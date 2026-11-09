Teddy Riner est-il de droite ou de gauche ? Salaires, retraites, justice... Un plongeon dans la politique et de premières idées

Teddy Riner est candidat à l'élection présidentielle 2027. Mais est-il un homme de droite ou de gauche ?

L'annonce, ce lundi 9 novembre 2026, de la candidature de Teddy Riner à l'élection présidentielle de 2027 a surpris tout le mode. Sur son réseau social X, le judoka a mis en ligne une vidéo annonçant le lancement de son mouvement, baptisé " La France qu'on veut ", tout en assurant que celui-ci ne sera "ni de droite, ni de gauche ". Une antienne bien rodée sous la Ve République, usée, galvaudée, par tellement de personnalités n'ayant pas de parcours politique militant qu'elle est difficile à prendre pour argent comptant.

Le champion olympique affirme vouloir "réconcilier, réparer et fédérer", dans une démarche citoyenne. Pourtant, c'est une grande leçon de l'histoire politique : le refus des étiquettes n'a qu'un temps, il faut ensuite faire de propositions, faire des choix, s'opposer à d'autres... Le ni de droite ni de gauche ne résiste rarement à l'épreuve d'une campagne et encore moins aux arbitrages du pouvoir. La gauche a longtemps raillé les personnalités centristes, qualifiant leur mouvement de "ni de gauche, ni de gauche"... Et avant de devenir un président de la République de droite, Emmanuel Macron se présentait en toute bonne foi comme un homme de synthèse entre les deux camps.

Teddy Riner plutôt un candidat de droite ?

La matrice intellectuelle de Teddy Riner semble tout même plutôt emprunter aux fondamentaux de la droite modérée et du libéralisme économique.

Le champion a aussi plusieurs fois manifester une foi inébranlable dans la méritocratie individuelle, le culte de l'effort et le dépassement de soi. Forgé dans la discipline stricte du judo de haut niveau, Riner n'a jamais dissimulé son adhésion à l'éthique du travail : "Quand t'es le meilleur, t'es le meilleur", affirmait-il déjà lors de l'Exposition universelle de 2025, assumant une logique de performance qui tranche avec les réserves de la gauche classique.

Sur le plan économique, on ignore encore les orientations de Teddy Riner. Mais sa réussite financière et entrepreneuriale pourrait avoir organisé sa pensée : chef d'entreprise avisé, investisseur dans l'immobilier et la logistique, il incarne à sa manière le self-made-man contemporain. L'homme maîtrise les rouages du sponsoring mondial et la valorisation de sa marque personnelle, il a souvent défendu une vision pragmatique et incitative de l'entrepreneuriat, proche des milieux d'affaires, comme en témoignait sa participation remarquée au sommet Choose France.

Teddy Riner a aussi formulé quelques idées dans Le Parisien, le 9 novembre : "On doit savoir dépenser moins et réinjecter mieux. J'entrerai dans les détails prochainement", a-t-il dit au sujet de la dette. Il a aussi assuré vouloir conduire une réforme des retraites, "en prenant compte de la démographie, tout en gardant notre système solidaire par répartition" et "sans exclure une part de capitalisation".

Autres propositions venues de la droite : Teddy Riner considère qu'il faut "augmenter le salaire net, réduire l'écart avec le brut". "Cela doit passer par des allégements de charges", dit-il, reprenant une mesure venue d'une droite favorable à diminuer les cotisations sociales. Et d'ajouter : "Je veux aussi permettre aux Français qui le veulent, d'augmenter leurs revenus en travaillant plus. En sortant du carcan figé des 35 heures, mais sans le remettre en question", assure-il.

Par ailleurs, ses affinités personnelles l'ont longtemps rapproché de la droite de gouvernement. Proche de figures telles que David Douillet (judoka devenu ministre sous la présidence de Nicolas Sarkozy), Teddy Riner a toujours entretenu d'excellents rapports avec Emmanuel Macron, qui voit en lui l'incarnation de la réussite et un magnifique porte-drapeau. Si l'on voulait être caricatural, on irait jusqu'à rappeler que la culture martiale du judo lui confère des accents d'ordre et de rigueur qui séduisent naturellement un électorat conservateur. Mais ce serait ici beaucoup s'avancer.

Une sensibilité de gauche chez Teddy Riner ?

Teddy Riner n'a jamais hésité à prendre la parole publiquement pour interpeller les gouvernements successifs sur les défaillances de l'État, particulièrement au sujet de ses terres natales d'Outre-mer. Il a dénoncé avec virulence la crise sanitaire de l'eau en Guadeloupe, la vétusté des infrastructures publiques et, plus récemment, les ravages de la vie chère pour les ménages modestes, fustigeant une véritable rupture d'égalité républicaine.

D'aucuns verront une fibre sociale incontestable quand il défend sa vision de la jeunesse populaire et des banlieues. Teddy Riner a plusieurs fois évoqué le rôle du sport comme ascenseur républicain, mais aussi son attachement à la préservation de services publics de proximité, considérés comme indispensables pour corriger les inégalités.

Surtout, sa démarcation la plus nette avec les droites radicales s'est cristallisée à l'automne 2026. En prenant position sans détour contre la montée du Rassemblement national et les dérives xénophobes, Teddy Riner s'est retrouvé la cible d'attaques racistes et d'un cyberharcèlement sur les réseaux sociaux. Soutenu par SOS Racisme tandis que la justice ouvrait une enquête, le champion a répondu en réaffirmant sa volonté de s'exprimer "avec respect et sans haine".

Teddy Riner, s'il le lance vraiment dans cette campagne présidentielle, va désormais devoir trancher des questions éminemment clivantes et l'on a saura beaucoup plus sur ses attachements politiques : fiscalité des patrimoines, réforme des retraites, pouvoir d'achat, écologie ou équilibres géopolitiques... Chaque arbitrage programmatique le fera sortir du consensus mou et des simples bonnes intentions.