Teddy Riner, candidat à la présidentielle : déjà des résultats de sondage, ça s'annonce compliqué pour le judoka

Teddy Riner a annoncé être candidat à l'élection présidentielle 2027 ce lundi 9 novembre. Le judoka français prend position sur des sujets politiques depuis plusieurs années et lève enfin le voile sur ses ambitions présidentielles. Mais a-t-il ses chances ?

L'essentiel

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13:59 - La candidature de Teddy Riner jugée "ridicule" par l'ancien sportif et député Guy Drut La candidature de Teddy Riner fait réagir et pas toujours positivement. Guy Drut, champion olympique du 110 m haies en 1976, ancien député et toujours membre du CIO a jugé l'initiative "ridicule" auprès de L'Equipe : "Ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. [...] C'est ridicule. Ça le regarde, c'est son problème. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il n'a aucune expérience. Donc, il va perdre du temps, il ne va pas trouver l'argent, il ne va pas trouver les parrainages, mais en revanche on va parler de lui et ça, c'est important pour lui". Et l'ancien sportif d'ajouter : "C'est mieux qu'on parle de lui quand il est sur les tatamis. Mais il n'y a rien d'autre à dire, je n'ai pas de temps à perdre".

13:50 - Teddy Riner est-il de droite ou de gauche ? Teddy Riner se lance dans la présidentielle sans parti, mais avec son propre mouvement baptisé "La France qu'on veut" qu'il assure n'être "ni de droite, ni de gauche". Un refrain beaucoup entendu depuis 2017 et l'avènement d'un certain Emmanuel Macron, dont beaucoup se méfie aujourd'hui. Teddy Riner s'aligne sur certains fondamentaux de droite modérée quand il défend la méritocratie individuelle et le culte de l'effort, qui l'ont porté à la place qu'il occupe aujourd'hui. Sur le plan économique, les idées du judoka ne sont pas encore connues, mais pourrait aussi emprunter au libéralisme de la droite en tant que chef d'entreprise et investisseur. Les quelques idées glissées dans Le Parisien le rapproche également d'un spectre politique plutôt situé à droite. Mais le judoka a aussi défendu des positions penchant un peu plus vers la gauche dans le domaine du social, notamment avec la défense des Outre-mer, dont il est natif, en proie à une crise à cause du coût trop élevé de la vie, la défense de la jeunesse populaire et des banlieues ou encore son attachement aux services publics.

13:41 - Teddy Riner veut être "le président qui réconcilier et qui fédère" face aux extrêmes Teddy Riner explique vouloir être "le président qui réconcilier et qui fédère" face à la "fracture importante" que vit la France. "Je ne vois aucun candidat proposer quelque chose de crédible et juste pouvant rassembler les Français, plutôt que de les diviser. Il n’y a personne qui porte un réel et sincère espoir aujourd’hui. Toujours un camp contre un autre. Je suis candidat pour dire qu’on peut relever la France", renchérit le judoka au sujet de l'actuelle offre politique. Et interrogé sur un possible duel entre LFI et le RN au second tour, il met en garde contre le "risque d’être résigné à choisir parmi deux possibilités, celles des extrêmes".

13:35 - Teddy Riner affirme avoir été approché par d'autres candidats à la présidentielle Avant d'être lui-même candidat à la présidentielle, Teddy Riner affirme avoir été approché par d'autres prétendants à l'Elysée. "J’ai été approché, j’en ai même rencontré certains", assure-t-il au Parisien ajoutant : "Ce qu’on m’a proposé ne va pas avec mon histoire, mon identité, et ne correspond pas non plus avec ce que les Français méritent et ma vision de ce qu’on peut proposer à la France".

13:30 - Teddy Riner a-t-il obtenu les 500 signatures pour valider sa candidature à la présidentielle ? Teddy Riner a annoncé sa candidature, mais celle-ci doit encore être validée. Pour cela, le judoka doit réunir 500 parrainages d'élus comme des maires, des députés, des sénateurs ou des conseillers départementaux et/ou régionaux. Il a jusqu'en mars pour atteindre l'objectif. Il n'a pas précisé au Parisien s'il avait toutes les signatures requises, mais s'est montré confiant pour les obtenir : "En démocratie, ça ne peut pas être un obstacle. Je crois en la République française."

13:24 - "Je vais aller à la rencontre des Français" : Teddy Riner prêt à entrer en campane présidentielle L'annonce de sa candidature faite, Teddy Riner a également indiqué avoir préparé un programme qui sera présenté prochainement, sans pour autant donner de date. Il promet aussi d'entamer sa campagne et d'aller "à la rencontre des Français, sur le terrain". Celui qui s'engage dans la course sans parti politique ou structure derrière lui est par ailleurs "en train de créer [son] association de campagne" et "finaliser la recherche de [son] QG de campagne".

13:17 - Quel est le projet de Teddy Riner sur les retraites ? Autre sujet politique phare depuis des années et sur lequel tous les candidats sont interrogés : les retraites. Teddy Riner n'y échappe pas et a déjà donné sa ligne directrice sans entrer dans les détails auprès du Parisien. Le judoka affirme vouloir "réformer" le système : "Le système actuel ne tient pas. [...] Donc on va le remanier, en prenant compte de la démographie, tout en gardant notre système solidaire par répartition [et] en prenant en compte un critère important pour moi, celui de la pénibilité de certains métiers. Et je n’exclus pas une part de capitalisation".

13:11 - Les premières propositions de Teddy Riner sur la dette et le pouvoir d'achat Teddy Riner qui lance sa campagne présidentielle indique travailler sur un programme depuis "plusieurs mois" et promet de le présenter dans les prochaines semaines. Dans Le Parisien, le judoka se contente de préciser "quelques lignes et la trajectoire" de son projet politique sur des sujets phares comme la dette ou le pouvoir d'achat. Sur la dette Teddy Riner assure que la France n'est pas condamnée à subir la dette et "doit savoir dépenser moins et réinjecter mieux". Quant aux moyens des Français, il dit préférer parler de "pouvoir de vie" : "On doit être capable de vivre de son travail. [...] J’en ai marre de voir des parents, des pères, des mères, trembler au moment de passer à la caisse quand ils vont faire leurs courses. Donc, il faut augmenter le salaire net, réduire l’écart avec le brut. Cela doit passer par des allégements de charges. Je veux aussi permettre aux Français qui le veulent, d’augmenter leurs revenus en travaillant plus. En sortant du carcan figé des 35 heures, mais sans le remettre en question".

13:06 - Teddy Riner va-t-il arrêter le judo après sa candidature à la présidentielle ? Teddy Riner se lance dans la campagne présidentielle, sans pour autant mettre un terme à sa carrière de judoka. Le prétendant à l'Elysée explique que le judo fera toujours parti de sa vie et qu'il vise bien les JO de Los Angeles 2028, son dernier tour de piste après une carrière riche et notamment trois titres de champion olympique en individuel. Il explique tout de même vouloir continuer "si la fonction me le permet et si les Français m’y autorisent." Le multiple champion du monde en a d'ailleurs profité pour expliquer qu'il n'est pas qu’un judoka et qu'il compte bien le prouver. "Je refuse qu’on me réduise au statut de champion ou de sportif qui doit se contenter de monter sur les marches du podium et qui n’aurait pas son mot à dire sur le reste." Teddy Riner : fin de carrière en judo et les JO de Los Angeles de côté ? Sa réponse claire après sa candidature à la présidentielle Le judoka Teddy Riner, candidat à la présidentielle 2027, va-t-il abandonner sa carrière de judoka ? Sa réponse

13:00 - "Si j’y vais, c’est pour aller jusqu’au bout" : Teddy Riner confiant sur ses chances à la présidentielle Teddy Riner annonce sa candidature à l'élection présidentielle à six mois du scrutin et alors que les principaux candidats issus de sérail politique mènent déjà campagne depuis plusieurs mois. Pour autant, le judoka et désormais candidat estime avec de sérieuses chances : "Il y a certes déjà beaucoup de candidats… Mais si j’y vais, c’est pour aller jusqu’au bout. Et si je pensais que je n’avais pas toutes mes chances, je n’aurais pas pris cette initiative", affirme-t-il au Parisien. L'homme se prépare d'ailleurs aux violences qui accompagnent souvent une campagne : "Prendre des coups, c’est mon métier. Donc ce n’est pas quelque chose qui me fait peur. Et quand tu sais prendre des coups, tu sais aussi en donner…"

12:54 - Teddy Riner réfléchit à se présenter à la présidentielle depuis plus de deux ans Teddy Riner explique au Parisien que son souhait de se présenter à la présidentielle remonte à deux ans et demi, après les Jeux olympiques de Paris 2024. "J’ai vu tout un pays se rassembler, fier, heureux. Puis se diviser quelques semaines après. Je me suis dit : ce qu’on a su faire pendant quinze jours, on doit pouvoir le faire pour le pays". Il ajoute s'être préparer en travaillant "avec des gens de terrain" et avoir décidé de franchir le pas cet automne face à "la colère, l’inquiétude et le sentiment que personne n’y répond". "J’ai pris conscience que je devais apporter ma pierre à l’édifice. Rendre à la France ce qu’elle m’a donné, et jouer ce rôle pleinement. Depuis, j’ai rassemblé des talents autour de moi, j’ai rencontré énormément de personnes, y compris des anciens hommes d’État", détaille-t-il au Parisien.

12:49 - Les raisons derrière la candidature de Teddy Riner à la présidentielle 2027 Teddy Riner, qui vient d'annoncer sa candidature à la présidentielle, a expliqué les raisons de son engagement dans les colonnes du Parisien ce lundi. "J’entends une colère, que certains discours reprennent avec beaucoup de négativité, et dans la bouche de gens qui n’ont plus d’ambition, ni cette envie de penser en grand. Or, la France est un grand pays. Elle m’a permis de devenir la personne que je suis, et m’a donné la possibilité de rêver grand. Aujourd’hui, c’est ce qui manque. Il n’y a plus cette ambition, il n’y a plus cet espoir. J’observe la fracture sociale qui traverse le pays, mais ce que je n’accepte pas, c’est d’entendre dans la bouche des jeunes, comme des moins jeunes, qu’il est difficile aujourd’hui de pouvoir envisager un avenir. C’est donc pour cela que j’ai décidé de m’engager, aux côtés des Français, et donc d’être candidat à la présidence de la République".

12:44 - Pourquoi les résultats de Teddy Riner dans les sondages à la présidentielle sont peu fiables (1/2) Si les résultats de Teddy Riner dans les sondages pour la présidentielle ne sont pas les plus fiables, c'est en raison de leur date de publication qui remonte à 2025 et du fait que Teddy Riner n'a pas mené de campagne présidentielle à la différence des autres candidats. Le positionnement politique de judoka n'est pas clairement compris des Français qui peuvent plus difficilement comparer le projet politique de Teddy Riner à ceux des autres prétendants à l'Elysée. Reste au champion olympique à faire campagne, proposer un programme et convaincre les électeurs.

12:41 - Pourquoi les résultats de Teddy Riner dans les sondages à la présidentielle sont peu fiables (1/2) Si les médias disposent déjà de résultats de sondages pour évaluer les chances de Teddy Riner à la présidentielle, ces derniers sont peu fiables. Ils remontent, pour les plus récents, à décembre 2025. Or, en près d'un an les tendances électorales ont nettement évolué, la preuve avec la progression du score de Jean-Luc Mélenchon qui est passé de 12 à 18 % d'intentions de vote en moyenne et à la chute d'Edouard Philippe qui a perde presque autant de points. Le potentiel électoral de Teddy Riner peut donc avoir évolué et progressé.

12:35 - Teddy Riner testé avec un potentiel électoral de 18 % Un sondage d'Harris Interactive pour L'Opinion, datant de juin 2025, avait également testé les chances de Teddy Riner à la présidentielle 2027. L'étude ne s'intéressait pas aux intentions de vote, mais au potentiel électoral des candidats, c'est-à-dire la possibilité pour les sondés de voter pour les différentes personnalité et non leur préférence. A ce jeu, les résultats de Teddy Riner étaient encourageants puisqu'il était crédité d'un potentiel électoral de 18 %. Le judoka faisait ainsi mieux de Jean-Luc Mélenchon (16 %) et jeu égal avec Bernard Cazeneuve et Eric Zemmour. Il talonnait François Hollande (19 %) et Nicolas Sarkozy (20 %), mais restait loin derrière Marine Le Pen (38 %).

12:29 - Teddy Riner est une des personnalité civile avec les meilleures chances à la présidentielle Testé en décembre 2025 par l'institut Vérian pour L'Hémicycle, Teddy Riner n'apparaissait pas parmi les favoris pour le scrutin avec 3 % d'intentions de vote, loin derrière les principales personnalités politiques en course, mais il était en tête des personnalités issues de la société civile. Ses chances à la présidentielle étaient évaluées au même titre que celles de Patrick Sébastien, Michel-Édouard Leclerc ou encore Cyril Hanouna. Ces derniers faisaient moins bien que le judoka avec 2 % d'intentions de vote pour les deux premiers et 1 % pour l'animateur de TBT9.

12:24 - Teddy Riner déjà testé dans les sondages de la présidentielle Malgré les soupçons sur les ambitions politiques de Teddy Riner les sondages évaluant les résultats de l'élection présidentielle ne l'ont à présent jamais resté. Mais des études plus anciennes, datant de 2025, avaient évalué le potentiel du judoka en cas de candidature. C'est le cas de cette étude Vérian réalisée pour la revue politique L'Hémicycle en décembre 2025 et dans laquelle Teddy Riner était crédité de 3 % d'intentions de vote. Il se trouvait au même niveau qu'Eric Zemmour, Fabien Roussel et Nicolas Dupont-Aignan respectivement donnés à 4, 3 et 2 % dans l'étude, mais très loin derrière les principales personnalités politiques comme Marine Le Pen (35,5 à 36,5 %), Edouard Philippe (16,5 à 17 %) et Jean-Luc Mélenchon (11 à 12%).

12:16 - Teddy Riner bottait en touche sur une candidature à la présidentielle en juin Lire l'article Teddy Riner : "Je ne dis pas que je vais à Los Angeles pour perdre, mais..." Teddy Riner ayant ouvert la porte à des ambitions politiques après les Jeux olympiques de Paris 2024, il est régulièrement interrogé à ce sujet depuis. En juin dernier, Linternaute avait essayé d'en savoir plus sur les projets du judoka qui avait botté en touche. Questionné sur une potentielle candidature à la présidentielle, Teddy Riner avait répondu sans trancher : "On aura le temps d'en discuter".

12:11 - L'ambition présidentielle de Teddy Riner est née après les Jeux olympiques de Paris 2024 Teddy Riner s'exprime régulièrement sur des sujets politiques depuis plusieurs années, et plus particulièrement depuis les Jeux olympiques de Paris 2024. A la fin de la compétition, le judoka français avait laissé apparaître de possibles ambitions politiques. Interrogé sur une nomination au ministère des Sports, il avait dit ne pas vouloir se contenter de ça, fidèle à sa soif de champion : "Lorsque l’on fait de la politique, le champion c’est lequel ? C’est le président. Le sport m’a appris à surmonter n’importe quelle montagne : peu importe ce qui s’offre à moi, je vais travailler pour être le meilleur. Et je n’ai pas de montagne trop grande. Si demain j’ai envie de me lancer, alors je ferai ce qu’il faut".