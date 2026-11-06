Présidentielle 2027 : Philippe dit non à Attal, Ruffin dit non à Mélenchon, les 3 infos à connaître aujourd'hui

En attendant le résultat de la présidentielle... Notre chronique de campagne du vendredi 6 novembre 2026.

Election présidentielle 2027 : J-163. Découvrez quotidiennement les trois infos à connaître sur les candidats, les sondages et les résultats dans notre chronique de campagne.

Une mobilisation record avant la conférence sociale de lundi

Au lendemain d'une journée de mobilisation hors norme, entre 575 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur et 1,6 million selon la CGT, soit la plus forte mobilisation depuis la réforme des retraites, l'exécutif tente de reprendre la main avant la présidentielle 2027. Sébastien Lecornu réunit lundi à Matignon syndicats et patronat pour une "conférence sociale" consacrée aux salaires et au pouvoir d'achat. Le ministre du Travail Jean-Pierre Farandou vise la barre des 1500 euros net pour le Smic, actuellement à 1477 euros, quand la CFDT réclame 100 euros net de hausse et la CGT une augmentation de 10% indexée sur les prix. L'intersyndicale, qui regroupe CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, FSU et Solidaires, prévient qu'elle ne décidera des suites du mouvement qu'à l'issue de cette réunion, tout en déplorant l'absence de rendez-vous pour les fonctionnaires et les jeunes. Sur RTL, la secrétaire générale de la CFDT Marylise Léon a résumé l'urgence : "Le gouvernement doit répondre aux manifestants : il ne peut pas attendre la présidentielle".

La primaire à droite s'accélère, la pression monte sur Philippe

Sur le terrain de la primaire, Gabriel Attal affirme, selon des propos rapportés par BFMTV, que le processus visant à désigner un candidat unique du bloc central et de la droite en vue de l'élection présidentielle 2027 pourrait aboutir "rapidement". Le patron de Renaissance assure que les discussions se sont nettement intensifiées ces derniers jours et prévient que ceux qui resteront à l'écart de ce rassemblement "porteront la responsabilité de la division" face à un possible second tour entre La France insoumise et le Rassemblement national. Bruno Retailleau, qui évoque un scrutin possible dès la mi-février, s'est rallié à cette initiative, mais Edouard Philippe, candidat Horizons donné en tête à droite dans les sondages, continue de refuser d'y participer. Un sondage Odoxa-Backbone pour Le Figaro révèle que 60% des Français, et jusqu'à 74% des sympathisants concernés, souhaitent la tenue de cette primaire.

A gauche, Mélenchon rassemble plus large, mais pas Ruffin

Signe d'un rapprochement à gauche, la majorité du groupe communiste à l'Assemblée nationale a annoncé son soutien à la candidature de Jean-Luc Mélenchon, lâchant Fabien Roussel. Le candidat insoumis doit présenter samedi au Bourget la nouvelle version de son programme, devant 10 000 à 20 000 personnes attendues, au moment où des députés LFI comme Manuel Bompard et Clémence Guetté mettent en avant la sortie en librairie du livre "L'avenir en commun". Mais l'union reste incomplète : le député François Ruffin demeure candidat et se dit prêt à se retirer, comme il l'a expliqué sur Franceinfo, "si une solution se dégage pour battre Marine Le Pen au deuxième tour", solution qu'il juge impossible à incarner par Jean-Luc Mélenchon. Il justifie sa position en renvoyant aux résultats des sondages de second tour, qui donnent actuellement l'insoumis largement devancé par la candidate du Rassemblement national.