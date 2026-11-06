Lycées bloqués : des sanctions sur la table prévues par le gouvernement, qui est concerné ?

En déplacement dans un lycée ce vendredi, le ministre de l'Éducation nationale a promis des "sanctions" pour ceux interdirait l'accès aux salles de classe.

Après des semaines de blocage des lycées et alors que le gouvernement estime avoir lancé de nombreux chantiers pour remédier aux problèmes des lycéens et des étudiants, le ministre de l'Éducation nationale tape du point sur la table. "Nos élèves ont besoin d'étudié", a martelé une fois de plus Édouard Geffray.

En déplacement dans un lycée de Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines ce vendredi 6 novembre, le ministère a affirmé que bloqué l'accès aux salles de classes est "illégal", promettant même des sanctions. "Il y a, à peu près, 0,5% de lycées qui font l'objet de blocages ce matin, dont des élèves qui maintenant, à l'intérieur des établissements, tentent d'interdire à leurs camarades l'accès aux salles de cours", a regretté le ministre, avant d'ajouter : "Je rappelle que c'est illégal, [...] il y aura des sanctions." Mercredi déjà, Édouard Geffray avait regretté, comme le relayait Public Sénat, que certains portent préjudices aux autres, assurant alors que "manifester est légitime, mais bloquer un lycée et empêcher ses camarades d'y rentrer, c'est illégal".

Essoufflement du mouvement des lycéens depuis la rentrée

Concrètement ce vendredi, une petite vingtaine de lycées étaient encore bloqués parmi les quelque 3 700 établissements que comptent la France. Au retour des vacances de la Toussaint, le mouvement des lycéens s'est essoufflé. Mardi, jour d'appel national au blocages des lycées et des universités, seulement 48 établissements avaient été perturbés, contre plusieurs centaines avant les vacances scolaires.

Des chiffres que les organisations lycéennes ne valident toutefois pas. Pas moins de 500 établissements étaient en effet encore bloqués selon l'Union syndicales lycéenne mardi. Jeudi, le principal syndicat du second degré, le Snes-FSU rapportait que près d'un millier de lycées avaient été bloqués ou fermés administrativement tandis que Matignon évoquait un chiffre ne dépassant par la centaine : 81.