personne, selon lui.

"Je sais à quel point la politique peut être brutale", écrit-il au sujet des propos antisémites attribués par Mediapart à son égard, des propos qu'il conteste. Ce mercredi, un journaliste de Mediapart a justement été empêché d'assister à la soirée de lancement du livre de Jordan Bardella à Paris. En réaction, presque tous les journalistes ont quitté les lieux, à l'exception notamment des médias du groupe Bolloré. "C'est une soirée privée, ils ont été signifiés qu'ils n'étaient pas accrédités", a justifié Victor Chabert, le directeur du service de presse du RN. "En excluant ou violentant les journalistes, l'extrême droite révèle son vrai visage", estime de son côté Carine Fouteau, présidente de Mediapart.